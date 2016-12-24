Александр Петров: «Меня везде зовут - не знаю даже почему»

Артисту предлагали стать и летчиком, и танкистом, а сам он мечтал стать футболистом

На экраны кинотеатров выходит кинолента «Стрельцов». В этом фильме о легендарном советском футболисте Эдуарде Стрельцове, которого в свое время сравнивали с Пеле (сейчас бы, наверное, сравнили с Месси), главную роль играет Александр Петров.

Многие помнят, как год назад в прокат вышел фильм «Текст» с тем же актером в главной роли. Та картина имела огромный резонанс: кто-то ругал, кто-то хвалил, но в любом случае равнодушных не осталось. А Петров за свою роль получил престижную кинопремию «Золотой орел» в главной актерской номинации «За лучшую мужскую роль».

Не исключаем, что и новый фильм вызовет резонанс и споры. А мы накануне его выхода на экраны встретились с исполнителем главной роли и поговорили не только о роли в этом фильме, но и о роли футбола в его жизни. Как оказалось, Саша в детстве мечтал стать именно футболистом. С десяти лет он занимался этим видом спорта и даже играл за единственную в Переславле-Залесском, родном городе артиста, команду «Славич»... Ну и о самой жизни поговорили тоже, и об актерской профессии как части этой жизни…

«Хорошее будет кино»

- Александр, вы очень хотели сыграть роль Эдуарда Стрельцова, мечтали о ней еще задолго до съемок в этом фильме…

- Да, я жил с этим ощущением несколько лет. Интуитивно понимал, что, наверное, все рано или поздно должно сойтись, потому что я обожаю и футбол, и кино. Когда две вещи складываются в одно, то все должно получиться отлично. Внутренне, интуитивно я чувствовал - или мне хотелось - чтобы это был именно я. Какое-то время назад я увидел в интернете, что будет запускаться проект «Стрельцов» с режиссером Ильей Учителем. Самое интересное, что уже тогда почему-то написали, что исполнитель главной роли - я. Но я на тот момент с Ильей даже не был знаком. И кастинг проходил уже значительно позже - на общих основаниях.

- В интернете писали, что ваш отец фактически благословил вас на эту роль…

- Это практически так. Мы ехали с ним в машине, такая спокойная атмосфера была, и он спрашивает: «Как дела?» - «Нормально. Скоро начну сниматься в фильме «Стрельцов», - отвечаю. В машине возникла пауза, после которой отец сказал: «Хорошее будет кино. Хорошее». Он ни разу ни на один фильм так не реагировал!

«Кто такой Эдуард Стрельцов?»

- Не боитесь, что зрители или критики будут говорить, что вы внешне не похожи на своего героя, что вот это было не так, а вот тут показали мягче, чем было, и так далее?

- Я понимаю, что вы имеете в виду. В первую очередь это развлекательное кино. Чтобы молодое и взрослое поколения получили удовольствие от его совместного просмотра. Я не считаю, например, Эдуарда Стрельцова слабым человеком в жизни и сильным на поле. Мы все бываем когда-то слабыми, а когда-то - сильными. У нас у всех бывают разные периоды в жизни. Но если говорить о том, чтобы добавить в фильм некой «правильной чернухи», потому что были разные ситуации в жизни, то мы уйдем от запланированного жанра. Мы никого не обманываем - при этом мы говорим открыто и со смыслом. Здесь у героя - рестораны, здесь - деньги, здесь - женщины, и так далее… Я бы, например, хотел, чтобы Стрельцов в фильме говорил матом. Потому что он на самом деле это делал. Но это невозможно, потому что тогда этот фильм не смогут посмотреть дети, и это будет неправильно. Тот путь, который мы выбрали, кажется мне гораздо правильнее, интереснее и нужнее. По большому счету, выйди сейчас на улицу, спроси у молодежи: «Кто такой Эдуард Стрельцов?» - никто не знает! У этого человека была сложная судьба с точки зрения испытаний, и он действительно остается одним из лучших за всю историю советского и российского футбола игроком и одним из лучших в мире. Да, так получилось: он получил огромную зрительскую любовь, но не получил мирового признания, и в этом его трагедия. Мы вот об этом хотели снимать кино, чтобы оно вышло на широкую аудиторию. При этом - сохранить правду про человека: каким он был, какой харизмой он обладал. Это не то, что мы испугались снять какие-то сцены: где-то они курили, выпивали и так далее... Многое было в его жизни, и мы знаем про это. Но если бы мы показали все это - мы бы попали в другую категорию фильмов. Тогда бы все было иначе: возможно, другой режиссер, другой исполнитель главной роли, и так далее. Я не считаю это кино каким-то слащаво-приторным - я считаю его праздником, в котором очень нуждаются люди в нашей стране.

