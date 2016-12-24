Стася Милославская: «Метро для меня - самый комфортный транспорт»

В копилке у Стаси Милославской пока еще не так много ролей, но добрая половина из них - главные. И все без исключения - яркие и запоминающиеся. Может быть, потому, что выше всего она ценит в коллегах профессионализм и требовательность к себе - и сама старается соответствовать этим требованиям. Достаточно вспомнить ее роли в фильмах и сериалах «Коробка», «Красные браслеты», «Дом фарфора», «Один вдох»... А только что на экраны кинотеатров вышел фильм «Стрельцов», где Стася сыграла Аллу Стрельцову, супругу главного героя.

Нам удалось поговорить с актрисой и про эту киноленту, и про другие работы, и про профессию, и про жизнь на карантине, и просто про жизнь - в том числе и личную...

Костюм как машина времени

- Стася, какое у вас самое яркое впечатление о съемках в фильме «Стрельцов»?

- Мне кажется, что на меня произвела впечатление та эпоха, в которой разворачиваются действие фильма. Она красочная. Особенно я как девочка, конечно же, обращаю внимание на костюмы…

- Я как раз про них и хотела вас спросить. Это важно для вас?

- Да, костюмы - важная составляющая фильма, которая очень помогала мне вжиться в этот образ и почувствовать себя представительницей той эпохи. Современные девушки отличаются от девушек того времени: конца 50-х - начала 60-х годов. А самое запоминающееся - корсет, который мне затягивали каждое утро перед съемками.

- Куда вам еще корсет? Вы и без него такая стройная!

- Потому что тогда была определенная мода на узкую талию и бедра. Создавались женственные формы, поэтому меня утягивали со страшной силой, и только после этого на меня надевали платья.

- Тяжело было в корсете?

- В нем уже не посидишь расслабленно, но и не будешь сутулиться. Ты сидишь прямо, и он тебе помогает: создает осанку. И ты уже по-другому себя ведешь и даже разговариваешь.

Супруга героя

- Как с Сашей Петровым работается на съемочной площадке - именно как с актером?

- Саша абсолютно комфортный человек. Он требовательный и дотошный артист в хорошем смысле. Я люблю, когда меня окружают профессионалы - вне зависимости от того, артист это, режиссер, реквизитор или администратор. Я не люблю халтуру и халатное отношение к работе. И это, конечно, все не про Сашу. Он - большой профессионал, и поэтому все, что он имеет сейчас, - абсолютно заслуженно: это результат его упорства, его любви к профессии и дисциплине.

- Насколько Саша Петров и его герой Эдуард Стрельцов похожи характерами?

- Я не знаю, каким был на самом деле Эдуард Стрельцов, но знаю, какой Александр Петров. Если рассматривать тот образ, который был написан для нашего фильма, - сходство есть. Они оба хулиганы. И оба раздолбаи в хорошем смысле этого слова. И тем, и другим движет любовь. Потому что любовь - это самое главное. Если в жизни нет любви, ты не счастлив ни в чем: ни в профессии, ни в жизни. Саша дисциплинированный хулиган, это не объяснить - это надо увидеть. Он умеет собираться, быть строгим и серьезным, потому что, как я уже говорила, он профессионал.

Свое и чужое

- Я знаю, что на роль Аллы пробовалось 50 актрис, а выбрали вас. Чем объясните свой успех?

- Я не думала о том, сколько пробуется человек на эту роль и каких актрис рассматривают. Я несколько лет шла к тому мнению, что моё от меня не уйдет. И стала хладнокровнее и проще относиться к пробам и кастингам. Либо это мое, и я это возьму, а если нет - мне чужого не надо…

- Как пришли к этому выводу?

