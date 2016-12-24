В рознице «Арепливир» будет стоить от 12 320 рублей за упаковку

Не лучший год
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
Упаковка препарата против коронавируса «Арепливир», который производится на саранском заводе «Биохимик», в рознице будет стоить от 12 320 рублей. Об этом сообщил ТАСС главный исполнительный директор Группы Компаний «ПРОМОМЕД» Андрей Младенцев. При этом он подчеркнул, что розничная цена должна быть такой же, как и по государственным поставкам.
По словам Андрея Младенцева, никаких ограничений на обращение «Арепливира», кроме рекомендаций врача, не будет, так как он отпускается по рецепту. Препарат рекомендуется применять в первые 24 часа после появления признаков заражения коронавирусной инфекцией, осложнений по итогам клинических испытаний не выявлено.
Мэр республиканской столицы и депутаты Саранского горсовета стали меньше зарабатывать
С какими проектами победили три города Мордовии во Всероссийском конкурсе?
Министерство транспорта России подготовило масштабные нововведения в Правила дорожного движения
Каким будет в Саранске новый учебный год в условиях пандемии?
Начало нового учебного года вся наша страна встретила в особых условиях. Столпотворение детей и родителей у школы, нарядные торжественные...
Наш земляк ректор Российского экономического университета Виктор Гришин покинул свой пост после уголовного преследования сына
«Лисма» готовится приступить к выпуску новой продукции
Свое мнение высказал мэр Саранска
Бывший заместитель руководителя Федеральной кадастровой палаты Росреестра по РМ Михаил Сурков ответит в суде за взятку в 500 тысяч рублей
В Доме Республики прошла первая церемония награждения граждан за участие в борьбе с коронавирусной инфекцией