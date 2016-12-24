Никита Панфилов: «Надо находить плюсы везде, где только это возможно!»

В последние годы Никита Панфилов не сходит с телеэкранов: «Личное дело», два сезона «Мажора», три сезона «Сладкой жизни», пять сезонов сериала «Пёс», а еще - «Победители», «Пуля» и самые свежие: «Презумпция невиновности» на Первом канале, «Лихач» на НТВ, который, кстати, стал одним из самых рейтинговых телепроектов…

Нам удалось поговорить с ним и о новых работах, и об отношении к экстриму и семье, и о многом другом.

По Сочи на мотоцикле

- Никита, сериал «Лихач» с вашим участием на протяжении двух недель оставался лидером среди всех праймовых сериалов на российском телевидении. Как думаете, что поспособствовало такой популярности у зрителей?

- Наверное, какая-то легкость сериала, его яркость. Он красивый и простой - и это самое главное!

- Насколько я знаю, у персонажа, которого вы играете в этом сериале, был реальный прототип. Вы интересовались этой личностью? Или была просто задача раскрыть правильно образ этого героя?

- Конечно, интересовался прототипом - правда, о нем мало что известно. Но есть другие персонажи, с которыми взаимодействует мой герой, поэтому приходилось идти от этого, создавать его, раскрывать как можно больше граней личности...

- Были рады тому обстоятельству, что ваш герой ездит на мотоцикле? Ведь вы тоже любите этот вид транспорта, любите скорость.

- Да, мотоцикл - это, как минимум, красиво и эффектно! Особенно различные погони и проезды на нем. И когда мне доверяют ездить на нем - это очень приятно. Тем более - по красивому Сочи, где проходили съемки этого сериала!

- На съемочной площадке вам часто приходится исполнять трюки самому? Или продюсеры не разрешают рисковать?

- И продюсеры не разрешают, и не хочется у каскадеров отбирать их хлеб. Надо вещи, которые кто-то может делать лучше, доверять им. Потому что они всегда сделают красивее и профессиональнее. На том же мотоцикле в проездах снимался я, а остальные трюки делали профессионалы.

Планы и парапланы

- Вы сами рисковый человек? Экстрим присутствует в вашей жизни?

- Да, конечно! Мне и сноуборд нравится, и маунтинбайк (горный велосипед - прим. авт.), и вообще нравится пробовать все-все новое. Например, парапланы - это же сказка и чудо, это я повторял бы и повторял! А вот скалолазание нахожу для себя скучным. Но каждому - свое… Мне нравится открывать каждый раз что-то новое. И это касается не только экстрима, а вообще жизни: открывать людей, страны, места какие-то…

- У вас довольно большая загруженность по съемкам. Остается время на отдых?

- Надо пользоваться любым удобным моментом. Например, у меня сейчас в театре отменили репетицию - и я сразу на несколько дней поехал отдохнуть в Новороссийск. Но я до такой степени люблю свою профессию, что не устаю в ней. Тут важно, чтобы у тебя был хороший тыл: семья, в которой ты отдыхаешь. Если ты отдыхаешь в профессии и в семье, то ты не устаешь никогда…

- Сейчас, насколько мне известно, уже идет работа над шестым сезоном сериала «Пёс». Что зрителей ждет в новых сериях? Чуть-чуть приоткройте завесу тайны...

- Мы отсняли девять серий нового сезона. Этот сериал - вертикальный: каждая серия - отдельный маленький фильм, поэтому больших изменений не произойдет. Но могу сказать, что там появится больше того, что в предыдущих сезонах не разрешали: будут посмелее и шутки, и действия. «Пёс» - это уникальный сериал, который, на мой взгляд, может расти и совершенствоваться бесконечно…

Работа над ошибками

- В одном интервью вы недавно сказали, что далеки от своих персонажей. Неужели никогда не хотелось наделить их какими-то своими качествами?

- Какими-то своими качествами персонажей я, конечно же, наделяю. Но просто играть самого себя в предлагаемых обстоятельствах - неинтересно и скучно, это удел студентов первого курса. Всегда интересно сделать такого героя, чтобы он был как можно дальше от тебя. В жизни я человек достаточно закрытый и скучный, если так можно сказать. А вот в персонажах стараюсь «отрываться». Единственный герой, где, наоборот, я сдерживаю себя и прошу режиссера говорить мне, если я где-то проявляюсь чуть больше, чем надо, - это Макс Максимов из «Пса». Это единственный персонаж, которого я «душу», если можно так сказать - потому что образ обязывает. А во всех остальных я пытаюсь сделать образ как можно ярче, шире и дальше от себя.

- По моему опыту общения с актерами, они четко делятся на две категории: одни говорят, что всегда пересматривают свои работы, чтобы увидеть ошибки, а вторые - снялись и забыли, не возвращаются больше к этой теме. Вы к какому «лагерю» себя можете отнести?

