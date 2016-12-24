«Кинотавр» - это больше, чем кино

Культура

Сочинский кинофестиваль снова делает тайное явным, побуждая звезд открывать свои сердечные тайны

Бархатный сезон - это почти лето, только еще лучше. В Сочи с успехом прошел и завершился 31-й открытый российский фестиваль «Кинотавр», перенесенный с июня на сентябрь из-за пандемии. Конечно, главными героями в эти дни были конкурсанты и их фильмы, разговоры об удачных и неудачных киноролях, о будущих съемках и прочем, имеющем прямое отношение к кино. Но «Кинотавр» тем и знаменит, что события там выходят за рамки кинематографа. Ведь теплое море и жаркое солнце не только обнажают тела, но и подогревают чувства. Именно здесь многие звездные пары «выходили из тени» и официально объявляли о том, что они вместе.

Сияющая тайна Пересильд
Начнем, пожалуй, с самого необычного и неожиданного романа. Он возник совершенно случайно. Юлия Пересильд появилась в один из дней «Кинотавра» на красной дорожке с охранником, который всюду ее сопровождал. В интернете моментально появилась «новость» о том, что якобы это личный телохранитель Романа Абрамовича - и у актрисы, соответственно, роман с миллиардером. Хотя его самого никто в Сочи и окрестностях не наблюдал в эти дни, он незримо присутствовал рядом с Пересильд.

Но все оказалось куда проще и банальнее. Во время официального мероприятия на красной дорожке на актрисе были очень дорогие украшения с бриллиантами от одного из самых известных ювелирных домов, которые она должна была сдать в целости и сохранности обратно после мероприятия. И молодой человек, сопровождавший Юлию, именно их и охранял. Сама актриса «новые новости» о себе восприняла, как и полагается, с юмором.

- Фантазеры и сочинители, - смеется Пересильд. - Креатив я оценила. Андрей - так зовут моего секьюрити - действительно охранял бриллианты, а не меня. Если для кого-то это секрет, то я сейчас его открою: всегда, когда ты надеваешь на дорожку такие дорогие украшения, к тебе приставлена охрана. Я как человек общительный и не умеющий относиться к людям как к обслуживающему персоналу с Андреем общалась, шутила и даже рассказала, какая я «потеряшка» и все что угодно могу потерять, поэтому он мило согласился подержать мою сумочку… И тут же понеслась эта история про какой-то роман!..

Роман Варнавы
А вот другой роман уже был настоящим. О том, что Екатерина Варнава рассталась со своим возлюбленным - танцором Константином Мякиньковым, стало известно прошедшей весной. Правда, разошлись они еще раньше, просто артистка не любит выставлять свою личную жизнь напоказ и сообщать всем о том, что у нее дома происходит. На «Кинотавр» Варнава приехала вместе с молодым режиссером Александром Молочниковым, который представлял здесь свой новый фильм «Скажи ей». Как оказалось, оба познакомились в начале этого года во время съемок проекта «Танцы со звездами». Екатерина Варнава танцевала в паре с Денисом Тагинцевым, а Александр Молочников - с Анастасией Мельниковой.

Федор и Паулина
Вместе на фестиваль приехали Федор Бондарчук и Паулина Андреева. Этот фестиваль для этой пары можно считать судьбоносным: ведь несколько лет назад именно на «Кинотавре» они официально объявили о том, что вместе. А в прошлом году в сентябре Паулина и Федор сыграли роскошную свадьбу в Санкт-Петербурге. Надо сказать, что о личной жизни оба тоже не любят распространяться, а на многочисленные сообщения в интернете о своих персонах и вовсе не реагируют.

На «Кинотавр» они прилетели буквально на один день - на церемонию закрытия. Судя по улыбкам, про них точно можно сказать: «счастливы вместе». На красную дорожку Паулина выбрала зеленое обтягивающее платье с глубоким декольте, давая понять, что все «новости» о ее беременности, которые в последнее время появляются как грибы после дождя, всего лишь домыслы, не соответствующие действительности.

От любви до кино - один шаг
Не могла пропустить «Кинотавр» и Ксения Собчак. Вместе с ней в Сочи прибыл и ее супруг Константин Богомолов, а также трехлетний сын Платон. Кстати, буквально перед визитом на Черное море супруги отметили первую годовщину свадьбы. В свободное от кинопросмотров время все трое с удовольствием ходили на местный пляж. Надо сказать, что Ксения, очень придирчивый ценитель, была впечатлена фильмами, показанными на фестивале.

