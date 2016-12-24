В Мордовии открыли бани и сауны

Репортер

Глава Мордовии внес изменения в Указ о противодействии коронавирусной инфекции. С 22 сентября бани и сауны в республике возобновляют работу, но исключительно по предварительной записи. В Указе это сформулировано следующим образом: «Возобновить деятельность бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, исключительно по предварительной записи».

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