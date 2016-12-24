Похитил смартфон, притворившись глухонемым

В понедельник в дежурную часть отдела полиции в Саранске поступило сообщение директора салона сотовой связи, расположенного по улице Косарева, о краже мобильного телефона стоимостью 29 тысяч 990 рублей.

При выезде на место происшествия полицейские установили, что днем в магазин зашел покупатель. Молодой человек жестами пояснил, что является глухонемым, после чего написал на листке модель телефона, который он хотел бы купить.

Продавец подала с витрины нужный ему смартфон. Однако покупатель показал, чтобы ему принесли для сравнения еще один мобильный телефон. В тот момент, когда девушка направилась к полкам с товаром, парень забрал находящийся на столе телефон и убежал из павильона.

Как выяснили полицейские, в последующем похищенный смартфон доморощенный актер сдал в частный ломбард за 13 тысяч рублей. После этого скупщик техники разместил в социальных сетях объявление о продаже гаджета. В ходе проводимых мероприятий участковые уполномоченные полиции совместно с оперативниками установили лицо, причастное к совершению кражи. Свою вину молодой человек не отрицал. По его словам, вырученные с продажи смартфона денежные средства он планировал потратить на подарок своей девушке.