- Я очень рекомендую всем посмотреть «Дорогие товарищи!» и хочу отдельно сказать, что это лучшая, на мой взгляд, роль Юлии Высоцкой. Ну а сам Андрон в свои 80 с хвостиком находится в невероятной форме - и я не про его спортивную фигуру… А я вот подумала о том, как важно посмотреть это кино всем молодым. Всем, кто, не прожив там и дня, восхищается, как хорошо было в Советском Союзе. А таких среди молодежи на удивление много… Для них это будет очень полезное кино...

Надо сказать, что фильм «Дорогие товарищи!» будет в российском прокате уже в ноябре. А буквально несколько недель назад на церемонии закрытия 77-го международного кинофестиваля в Венеции режиссёру Андрею Кончаловскому за эту киноленту был вручен специальный приз жюри.

Напомним, что действие в фильме происходит в 1962 году в советском Новочеркасске - когда забастовка рабочих нескольких предприятий обернулась трагедией.

Из Сочи с любовью
Все же, рассказывая о событиях фестиваля, стоит сказать пару слов и о победителе. Ведь всех, кто собрался на «Кинотавре», объединяет одна большая любовь - к кино. Жюри во главе с режиссером Борисом Хлебниковым присудило главный приз фильму «Пугало» режиссера Дмитрия Давыдова.

- Я верю в то, что новая реальность - это то, что создаем мы сами, - сказал на церемонии закрытия президент фестиваля Александр Роднянский. - То, за что мы ответственны, то, что находится в наших руках, и то, на что мы решаемся. Для нас было очень трудным решение провести фестиваль в этом году, по понятным обстоятельствам. Но мы понимали, что фестиваль - это больше, чем просто возможность увидеть картины, пусть даже очень важные. Это больше, чем возможность заметить новые таланты, оценить и поблагодарить наших классиков и воздать им должное, вспомнить ушедших… Это та самая точка силы, где мы видим друг друга, заряжаемся энергией и понимаем, что мы вместе из себя представляем. Вместе мы очень разные люди, живущие в очень разных городах. И новая реальность состоит как раз в том, что эти города стали совсем другими - самобытными и богатыми на яркие таланты. И это замечательно, потому что Россия была всегда «столицецентричной» - наш кинематограф был в Москве и в Петербурге. А сегодня он есть и в очень далеких частях нашей страны, и мы это видим. Вот эта точка силы дает нам возможность зарядиться, понять, где мы находимся, - и двигаться дальше, к новым высотам в киноискусстве!

Список победителей фестиваля «Кинотавр-2020»
Главный приз - «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов
Приз за лучшую режиссуру - «Китобой», режиссер Филипп Юрьев
Приз за лучший дебют - «Маша», режиссер Анастасия Пальчикова
Приз за лучшую женскую роль - Валентина Романова-Чыскыырай, «Пугало»
Приз за лучшую мужскую роль - Владимир Онохов, «Китобой»
Приз за лучшую операторскую работу - Николай Желудович, «Трое»
Приз за лучший сценарий - Иван И. Твердовский, «Конференция»
Приз автору оригинальной музыки к фильму - группа OQJAV, «Человек из Подольска»
Специальный диплом жюри с формулировкой «За юмор, гражданскую смелость и любовь к зрителям» - «Глубже!», режиссер Михаил Сегал
Приз Гильдии киноведов и кинокритиков России - «Пугало», режиссер Дмитрий Давыдов
Диплом Гильдии киноведов и кинокритиков России - «Китобой», режиссер Филипп Юрьев

«Пугало»  - драма Дмитрия Давыдова о  якутской шаманке и  целительнице. Это история отшельницы и  знахарки, которую люди избегают и  сторонятся, но  всегда приходят к  ней за  чудом. Для  нее дар  - это проклятие, а  для  них - последняя надежда на  исцеление. И  сколько  бы раз она ни  клялась прекратить заниматься целительством, отказать тем, кто  пришел в  отчаянии, она не  в  состоянии.

Валерия Хващевская, фото Геннадия Авраменко и Анны Темериной

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
2942 рубля в месяц

Эксперты оценили уровень «коммунальных» расходов мордовских семей

Орден Славы для министра

В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией

Отец за сына

Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына

Вступительный «взнос»

Директора Саранского медицинского колледжа Елену Орлову задержали по подозрению в получении взяток от абитуриентов

На опережение

В Саранске действует первое в России производство сварных плоскоовальных трубок из многослойного алюминия

День Суркова

Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей

Конкурс красоты

№111  Олеся

 Посмотреть все фотографии
Заказать рекламу