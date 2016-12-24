Сергей Белоголовцев: «Не считаю себя таким уж выдающимся человеком»

Сергея Белоголовцева одни знают по фильмам, в которых он снимался («Невеста комдива», «33 квадратных метра» и т.д.), другие - как телеведущего и участника легендарных комедийных передач «Раз в неделю», «Назло рекордам!» и «О.С.П.- студия». А кто-то вспомнит его первые шаги на телеэкране в викторине «Великолепная семёрка» и выступления в составе команды КВН «Магма». Но все равно во всех этих ипостасях Белоголовцев так или иначе связан с телевидением - вот уже 30 с лишним лет…

«Мы играли в другой КВН»

- Сергей, многие известные телеведущие и актёры вышли из «Клуба Весёлых и Находчивых». КВН и по сей день является кузницей кадров для отечественного телевидения. А вас можно назвать «вечным кавээнщиком»?

- Нет. Мы играли в абсолютно другой КВН: он был более живым, настоящим и искренним. А то, что происходит сейчас, у меня никакого интереса не вызывает, и я его давно уже не смотрю. И КВН, кстати, был не первой ступенью моего развития - начинал-то я в институтском театре. А потом, да, был КВН, а после был большой период времени на телевидении, где мы всему учились в процессе работы. Причем никто из нас - тех, кто делал «О.С.П.- студию» и «Назло рекордам!» - актёрских или каких-то других специальных вузов не заканчивал. Мы работали - и по ходу работы учились, постигали все азы и вершины телевидения. У меня был и довольно продолжительный период, когда я много играл в различных антрепризных театральных проектах на сцене, у меня есть своя стихотворная программа, и я даже брал уроки вокала… КВН же для меня был одной из ступеней, и когда обо мне говорят, что я кавээнщик, то это не так, совсем не так...

- Сергей, вы только что сказали, что брали уроки вокала. Поёте профессионально?

- Это актёрское пение. У меня нет поставленного мощного голоса и нет особых навыков исполнения каких-то песен, но мои учителя говорят: «Серёжа, петь как профессионал ты никогда не будешь, но твоё желание и то, как ты это эмоционально делаешь, все недочёты в техническом плане нивелируют». Я не тот человек, который немного позанимался пением - и считает себя певцом… Вот я снялся в 20 фильмах - и что, я уже настоящий актёр? Нет, просто движешься по жизни и овладеваешь новыми навыками - как когда-то участвовал в проекте «Звёзды в цирке», где научился жонглировать, и мне это в одном фильме пригодилось... Считаю, что в какой-то момент я стал профессионалом в области телевидения. А кино, театр, песни - это, наверное, хобби, которым всю жизнь мечтал заниматься. И поэтому каждая новая попытка сняться в кино или выйти на театральную сцену - это моё очередное продвижение к профессионализму в этой сфере…

«Это был штучный товар»

- В начале 2000-х сериалы «Дачные истории» и «33 квадратных метра», где вы играли главу семьи Сергея Геннадьевича Звездунова, пользовались большой популярностью у зрителей... А как возникла идея снять эти сериалы?

- Внутри программы «О.С.П.- студия» мы делали маленькие сюжеты про семью Звездуновых. У нас всё быстро и удачно сложилось, мы сразу определились с ролями, и поначалу это были пятиминутные сюжеты в рамках программы. Но после нескольких сюжетов Иван Иванович Демидов, на тот момент креативный продюсер канала «ТВ-6 Москва», где мы тогда работали, сказал: «Ребята, это же готовый сериал! Бегите и пишите сценарии, снимайте большой сериал!» А дело было летом, как раз накануне старта нового телесезона. И мы сняли первые восемь серий на даче, и сериал тогда назывался «Дачные истории» - название «33 квадратных метра» он получил позже. И эти первые восемь серий взорвали телевизионный эфир. Мы, если честно, не ожидали такого резонанса. А поскольку у него оказались высокие рейтинги - было принято решение съёмки продолжить. Но к этому времени наступила зима, и мы начали снимать уже в квартире. И сериал стал называться «33 квадратных метра». Вот так, небольшими порциями, мы завоевывали зрителя. Это был штучный товар, ведь за всё время существования сериала мы сняли по нынешним меркам не так много серий - их было 60. Но это было в охотку, это было весело и получилось хорошо!

- Не возникало желания повторить успех: собрать вновь всех на съёмочной площадке и перезапустить сериал?

