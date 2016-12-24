В рознице «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей за упаковку

Репортер

Упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик», в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Об этом сообщил ТАСС главный исполнительный директор Группы Компаний «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев. При этом он подчеркнул, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.

По словам Андрея Младенцева, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено.

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