В Саранске московского адвоката взяли с поличным

В Саранске правоохранительными органами задержан адвокат московской Коллегии адвокатов «Тимонин, Шувалов и партнеры». Его подозревают в покушении на мошенничество.

По данным следствия, днем 15 сентября 2020 года в городе Саранске адвокат был задержан оперативными сотрудниками после получения денег от гражданской супруги своего подзащитного, который проходит обвиняемым по уголовному делу о незаконной игорной деятельности. Адвоката взяли с поличным после получения первой части денежных средств в размере 400 тысяч рублей из ранее оговоренного 1 миллиона рублей. Указанное денежное вознаграждение якобы должно было быть передано сотрудникам регионального управления Следственного комитета за решение вопроса, связанного с изменением подзащитному меры пресечения с заключения под стражу на подписку о невыезде. А в перспективе обещалась и работа над мягким наказанием для подопечного, чтобы оно не было связано с лишением свободы. В действительности адвокат не собирался передавать полученные денежные средства кому-либо и не предпринимал к этому каких-либо действий, а намеревался распорядиться ими по собственному усмотрению.

Расследование уголовного дела поручено отделу по расследованию особо важных дел Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия. Оперативное сопровождение осуществляют сотрудники УФСБ России по Республике Мордовия.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.