- Это невозможно. У всех - своя жизнь, каждый занимается своими какими-то вещами... Да и, думаю, сейчас сериал не будет иметь такого успеха: тогда мы были моложе и задорнее, а сейчас есть опасность, что мы будем выглядеть довольно жалко. И люди будут говорить, что ребята на старых дрожжах хотят что-то запустить... (Смеётся.) Это будет абсолютно несравнимо с тем, что было, потому что сейчас - другая атмосфера и в обществе, и в стране, и на телевидении...

«Музыка, кино и баскетбол»

- Сергей, если вернуться к хобби - можете поподробнее о них рассказать?

- С юности у меня три основных объекта интереса: музыка, кино и баскетбол. В свои 56 лет я ещё играю в баскетбол и на равных могу потолкаться с молодыми парнями, неплохо попадаю в корзину, могу побегать по площадке, но не долго… И у меня есть огромная коллекция CD-дисков - надо мной мои дети смеются, что я до сих пор слушаю музыку на этих носителях. У меня огромная коллекция рок-музыки, я включаю её дома и во время уборки и даже когда готовлю на кухне, слегка пританцовывая, - если снять меня скрытой камерой, то это смотрелось бы, поверьте мне, смешно... Смотрю кино. А в период пандемии столько просмотрел фильмов, что в какой-то момент стал понимать, что уже устаю от кино - что мне нужно срочно переключаться на что-то другое... И еще я очень люблю читать и читаю много… И еще у меня много внуков, с которыми люблю играть. Вот такие у меня простые радости! А ещё я увлёкся приложением для обмена фотографиями Instagram - это прекрасная возможность оттачивать своё мастерство как автора. И я дал себе зарок, что буду регулярно писать посты. Поверьте, это держит в форме!

- Кино тоже смотрите в «ретроварианте»: на DVD или видеокассетах с одноголосным переводом, чтобы ностальгически окунуться в прошлое?

- Нет, фильмы я смотрю на компьютере - или в интернете, или на жёстких дисках, у меня там много фильмов, в том числе и со старыми переводами Володарского или Гаврилова. Иногда люблю посмотреть какое-нибудь старенькое кино - к примеру, Брюса Ли с нашими прекрасными переводчиками, которые жутко смешно всё это переводили. Но смотрю и новые сериалы и фильмы...

Книгу писать еще рано…

- Все ваши сыновья в той или иной степени пошли по стопам отца и работают на телевидении. Вы помогали им в учёбе и в трудоустройстве? И как вы отнеслись к их выбору?

- У меня два старших сына заканчивали факультет журналистики МГИМО, и я никогда не горел диким желанием, чтобы они пошли по моим стопам. Когда ты смотришь на свой путь и свою карьеру, то понимаешь, что иногда было очень тяжело, было полное безденежье, что эта профессия тяжёлая и непростая. Я никогда их специально никуда не заталкивал, но это абсолютно нормальная история, когда ребёнок взрослеет в определённой среде. На заре перестройки я два года работал на стройке в МЖК (жилищная молодежная программа, существовавшая в СССР, в рамках которой молодые специалисты при поддержке государства сами строили себе жилье, - прим. авт.), и мы получили большую квартиру, где у нас часто были тусовки, к нам приходило много народа. У нас были серьезные разговоры и жаркие дискуссии, а дети за всем этим наблюдали и были свидетелями этой атмосферы. И когда они закончили институт, то самостоятельно решили пойти работать на телевидение.

- Какой период вашей телевизионной карьеры вы считаете самым счастливым?

- Самым счастливым периодом можно назвать начало - когда была такая прекрасная игровая и костюмированная телевикторина «Великолепная семёрка» с каскадёрами, переодеваниями, взрывами и приключениями. Вот это самое начало, когда я впервые попал на телевидение и делал первые шаги - когда видишь, как все твои идеи и придумки оживают на телеэкране... Это завораживающее состояние: когда ты придумал, а через две недели увидел это уже на экране - это похоже на сказку, но это твоя сказка! Ещё Михаил Булгаков говорил, что это просто завораживает: твои буквы, твои строчки, которые вдруг оживают и превращаются в живые картинки, а актёры начинают произносить твои слова...

Всё это было круто! И, конечно же, это период, когда мы заканчивали делать «семёрку» и начинали делать «Раз в неделю», где было огромное братство, когда мы общались, дружили, и это всё било ключом… Начало карьеры всегда самое интересное, самое яркое и самое завораживающее.

- Книгу не планируете писать?

- Не планирую. Подобных книг много, и в массе своей их никто не читает, как мне кажется. И я не считаю себя таким уж выдающимся человеком - пока не совершил таких великих дел, чтобы писать о себе книгу… Может, лет через 10…

Александр Герасимов, фото Вадима Тараканова и из личного архива Сергея Белоголовцева