«Кинотавр» - это больше, чем кино

Сочинский кинофестиваль снова делает тайное явным, побуждая звезд открывать свои сердечные тайны

Бархатный сезон - это почти лето, только еще лучше. В Сочи с успехом прошел и завершился 31-й открытый российский фестиваль «Кинотавр», перенесенный с июня на сентябрь из-за пандемии. Конечно, главными героями в эти дни были конкурсанты и их фильмы, разговоры об удачных и неудачных киноролях, о будущих съемках и прочем, имеющем прямое отношение к кино. Но «Кинотавр» тем и знаменит, что события там выходят за рамки кинематографа. Ведь теплое море и жаркое солнце не только обнажают тела, но и подогревают чувства. Именно здесь многие звездные пары «выходили из тени» и официально объявляли о том, что они вместе.

Сияющая тайна Пересильд

Начнем, пожалуй, с самого необычного и неожиданного романа. Он возник совершенно случайно. Юлия Пересильд появилась в один из дней «Кинотавра» на красной дорожке с охранником, который всюду ее сопровождал. В интернете моментально появилась «новость» о том, что якобы это личный телохранитель Романа Абрамовича - и у актрисы, соответственно, роман с миллиардером. Хотя его самого никто в Сочи и окрестностях не наблюдал в эти дни, он незримо присутствовал рядом с Пересильд.

Но все оказалось куда проще и банальнее. Во время официального мероприятия на красной дорожке на актрисе были очень дорогие украшения с бриллиантами от одного из самых известных ювелирных домов, которые она должна была сдать в целости и сохранности обратно после мероприятия. И молодой человек, сопровождавший Юлию, именно их и охранял. Сама актриса «новые новости» о себе восприняла, как и полагается, с юмором.

- Фантазеры и сочинители, - смеется Пересильд. - Креатив я оценила. Андрей - так зовут моего секьюрити - действительно охранял бриллианты, а не меня. Если для кого-то это секрет, то я сейчас его открою: всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие украшения, к тебе приставлена охрана. Я как человек общительный и не умеющий относиться к людям как к обслуживающему персоналу с Андреем общалась, шутила и даже рассказала, какая я «потеряшка» и все что угодно могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку… И тут же понеслась эта история про какой-то роман!..

Роман Варнавы

А вот другой роман уже был настоящим. О том, что Екатерина Варнава рассталась со своим возлюбленным - танцором Константином Мякиньковым, стало известно прошедшей весной. Правда, разошлись они еще раньше, просто артистка не любит выставлять свою личную жизнь напоказ и сообщать всем о том, что у нее дома происходит. На «Кинотавр» Варнава приехала вместе с молодым режиссером Александром Молочниковым, который представлял здесь свой новый фильм «Скажи ей». Как оказалось, оба познакомились в начале этого года во время съемок проекта «Танцы со звездами». Екатерина Варнава танцевала в паре с Денисом Тагинцевым, а Александр Молочников - с Анастасией Мельниковой.

Федор и Паулина

Вместе на фестиваль приехали Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Этот фестиваль для этой пары можно считать судьбоносным: ведь несколько лет назад именно на «Кинотавре» они официально объявили о том, что вместе. А в прошлом году в сентябре Паулина и Федор сыграли роскошную свадьбу в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что о личной жизни оба тоже не любят распространяться, а на многочисленные сообщения в интернете о своих персонах и вовсе не реагируют.

На «Кинотавр» они прилетели буквально на один день - на церемонию закрытия. Судя по улыбкам, про них точно можно сказать: «счастливы вместе». На красную дорожку Паулина выбрала зеленое обтягивающее платье с глубоким декольте, давая понять, что все «новости» о ее беременности, которые в последнее время появляются как грибы после дождя, всего лишь домыслы, не соответствующие действительности.

