В Мордовии открыли бани и сауны

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Глава Мордовии внес изменения в Указ о противодействии коронавирусной инфекции. С 22 сентября бани и сауны в республике возобновляют работу, но исключительно по предварительной записи. В Указе это сформулировано следующим образом: «Возобновить деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, исключительно по предварительной записи».
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