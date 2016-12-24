С осужденного преподавателя взыскали деньги в доход государства

На прошедшей неделе суд удовлетворил иск прокурора Ленинского района к преподавательнице Саранского кооперативного института Татьяне Громовой. По решению суда она обязана вернуть в доход государства 28,5 тысячи рублей, полученные от студента за сдачу зачета.

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Саранского кооперативного института Татьяна Громова выслушала приговор по делу о продаже зачета еще в феврале этого года. Преподаватель вуза была признана виновной в получении денег от студента в обмен на экзаменационную снисходительность.

Будущий юрист, проходивший обучение в Саранском кооперативном институте, провалил сдачу зачета по дисциплине «Наследственное право». Но раз не удалось взять знаниями, ситуацию решено было исправить деньгами. Парень предложил преподавателю Татьяне Громовой поставить ему зачет без всяких «ненужных» проверок. И пообещал отблагодарить весьма приличной суммой - 30 тысяч рублей. Доцент польстилась на высокий «гонорар» и согласилась продать таким образом успешную отметку. Условились, что деньги будут переведены ей по номеру телефона, к которому привязан банковский счет.

Спустя некоторое время студент позвонил Громовой и сообщил, что сможет перевести только 28,5 тысячи рублей. Женщина не стала нарушать договоренность из-за полутора тысяч и согласилась «принять» чуть меньшую сумму.

К несчастью для преподавателя, о коррупционной сделке узнали правоохранители и возбудили в отношении Татьяны Громовой уголовное дело по статье «Коммерческий подкуп». В ходе расследования женщина воспользовалась своим конституционным правом и отказалась от дачи показаний, но уже в судебном заседании полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

С учетом признания вины и явки с повинной прокурор просила назначить Громовой условное наказание. В итоге Ленинский суд приговорил женщину к 2 годам условно с лишением права заниматься преподавательской деятельностью на 2 года.

Но с момента вынесения приговора прошло фактически 8 месяцев, а Татьяна Громова за это время так и не удосужилась вернуть государству деньги. Тогда прокурор Ленинского района обратился в суд с иском. В нем он просил признать сделку между преподавателем и студентом недействительной и потребовал, чтобы Громова возвратила деньги в доход государства. Иск прокурора судом удовлетворен в полном объеме.