- На мой взгляд, обязательно нужно отсматривать все свои работы, делать работу над ошибками - в этом и заключается твой рост. Как правило, это две огромные разницы: то, что я как актер себе представляю, и то, что получается на камере. Именно для этого необходимо смотреть свои работы. Но если актер - человек рефлексирующий и начинает переживать из-за увиденного, то, конечно, не стоит этого делать, не стоит смотреть...

«Ты за что его убил?»

- Наверное, было в вашей жизни такое, когда вас отождествляли с вашим героем и путали с экранным образом?

- Наверное, актера зрители всегда будут отождествлять с персонажем. Потому что мало кто знает, какой я на самом деле. И это всегда - начиная, наверное, с фильма «Духless», когда поклонники говорили: «Мишаняяяя, как ты всех красиво уделал!» Это была первая фраза, которая сначала меня покоробила. Но потом я понял: меня же они не знают, а персонаж понравился - это же хорошо! Или после «Мажора» мне говорили: «Стас, за что ты убил Игоряныча?» Ну значит, я все сделал правильно. Не должны видеть меня - должны видеть персонажа, должны ему сопереживать - или ненавидеть, или любить его…

- Артисты часто бывают суеверны. Про вас так можно сказать? В какие приметы верите?

- Да, я суеверный человек. Есть просто вещи, которые я замечал за всю свою жизнь - которые сбываются, которые работают. Как сказал датский физик-теоретик Нильс Бор: «Не важно, верю я в это или нет, - главное, что это работает». Есть, конечно, приметы абсолютно глупые. Например, просыпать соль - к ссоре. Эта примета идет из далекого прошлого, когда соль стоила колоссальных денег, и тогда рассыпать ее, конечно, было к ссоре. Это как, например, разбить папину машину - к ссоре с папой. Или про зеркало тоже: восемь лет несчастья ждет того, кто его разбил. Оно стоило много лет назад целое состояние, и разбить его грозило тем, что люди будут восемь лет смотреть в осколок и копить деньги на новое зеркало, и будут тебя ругать каждый раз из-за того, что ты его разбил. У наших предков, видно, тоже было хорошее чувство юмора! (Смеется.) Но есть и приметы, которые сбываются, - правильные приметы, они работают, в основном они связаны с вещами. Например, кольца я никогда не даю сразу в руки - всегда кладу сначала на какую-то поверхность...

Запретная зона

- Личную жизнь от посторонних взглядов оберегаете, стараетесь не рассказывать про нее в интервью? Или, наоборот, спокойно относитесь к вопросам про супругу, про детей?

- Я вообще стараюсь не распространяться про личную жизнь. И свою семью я всегда берегу, стараюсь не показывать фотографии, потому что есть золотое правило: счастье любит тишину. У актера, даже у публичной личности, должно оставаться личное пространство. Это мое личное, а не публичное, что сейчас очень часто путают...

- В социальных сетях вы часто отвечаете на вопросы своих поклонников. Но бывает, наверное, так, что могут разозлить какие-то негативные комментарии, замечания? Блокируете такие - или просто не обращаете внимания?

- Всегда и во всем есть плюсы и минусы, черное и белое. Хорошо, что людей, которые меня любят и верят мне, гораздо больше, чем противоположных. Но есть и хейтеры (от английского «hate» - ненавидеть - прим. авт.), которые пишут, чтобы просто позлить, вывести из себя и посмотреть: а что будет дальше? Да, такие тоже есть. Это учит меня как-то смирению и спокойствию, учит оставаться выше всего этого. Если просто не обращать внимания - это не так интересно, а лучше ответить так, чтобы это было и весело, и человек понял, что я чуть выше всего этого. Пусть пишут. Чаще всего это какие-то нелогичные глупости, когда человек что-то комментирует, даже не задумываясь над этим - просто чтобы привлечь к себе внимание…

Плоды самоизоляции

- Как провели время в самоизоляции? Изменился ли взгляд на мир после всего, что происходило за эти полгода?

- Да, это было интересное время. В твоих руках было - создать вокруг себя ад или рай. Найти возможность отдохнуть, побыть с близкими - или довести всех до белого каления. Кто-то вышел победителем из этой ситуации: семья стала крепче, а у кого-то все разрушилось и потерялось, потому что с близким человеком стал проводить 100 процентов времени, и открылись разные неприятные грани. Сужу не по себе, а по своим друзьям. Для себя я многое почерпнул, а самое главное - даже отдохнуть успел, покопаться в земле. Вот, кстати, еще одна грань моего отдыха - при этом все мысли, если так можно сказать, уходят в землю. У меня вырос сад огромный, и сейчас мама, теща, тесть, я собираем плоды. У нас столько теперь закаток, консервации, чему я безмерно счастлив и рад! Так сказать, пожинаю реальные плоды самоизоляции. Надо находить плюсы везде, где только это возможно!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и пресс-служб телеканалов