Сергей Кристовский: «Жизнь налаживается!»

Известный музыкант рассказал о своем новом альбоме и личной жизни

Сергей Кристовский всегда немного в тени своего младшего брата Владимира, и это не случайно: просто он по жизни такой, не любит «высовываться». Но при этом и талантливый музыкант, и композитор, и работяга, каких поискать. Вот и за время карантина, когда многие его коллеги изнывали от безделья, записал сольный альбом «Ты и я», а сейчас активно готовится к осенним гастролям - конечно, если вторая волна пандемии не повесит вновь замки на всех концертных залах… Но Сергей, кроме всего прочего, еще и большой оптимист и до последнего надеется на лучшее. Ну и человек еще он очень открытый и искренний - в чем мы убедились во время этого интервью, которое вам и предлагаем.

«Ты и я»

- Сергей, у вас только что вышел сольный альбом. Чем-то неожиданным удивите поклонников?

- Всё «ожиданно»! (Смеется.) Мой музыкальный стиль не поменялся, а тематика в альбоме разнообразная. Это уже мой третий сольный альбом, который я выпустил в Москве. А вообще, так как я занимаюсь музыкой с 1990 года, в Нижнем Новгороде у меня выходило до этого еще три или четыре альбома. У меня есть в сольном альбоме несколько дуэтов: мы записали совместные композиции с Зоей Бербер и с Викторией Черенцовой.

- Значит, вы разделяете свое сольное творчество и творчество «Uma2rman»?

- Разделяю, но студия для работы у нас одна, музыканты тоже. Аранжировки делаю в основном я - и там, и там. Поэтому все похоже, в принципе.

- Поклонникам не стоит опасаться, что в связи с выходом нового сольного альбома вдруг «Uma2rman»…

- Распадется?

- Да.

- Мой сольный альбом в этом плане не влияет никак на группу - этим я занимаюсь в свободное от работы время. Я занимаюсь любимым делом в свое удовольствие, записываю свои песни.

На горизонте - «Имена»

- Группа уже вернулась к гастрольной деятельности после режима самоизоляции?

- Да, выступления есть. Сейчас вот улетаем в Сочи на концерт. В октябре тоже постепенно забиваются даты. Кроме того, скоро должен быть большой концерт в Москве, который мы перенесли с мая. Жизнь налаживается - и слава Богу!

- Не планируете записать новые композиции с кем-то из музыкантов?

- Есть задумка спеть с Сергеем Чиграковым, лидером группы «Чиж&C°». Давно уже вынашиваем этот план - надеюсь, что это свершится в конце концов. И еще скоро у нас должен выйти альбом «Имена». Там будут песни только с именами, у нас их очень много накопилось.

- Так, значит, там будет Прасковья из Подмосковья…

- Ума Турман, Настя, Аня и так далее... В общем, у нас многие имена присутствуют в песнях. Поэтому решили сделать отдельный альбом.

Дети без приставок

- Как прошла самоизоляция?

- Мы старались заниматься спортом, чтобы с тоски не помереть. С детьми гоняли в лесах на мотоциклах и квадроциклах. Старались поддерживать себя в форме.

- Тяжело было без концертов и зрителей?

- Неприятно было, да. Но есть плюс: мы отдохнули. Мы столько никогда не отдыхали за свою творческую жизнь - такой отпуск у нас был в первый раз. И хотя мы периодически давали концерты онлайн - мы их много сыграли - но это не совсем то, чего хотелось бы. Без зрителей тяжело…

- Многие артисты говорят, что отпуск был долгий, и они провели наконец-то огромное количество времени с семьей, а кто-то наконец-то узнал много нового о своих детях. Вы - многодетный папа, а были ли у вас какие-то открытия в детях?

- Своих детей я знал и до этого отпуска и всегда старался проводить с ними все свое свободное время. Я с ними в основном занимаюсь спортом, а мама - учебой. Мы разделили так ответственность. Младшие сыновья у меня - спортсмены. Чем мы только не занимаемся: мотокросс, плаванье, хоккей, гольф, большой теннис… И все это расписано по часам каждый день, режим у нас жесткий!

