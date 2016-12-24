В Саранске от коронавируса умер 63-летний мужчина

По информации регионального оперативного штаба, в федеральной статистике учтен новый летальный случай в результате заболевания коронавирусом. В Республиканской клинической больнице им. С.В. Каткова умер мужчина, 63 года. Основной диагноз – коронавирусная инфекция COVID-19. Осложнения – внегоспитальная двусторонняя тотальная вирусная пневмония; острый панкреатит. Сопутствующие заболевания – гипертоническая болезнь, ожирение 2 ст.

За сутки в Мордовии выявлено 32 случая коронавируса, 54 человека выписаны с выздоровлением. Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); Зубово-Полянском районе (3); Рузаевском, Ковылкинском районах (2); Чамзинском, Ардатовском, Инсарском, Торбеевском, Кадошкинском, Краснослободском районах (по одному).

Посмотреть статистику по районам республики можно здесь: https://stopcovidrm.ru

Среди новых больных 9 человек старше 60 лет; самой пожилой из них 85 лет. В возрасте до 30 лет 6 человек, в том числе годовалый ребенок.

За период пандемии в Мордовии выявлено 6024 случая коронавируса. 4998 человек выздоровели. 40 человек умерли от коронавируса как основной причины.

По данным на 17 сентября из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 507 человек на стационарном лечении

- 880 человек под наблюдением дома.