От любви до кино - один шаг

Не могла пропустить «Кинотавр» и Ксения Собчак. Вместе с ней в Сочи прибыл и ее супруг Константин Богомолов, а также трехлетний сын Платон. Кстати, буквально перед визитом на Черное море супруги отметили первую годовщину свадьбы. В свободное от кинопросмотров время все трое с удовольствием ходили на местный пляж. Надо сказать, что Ксения, очень придирчивый ценитель, была впечатлена фильмами, показанными на фестивале.

- Я очень рекомендую всем посмотреть «Дорогие товарищи!» и хочу отдельно сказать, что это лучшая, на мой взгляд, роль Юлии Высоцкой. Ну а сам Андрон в свои 80 с хвостиком находится в невероятной форме - и я не про его спортивную фигуру… А я вот подумала о том, как важно посмотреть это кино всем молодым. Всем, кто, не прожив там и дня, восхищается, как хорошо было в Советском Союзе. А таких среди молодежи на удивление много… Для них это будет очень полезное кино...

Надо сказать, что фильм «Дорогие товарищи!» будет в российском прокате уже в ноябре. А буквально несколько недель назад на церемонии закрытия 77-го международного кинофестиваля в Венеции режиссёру Андрею Кончаловскому за эту киноленту был вручен специальный приз жюри.

Напомним, что действие в фильме происходит в 1962 году в советском Новочеркасске - когда забастовка рабочих нескольких предприятий обернулась трагедией.

Из Сочи с любовью

Все же, рассказывая о событиях фестиваля, стоит сказать пару слов и о победителе. Ведь всех, кто собрался на «Кинотавре», объединяет одна большая любовь - к кино. Жюри во главе с режиссером Борисом Хлебниковым присудило главный приз фильму «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.

- Я верю в то, что новая реальность - это то, что создаем мы сами, - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Александр Роднянский. - То, за что мы ответственны, то, что находится в наших руках, и то, на что мы решаемся. Для нас было очень трудным решение провести фестиваль в этом году, по понятным обстоятельствам. Но мы понимали, что фестиваль - это больше, чем просто возможность увидеть картины, пусть даже очень важные. Это больше, чем возможность заметить новые таланты, оценить и поблагодарить наших классиков и воздать им должное, вспомнить ушедших… Это та самая точка силы, где мы видим друг друга, заряжаемся энергией и понимаем, что мы вместе из себя представляем. Вместе мы очень разные люди, живущие в очень разных городах. И новая реальность состоит как раз в том, что эти города стали совсем другими - самобытными и богатыми на яркие таланты. И это замечательно, потому что Россия была всегда «столицецентричной» - наш кинематограф был в Москве и в Петербурге. А сегодня он есть и в очень далеких частях нашей страны, и мы это видим. Вот эта точка силы дает нам возможность зарядиться, понять, где мы находимся, - и двигаться дальше, к новым высотам в киноискусстве!

Список победителей фестиваля «Кинотавр-2020»

Главный приз - «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов

Приз за лучшую режиссуру - «Китобой», режиссер Филипп Юрьев

Приз за лучший дебют - «Маша», режиссер Анастасия Пальчикова

Приз за лучшую женскую роль - Валентина Романова-Чыскыырай, «Пугало»

Приз за лучшую мужскую роль - Владимир Онохов, «Китобой»

Приз за лучшую операторскую работу - Николай Желудович, «Трое»

Приз за лучший сценарий - Иван И. Твердовский, «Конференция»

Приз автору оригинальной музыки к фильму - группа OQJAV, «Человек из Подольска»

Специальный диплом жюри с формулировкой «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» - «Глубже!», режиссер Михаил Сегал

Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России - «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов

Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России - «Китобой», режиссер Филипп Юрьев

«Пугало» - драма Дмитрия Давыдова о якутской шаманке и целительнице. Это история отшельницы и знахарки, которую люди избегают и сторонятся, но всегда приходят к ней за чудом. Для нее дар - это проклятие, а для них - последняя надежда на исцеление. И сколько бы раз она ни клялась прекратить заниматься целительством, отказать тем, кто пришел в отчаянии, она не в состоянии.

Валерия Хващевская, фото Геннадия Авраменко и Анны Темериной