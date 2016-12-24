«Вратарь Галактики» - первый гол в ворота ковида

Ну вот наконец свершилось: в Москве в кинотеатре «Октябрь» прошла первая после введения карантинных мер премьера российской картины: фильма режиссера Джаника Файзиева «Вратарь Галактики». Гостями мероприятия стали многие российские знаменитости.

Действие в фильме происходит 51 год спустя - в Москве 2071 года. Галактические войны разрушили Луну и изменили климат на Земле: Нью-Йорк покрыт льдом, а Москва утопает в тропических лесах. Над ней висит огромный инопланетный корабль. Это стадион, на котором проходят зрелищные межгалактические соревнования по космоболу - игре, объединившей в себе спорт и гладиаторские бои. Эту игру обожают все жители Галактики, кроме главного героя, который мечтает найти работу, чтобы помочь семье. Неожиданно в нем обнаруживают сверхспособности и принимают в сборную…

«Вратарь Галактики» - первая большая звездная российская кинопремьера после месяцев жесткого карантина. Последний раз в кинотеатре «Октябрь» журналисты были в начале марта, когда Милош Бикович представлял одну из своих кинолент. За прошедшие полгода многое изменилось и в нашей жизни, и в киноиндустрии. На входе всем измеряют температуру бесконтактным градусником. Наличие масок и перчаток тоже обязательно - без разницы, почетный гость ты или журналист, правило для всех одно.

Конечно, артисты ради красивых фото снимают на некоторое время маску, как будто ничего и нет - иначе кадры будут почти одинаковые, да и не всех можно узнать в маске. Но потом она возвращается на место.

В зале тоже ждет сюрприз: поскольку теперь зрителей положено рассаживать на определенной дистанции, организаторы премьеры на свободные места рассадили картонные образы героев фильма.

- Новое время настало: сейчас я должен убедить себя, что полупустой или полуполный зал - это аншлаг, - скажет на сцене перед самой премьерой режиссер фильма Джаник Файзиев. - Это очень смешно: вижу в зале героев из нашего фильма - и думаю: а что они там делают?!

Несмотря на все «но», жизнь все же налаживается, и многие звезды с удовольствием пришли на премьеру.

- Это мой первый выход в свет после самоизоляции, - честно признался Максим Аверин. - И это - хорошее начало большого кинотеатрального сезона. Решили себя показать, на людей посмотреть и приобщиться к хорошему и прекрасному. По крайней мере, и я сам, и все мои коллеги очень соскучились по зрителю, по этим ощущениям, когда премьеры, спектакли, когда идешь в кино…

Премьеру посетила и министр культуры России Ольга Любимова. Она поздравила со сцены создателей «Вратаря Галактики».

- Это невероятная работа! - сказала Ольга Любимова. - Меня переполняют чувства! Это так непросто - возвращаться к зрителям после такой паузы... И то, что вы здесь, на сцене, и мы начинаем с проекта, который был выстрадан режиссером, командой, которая верила в него и заставила верить и всех нас - и, надеюсь, восхитит и порадует зрителей, которые придут после паузы в кинотеатры!