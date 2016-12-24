Срочный вызов

Задержаны двое уроженцев Чечни, прилетевшие в Саранск по просьбе молодой барышни для разборок с ее сожителем

На минувшей неделе Мордовия получила своеобразный «привет» из прошлого. В Саранске были задержаны двое уроженцев Чеченской Республики, вымогавшие с жертвы полмиллиона рублей в типичной манере братков из 90-х - в дело пошел скотч и шнур от утюга на шее. Как выяснилось в дальнейшем, эта криминальная операция стала следствием просьбы одной милой барышни решить ее финансовые разногласия с бывшим сожителем.

В ходе предварительного следствия оперативники установили картину произошедшего. Некоторое время назад 30-летний уроженец Республики Узбекистан Нодиржор Акрамов свел знакомство с девушкой, которая, по всей видимости, намеревалась строить с ним длительные отношения. Весной сожители оформили в кредит по паспорту барышни мобильные телефоны, ноутбук и другую бытовую технику. Но совместное проживание продлилось не слишком долго, молодые люди в очередной раз сильно поссорились и приняли решение расстаться. Девушка укатила в Москву, забрав с собой все имущество. Понятно, что в такой ситуации ее бывший спутник перестал платить по кредиту, оформленному на другого человека.

Однако затем последовал новый зигзаг в отношениях, и молодые люди вновь стали жить вместе. Правда, как показало время, ссоры никуда не исчезли, и во время наиболее ожесточенной из них девушка написала в социальных сетях своему знакомому, чтобы он приехал к ней в Саранск и принудил сожителя отдать ей деньги за купленную технику.

Знакомый барышни откликнулся на просьбу и прилетел в Мордовию со своим товарищем. Это были 28- и 31-летний уроженцы Чеченской Республики, проживающие в Москве. Первым же делом они отправились в квартиру строптивого кавалера и, угрожая ножом, связали его скотчем, а затем стали душить шнуром от утюга, требуя передать им 500 тысяч рублей.

Когда разговор перешел уже в более спокойное русло, 30-летний «подопечный» незваных гостей улучил момент и вызвал полицейских. Визитеры из Москвы были задержаны сотрудниками уголовного розыска совместно с патрульно-постовой службой на месте преступления, при этом один из них находился в состоянии наркотического опьянения.

Следственным отделом ОП № 1 УМВД России по Саранску в их отношении возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «в», «г» ч. 2 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, в крупном размере». В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Заметим, что попавший под чеченский наезд «выходец» из Узбекистана Нодиржор Акрамов также не является невинной овечкой. У него в «послужном списке» уже имеется несколько эпизодов мошенничества и приговоры суда. Вместе с подельниками он приобретал дорогостоящую технику в кредит, используя в том числе и документы третьих лиц. Ущерб кредитных организаций от этих афер составил свыше 600 тысяч рублей. Семь лет назад за эти фокусы сегодняшний потерпевший сам загремел на зону на 3 года. Отсидел, вышел и вновь вляпался в мошенническую историю с приобретением техники в кредит, оформленный на другого человека.