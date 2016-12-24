«Золотой» «МордовЭкспоЦентр»

Махинация при продаже известного выставочного комплекса потянула на двести с лишним миллионов рублей!

В Мордовии - новое громкое расследование махинаций с бюджетными деньгами. И речь идет о грандиозной сумме в двести с лишним миллионов рублей! Как сообщил Следственный комитет по РМ, на основании материалов оперативно-разыскной деятельности, представленных сотрудниками УЭБиПК регионального МВД, в республике возбуждено уголовное дело по особо крупному мошенничеству с продажей «МордовЭкспоЦентра».

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год под видом реализации инвестиционного проекта «Развитие и модернизация выставочной деятельности в Республике Мордовия» были похищены бюджетные денежные средства в особо крупном размере. Так, в собственность Республики Мордовия (а именно - в собственность «Корпорации развития РМ») был продан имущественный комплекс «МордовЭкспоЦентр» по заведомо завышенной, не соответствующей действительности стоимости. Согласно договору купли-продажи стоимость упомянутого имущества, включающего в себя здания павильонов, галереи, а также земельный участок и асфальтовое покрытие, определена в размере 271 миллион рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей.

До продажи располагающийся в Саранске «МордовЭкспоЦентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). По версии следствия, занимавшая в то время пост председателя правления банка Татьяна Гришина «вместе с неустановленными лицами» провернула мошенническую операцию с реализацией этого комплекса. Сначала в одной из фирм была заказана оценка «МордовЭкспоЦентра», которая определила рыночную стоимость комплекса аж в 271 миллион рублей. При этом по реальной рыночной оценке его стоимость выходила в 5 раз меньше - 54 миллиона. Но какие могут быть счеты, если за все заплатит бюджет. В результате сделки «МордовЭкспоЦентр» приобрели две фирмы, подконтрольные Корпорации развития РМ, оплатившей столь «удачную» покупку. В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!