Сквер из 140 рябин и кленов появится на улице Волгоградская в районе жилого комплекса «Юбилейный»

В рамках муниципального контракта в столице Мордовии продолжается сезонная высадка деревьев. В программе озеленения принимают участие не только городские предприятия, но и организации различных форм собственности, представители общественных формирований и инициативных групп. Всего они планируют высадить около 400 саженцев. Целый сквер из 140 рябин и кленов появится, в частности, на улице Волгоградская, в районе жилого комплекса «Юбилейный»). Около 100 деревьев (30 из которых - в сквере у школы №10) «взяли на себя» активисты «Молодой Гвардии «Единой России». А вот представители известной IT-компании расширили свою аллею за счет 16 голубых елей.

Как отмечают в городской администрации, озеленить придомовую территорию могут и рядовые граждане. Для этого нужно обратиться к домкому или председателю ТСЖ с просьбой согласовать вопросы приобретения саженцев, выделения мест для посадки. Процедура, заметим, носит обязательный характер. Ведь нужно убедиться, что на «подходящей», на первый взгляд территории нет каких-либо коммуникаций.

Заодно интернет-пользователям разъяснили, почему так медленно идет восстановление зеленых насаждений на местах разрытий. Связано это, оказывается, с неторопливостью ресурсоснабжающих организаций. Как пояснили в дирекции коммунального хозяйства и благоустройства Саранска, «ресурсники» частенько не согласовывают высадку зеленых насаждений на основных улицах в центральной части города. Причина в том, что практически каждый квадратный метр здешних территорий вдоль и поперек «пронизан» кабелями, трубопроводами и прочими подземными коммуникациями.