- Были какие-то проекты, куда я очень хотела попасть - и меня не взяли. Я по этому поводу очень много рефлексировала, страдала, плакала, грустила, ждала, когда мне ответит кастинг-директор, что он скажет: «Да» или «Нет». И в конце концов поняла, что это отнимает у меня много энергии, что я перестаю в этот момент думать о себе, а начинаю размышлять о каких-то вещах, которые от меня не зависят. А зачем думать о том, что я не в силах изменить? Поэтому я стала себя перенастраивать. Нужно думать о себе, нужно себя любить. А съедать себя из-за того, что кто-то обошел тебя в каких-то пробах, - это неправильно.

- То есть ваша роль всегда будет вашей?

- Да. Если мы не сошлись с режиссером, если он не видит меня в этой роли - значит, так и должно быть. Все, что ни делается, - все к лучшему. Такие вроде бы банальные вещи - но они правильные, и это работает.

Сабли наголо!

- Я знаю, что вы тщательно готовитесь к каждой своей роли. Когда должны были сниматься в «Конной полиции» - учились верховой езде, к фильму «На острие» освоили фехтование и сами фехтовали на съемочной площадке, не прибегая к услугам дублера...

- Этим и прекрасна наша профессия, что каждый раз тебе дается возможность попробовать что-то новое: и саблей махать, и на лошади скакать. Буквально недавно на других съемках я яхтой управляла. И плавать меня тоже учили - точнее, нырять. Каждый день - какие-то новые знания и умения...

- А есть какая-то роль, какая-то героиня, которая вам ближе всего - может, больше всего на вас похожа?

- Они все на меня отчасти похожи, но при этом я стараюсь сделать их другими. Потому что они живут в других обстоятельствах, в других эпохах, они по-другому живут, они - не я. И я не могу сказать, какая мне ближе, - они все мне нравятся. Я именно по этому принципу роли и выбираю! (Улыбается.)

Плюсы в минусе

- Как пережили карантин?

- Прекрасно. Я лежала, спала, много было просмотрено сериалов, кино, было много безделья... Мне это очень нравится. Мне нужен был этот отдых, поэтому я не могу пожаловаться на карантин. Я нашла свои плюсы.

- Было что-то, чего не хватало?

- Не хватало каких-то встреч с друзьями, движения, людных мест. Мы соскучились и по походам в кино…

- Считаете ли вы, что профессия артиста обязывает рассказывать и о своей личной жизни?

- Мне кажется, что артист никому ничего не должен. Но тут есть некая грань: если ты достаточно известный человек - ты должен аккуратно выражать свои мысли.

- Вы спокойно относитесь к тому, что пишет про вас пресса?

- Если пишут правду - пусть пишут, это их работа. А к представителям «желтой прессы» у меня только сочувствие. Потому что люди выбирали профессию журналиста, чтобы писать хорошие статьи, делать отличные интервью и репортажи, а им приходится копаться в чужом белье и выдумывать полную ерунду. Меня это ни капельки не обижает, единственное, что грустно, - что большое количество людей верит им… Но никого переубеждать и что-то доказывать я не собираюсь.

«Надо просто жить!»

- Помните, когда вас первый раз узнали на улице? После какой роли?

- Был смешной случай: я стояла в очереди за шаурмой - такое кафе на Китай-городе было. Передо мной стоял парень, он повернулся и сказал: «Вы Стася Милославская?» - «Да!» - «Вы в «Коробке» снимались?» - «Да!» - «Класс! Можно с вами сфотографироваться?» Это было, наверное, лет пять назад…

- Сейчас посещаете шаурму, спускаетесь в метро?

- Конечно. Я ненавижу ждать, ненавижу пробки, ненавижу тратить время в них, поэтому я пользуюсь метро - для меня это самый комфортный транспорт, который только может быть.

- Как любите отдыхать?

- Море - песок - море… Мне важно, чтобы рядом было море - это самое главное. Я очень люблю плавать, поэтому такой выбор. Еще люблю поваляться с книжкой. И выспаться...

- Чтобы стать артистом, надо совершенствовать свои знания и набираться опыта?

- Я думаю, что опыт надо извлекать из жизни. Надо просто жить! Вот такая моя философия…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из архива съемочной группы фильма «На острие»