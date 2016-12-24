Дети звезд пошли в первый класс

Чума чумой, а школа - по расписанию! Никаким пандемиям оказалось не по силам лишить первоклассников этой радости, а их родителям - волнительного дня 1 сентября! И не дожидаясь всеобщей вакцинации, школы все-таки распахнули свои двери именно в этот день. Конечно, с соблюдением всех и всяких необходимых мер, норм и правил. И если, например, у большинства школьников торжественных линеек не было, то для первоклассников сделали исключение. А среди них в нынешнем году были и дети известных артистов, телеведущих и спортсменов. В 2020 году в первый класс своих детей отдали Алла Пугачева и Максим Галкин, Яна Рудковская и Евгений Плющенко, Кристина Асмус и Гарик Харламов, Агата Муцениеце и Павел Прилучный, Тимати и Алена Шишкова и многие другие.

Частная гимназия

Дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина отправились в первый класс вместе. Семь лет ребятам исполнится в середине сентября. И Гарри, и Лиза будут учиться в одном классе в частной гимназии, которая находится в Московской области. Помимо основных учебных корпусов образовательного учреждения, здесь есть бассейн, тренажерный зал, шахматный клуб и многое другое. Ребята изучают сразу несколько иностранных языков, среди которых - английский, китайский, французский, испанский и другие. Впрочем, подозреваем, что с французским у Лизы и Гарри проблем не возникнет, так как оба с раннего детства его уже изучают. Домашние задания вполне может проверять папа, который свободно владеет несколькими иностранными языками.

В первый класс ребят провожали не только их родители - Алла Пугачева и Максим Галкин, но и близкие люди.

- Готовились, переживали, наряжались - пошли! - коротко прокомментировал торжественное событие отец. - Провожали мама, папа, тётя, дядя и кузина, няни и друзья…

На торжественной линейке Алла Борисовна даже немного всплакнула, слушая, как ее дети рассказывают стихи, а потом пожелала им удачи в учебе.

К слову, младшая внучка Аллы Пугачевой Клавдия в этом году пошла в третий класс в одной из американских школ.

Тает лёд…

Еще один звездный первоклассник - в семье у Яны Рудковской и Евгения Плющенко. Семилетний Саша отправился учиться в самую обычную государственную школу в Подмосковье, недалеко от дома. В первый же день, как и другие ученики, он получил свою первую грамоту - первоклассника. На торжественной линейке Саша стоял вместе со своими родителями. Кстати, классный руководитель два года назад выиграла в окружном конкурсе и получила звание «Учитель года».

Саша Плющенко уделяет много времени спорту и уверен, что тренировки не будут мешать учебе. Ни для кого не секрет, что стоять на коньках он научился раньше, чем писать. Мальчик часто выступает с отцом в различных ледовых шоу, и у него уже есть поклонники, которые поддерживают юный талант.

Кроме того, мальчик уже сейчас занимается с преподавателем английским языком, интересуется историей и другими науками.

Так держать, Тимофей!

В первый класс частной школы пошел и семилетний Тимофей - сын Павла Прилучного и Агаты Муцениеце. Оба родителя вместе с младшей дочерью - четырехлетней Мией - присутствовали на торжественной линейке. Хотя артисты сейчас в разводе, воспитанием детей занимаются вместе, также вместе приходят и на семейные праздники.

Надо сказать, что в прошлом году Тимофей отправился в нулевой класс воскресной школы. Павел Прилучный признавался, что сын сильно изменился за это время: у него появились правильные жизненные понятия. И хотя артист не хочет, чтобы дети пошли по стопам родителей и выбрали актерскую профессию, - в любом случае он поддержит их выбор, а там время покажет. Пока же Тимофей начинает грызть гранит науки и хочет учиться «на пять с плюсом».

Мама же первоклассника немного волнуется.

- Надеюсь, что не будет никакого дистанционного обучения, - сказала Агата Муцениеце. - Ведь школа - это не только уроки, это ещё и общение, первые настоящие друзья, первая любовь!

Папина ностальгия

В семье Дениса Клявера в первый класс отправился младший сын Даниэль. Знаменитый папа лично проводил его в школу. А до этого они вместе ходили по магазинам - выбирали форму, ранец и все необходимое для учебы.

В торжественный день у артиста у самого нахлынули воспоминания о школьных годах.

- Несмотря на то, что столько лет прошло с выпуска из школы, 1 сентября все равно остается праздником детства и тёплой ностальгии тех лет! - рассказал Денис. - Счастливое и беззаботное время протертых коленок на школьной форме от игры во вкладыши на переменах и освоение алхимии для удаления двоек из дневника... Но сын уже после первого учебного дня порадовал: вернулся из школы домой довольный, полный сил, уверенности и с первой полученной пятёркой. Я тоже каждый учебный год всегда начинал с отличных оценок - правда, надолго этого запала никогда не хватало...

Мама на проводе

Гарик Харламов на торжественной линейке в честь первоклассников был без своей бывшей супруги Кристины Асмус (пара объявила о том, что они расходятся, при этом оба уверяли, что сохранили дружеские отношения). Актриса не смогла приехать из-за большой занятости на съемках шоу «Золото Геленджика». Дочери артистов Насте шесть лет, и она пошла учиться тоже в одну из частных школ Подмосковья, где упор делается на иностранные языки.

- Всю ночь ревела перед школьной линейкой, - призналась Кристина. - Смотрела фотографии дочки с самого рождения и думала о том, как быстро летит время... Но больше переживала от того, что я так мечтала отвести Настю за руку в первый класс, я так долго ждала этот день, готовилась и переживала!.. Но давние и жёсткие обязательства не дали мне этого сделать... Что мы только с командой ни думали, как ни крутили, как только ни ругались, но съёмку перенести оказалось просто невозможно - даже с катастрофическими штрафами… В общем, делали причёску и выбирали букет по видеосвязи между моими съемочными эпизодами.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и из личных архивов артистов