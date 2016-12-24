Работа Центра управления регионом в Мордовии предоставляет новые возможности жителям республики по повышению качества жизни и диалога с

В начале этого года в России было предложено создать центры управления регионом (ЦУР). Мордовия была в числе пилотных субъектов Российской Федерации по реализации этого проекта в стране. До 1 декабря 2020 г. ЦУР должны быть организованы во всех регионах Федерации.

Программа по созданию и обеспечению работы центров управления регионом реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Она стартовала по инициативе главы государства по итогам заседания Совета по развитию местного самоуправления, который прошел 30 января 2020 г.

Центр управления регионом– единый центр обработки обращений и сообщений от жителей, поступающих в исполнительные органы государственной власти и органы местного самоуправления Республики Мордовия.

Приоритетом работы ЦУР являются те секторы, которые прямо связаны с качеством жизни и благополучием граждан. Это 8 функциональных блоков : энергетика, транспорт, дороги, твердые коммунальные отходы, ЖКХ, социальная защита, образование, здравоохранение.

В настоящее время Центр управления регионом почти полностью обеспечен условиями для работы: выделено помещение, оргтехника, организованы рабочие места, каналы связи для функционирования ЦУР, прикомандированы специалисты из отраслевых министерств, ответственные за 8 функциональных блоков ЦУР.

Кроме этого обновлена автоматизированная аналитическая система АИС ЦУР, проведены обучающие курсы для работы в новой системе. На официальном портале органов государственной власти Республики Мордовия http://www.e-mordovia.ru/ размещены 37 виджет-форм (активные формы для обеспечения приема сообщений от заявителей). Работает мобильное приложение Госуслуги. ПОС (платформа обратной связи) для направления сообщений и жалоб на единый портал госуслуг.

Работа ЦУР строится следующим образом: ежедневно проводится мониторинг поступающей информации в ПОС из различных источников: из самого портала госуслуг, с виджет форм, из мобильного приложения. Действует 12 часовой регламент на реагирование и принятие информации Заявителя с этапа «координация» на исполнение;

По состоянию на 30.09.2020 в ПОС-платформу обратной связи поступило 221 сообщение, из которых 199 завершено с направление ответа заявителю.

Источники поступления сообщений:

1. ЕПГУ (портал Госуслуг): 68;

2. Сайт http://www.e-mordovia.ru: 142;

3. Мобильное приложение: 11.

Этап создания центра управления регионом в Республике Мордовия продолжается. Следующие этапы – это выход на проектную мощность, затем этап развития и масштабирования на районы. Переход ЦУР на этап полноформатной работы позволит получать объективную информацию и предложения по повышению КПД в функциональных блоках, доскональное знание запросов и нужд граждан, выявление типовых наиболее значимых проблем, сокращение времени реагирования на сообщения и жалобы людей, повышение эффективности управленческих решений, расширение охвата информирования населения и органов управления в ежедневном режиме, прогнозирование возможных альтернативных сценариев развития ситуаций и упреждение негативных последствий. Все это в результате позволит повысить качество жизни граждан.