- Не многовато?

- Если есть желание у ребенка - его надо поощрять. Не заставлять через силу - а если он хочет, то надо сделать все возможное, чтобы это случилось. Все пригодится в жизни. Единственное, на что нет времени у моих детей, - это, например, поиграть в игровые приставки. И я считаю, что это прекрасно.

- Я как раз только хотела сказать, что современные дети сильно зависимы от разных гаджетов и компьютеров.

- Моим детям пока это не грозит. Только дочка старшая, Алиса - они с подружками в социальных сетях видеоролики делают. Но это же тоже творчество...

- То есть дети должны быть максимально загружены, чтобы потом могли добиться успеха?

- Я считаю, что они должны быть загружены в том, что им нравится. По себе сужу. Когда меня в детстве что-то заставляли, то я этому изо всех сил сопротивлялся. А то, что нравилось, старался развивать от всей души. Вот и я пытаюсь сделать так, чтобы дети с удовольствием занимались тем, что им интересно.

- Музыкой интересуются?

- Один из средних сыновей, Женя, играет на пианино и гитаре - как любитель. С ним занимается частный преподаватель по фортепиано, а я ему купил клавиши, где можно делать аранжировки. Пока большого рвения у него нет, но ему еще 17 лет. Я начал заниматься музыкой, по большому счету, в 16 лет, а до этого все время играл в хоккей...

Два сапога пара

- Ваша супруга - тоже творческий человек (супруга Сергея Кристовского - актриса Наталья Земцова - прим. авт.). Вы помогаете друг другу в творческом плане: слушаете вместе музыку, которую записали, читаете сценарии фильмов, которые ей присылают?

- Да, конечно! Наташа одной из первых слушает мои новые композиции, а я ей помогаю пробы записывать. Миллион сценариев я уже прочитал и столько же проб записал! (Смеется.) Сейчас же, в пандемию, пробы все онлайн делали, и я уже на этом деле руку набил.

- Может, тоже будете сниматься в кино?

- Ой, нет - не моё! Съемки в кино для меня утомительны, это сложная и тяжелая работа. Я не люблю сидеть и ждать входа в кадр - столько времени можно потерять! И еще ты постоянно находишься в подвешенном состоянии: возьмут на роль или нет? Это надо быть фанатом своего дела, своей профессии...

- Но, наверное, есть какая-то роль, которая вас зацепит - и вы согласитесь на съемки?

- Даже не знаю - честно говоря, не думал об этом никогда. Вовка тут попробовал себя в главной роли в одном фильме - и в итоге сказал, что больше не хочет в кино сниматься. И я его понимаю! (Смеется.)

- Супругу не ревнуете к работе?

- Нет. Я все понимаю и давно смирился со всеми жизненными ситуациями. Я давно это перерос. Да и потом, у меня - такая же работа, как и у нее: я целыми днями мотаюсь непонятно где! (Смеется.)

Жизнь в движении

- Часто с братом видитесь? У вас есть какие-то общие интересы, кроме музыки?

- Мы с ним вместе занимаемся мотокроссом. У нас - большая компания, уже подтянули друзей-музыкантов. Гоняем по лесам. Сейчас хотим съездить к себе на дачу в Нижний Новгород - тоже большой компанией. Отдохнем, покатаемся, пособираем грибов, если еще остались…

- Как часто бываете на малой родине?

- Периодически ездим. Не так часто получается, как хотелось бы, но раз в три месяца, в крайнем случае раз в полгода вырываемся.

- Как я понимаю, вы всегда - за активный отдых?

- Я не могу больше 15 минут лежать на пляже - не мое это совсем! Мы - только за активный отдых! Когда бываем в отпуске в Испании, то у нас там и бассейн, и гольф, и велосипеды, и самокаты - с утра до вечера какая-то активность. Домой приходим только ночевать. Я и в море-то там купался, наверное, всего раза два за семь лет, что мы там отдыхаем. Так что Сергей Кристовский - это только активный отдых!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личного архива Сергея Кристовского