- Часто сравнивают тот советский футбол и нынешний российский. И явно не в пользу современного…

- Как было раньше - я не знаю, я тогда не жил. Отец, конечно, мне много рассказывал про советское время и про футбол, который в то время был очень популярен. Сейчас его популярность снова набирает обороты. Потому что еще несколько лет назад мы могли смеяться над сборной России по футболу, зло шутить. А сейчас - особенно после чемпионата мира - к ней относятся серьезно, и это здорово! Но существует проблема. Например, в моем родном городе Переславле-Залесском футбольное поле находится в ужаснейшем состоянии, не хватает спортивных секций и школ, и если это кино даст еще один толчок к тому, чтобы происходило развитие спорта, - это будет здорово. Раньше было возможно, чтобы вот так пацан попал из периферии в большой футбол. Сейчас это сделать тяжело, пробиться сможет не каждый талантливый юноша. И я буду счастлив, если начнет возрождаться футбол в маленьких городках. Не надо строить стадион на 70 тысяч - пусть небольшой, но с нормальным газоном…

«Футбол мне очень помог»

- Вы прекрасно разбираетесь в футболе, играли в него, могли бы, наверное, сделать прекрасную карьеру футболиста… Если вам сейчас скажут, что есть место в команде в Премьер-лиге, - вы выйдете на поле, начнёте тренироваться?

- Ради шутки, конечно, выйду - на пять, может, десять минут. Не больше. Потому что моя профессия - другая: я артист. Как мне кажется, моя физическая форма сейчас не та, когда я был юным, когда не курил сигареты, и так далее, и так далее… Но с друзьями, когда есть время и возможность, мы собираемся в «Лужниках» и на других спортивных площадках, играем в футбол. И мне это нравится на таком любительском уровне. Но в целом мне нравится, как сложилась моя жизнь: что я стал артистом, мне это гораздо ближе и интереснее. Хотя, когда мне было лет 12-13, то мне снились сны, что я выходил на стадионы, почему - я не знал... Но в жизни получилось иначе, я стал выходить на другие стадионы: театральные сцены. Я не знаю, насколько схож этот адреналин с выходом на футбольное поле при важном матче мирового уровня - но, наверное, очень близко к тому, что получает артист во время выхода на большую площадку во время премьеры спектакля, например… Это я бы сравнивал с футбольным матчем. Кстати, даже если кино не про футбол, я все равно провожу очень много параллелей именно с футболом. Мне он очень сильно помог в жизни и в профессии, не только в этом фильме.

- Чем?

- В принятии решений, в некой дисциплине. И, возможно, хулиганстве и азарте, который дал мне тогда футбол. Так что он и дальше мне дает в жизни многое.

- Но при этом вы не можете забросить актерство и переквалифицироваться в футболиста?

- Нет. Но если хорошо позовут... (Смеется.) Меня везде зовут - не знаю даже почему. Когда снимался в кино про танкистов - позвали в танкисты, когда снимался летчиком, то директор одного летного училища сказал: «Сань, ну чего ты?! Давай я тебя без экзаменов возьму к нам? Смотрю, ты - нормальный пацан, мы тебя научим всему!»

- А вы?

- А я говорю: «Нет, спасибо - я поехал домой»… (Смеется.)

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова