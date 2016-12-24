Сквер из 140 рябин и кленов появится на улице Волгоградская в районе жилого комплекса «Юбилейный»

Точка пересечения
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
В рамках муниципального контракта в столице Мордовии продолжается сезонная высадка деревьев. В программе озеленения принимают участие не только городские предприятия, но и организации различных форм собственности, представители общественных формирований и инициативных групп. Всего они планируют высадить около 400 саженцев. Целый сквер из 140 рябин и кленов появится, в частности, на улице Волгоградская, в районе жилого комплекса «Юбилейный»). Около 100 деревьев (30 из которых - в сквере у школы №10) «взяли на себя» активисты «Молодой Гвардии «Единой России». А вот представители известной IT-компании расширили свою аллею за счет 16 голубых елей.
Как отмечают в городской администрации, озеленить придомовую территорию могут и рядовые граждане. Для этого нужно обратиться к домкому или председателю ТСЖ с просьбой согласовать вопросы приобретения саженцев, выделения мест для посадки. Процедура, заметим, носит обязательный характер. Ведь нужно убедиться, что на «подходящей», на первый взгляд территории нет каких-либо коммуникаций.
Заодно интернет-пользователям разъяснили, почему так медленно идет восстановление зеленых насаждений на местах разрытий. Связано это, оказывается, с неторопливостью ресурсоснабжающих организаций. Как пояснили в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, «ресурсники» частенько не согласовывают высадку зеленых насаждений на основных улицах в центральной части города. Причина в том, что практически каждый квадратный метр здешних территорий вдоль и поперек «пронизан» кабелями, трубопроводами и прочими подземными коммуникациями.
В Кочкуровском районе открыто движение по капитально отремонтированному мосту, который соединяет между собой сразу 5 сел района
Глава Мордовии Владимир Волков провел заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции
будет стоить упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик»
Лауреат Государственной премии РМ в области публицистики, заслуженный работник культуры республики, известный краевед, культуролог, приятный...
В Администрации Саранска обсудили ход вакцинации работников управляющих компаний, муниципальных и транспортных предприятий. На мероприятие...
Ректор мордовского госуниверситета рассказал об особенностях приемной кампании-2020
Пытаясь уйти от преследования полицейского патруля, в ДТП погибли водитель и пассажир иномарки
В республике за махинации задержали двух известных адвокатов
Саранск отказался от проведения отборочного тура фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»
Торжественное собрание, посвященное юбилею Основного Закона, прошло в понедельник в Доме Республики