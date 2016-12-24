Анна Семенович: «Я сейчас в самом расцвете!»

Известная певица считает, что 40 лет - это шикарный возраст и его не надо скрывать

Анна Семенович свой возраст никогда не таила в секрете. И распространенного суеверия, что отмечать 40 лет - плохая примета, не разделяет. Но получилось так, что отметить эту круглую дату певице не удалось: пандемия коронавируса внесла свои коррективы и в творческие, и в личные планы артистки. Но как только ситуация позволила, Анна Семенович немедленно вернулась к рабочему ритму и сейчас уже сняла клип на свою новую композицию «Мани бой».

Мужчина под рентгеном

- Анна, в вашем новом клипе - история про мужчину, который ухаживает за вашей героиней, но выдает себя не за того, кем он является на самом деле. Бывали ли в вашей жизни люди, которые пытались себя показать лучше, чем они есть на самом деле?

- Многие мужчины так себя ведут, это их неотъемлемая черта. Да и, по большому счету, все мы хотим казаться лучше, чем мы есть на самом деле. Особенно при первом знакомстве. Мы узнаем друг друга только со временем, а вначале мы все распускаем хвост, как павлины… Но у меня - шикарная интуиция, которая меня всегда спасала: я всегда вижу какой-то подвох, какое-то вранье, я «раскусываю» людей. При этом для меня не так важен статус человека: олигарх он или нет - мне важнее, чтобы мне с этим человеком было интересно и комфортно. Деньги я зарабатываю сама. Хотя, конечно, в жизни бывают разные моменты: когда-то женщина зарабатывает больше, когда-то - мужчина, тут сложно заранее предсказать... Кто, например, мог знать, что 2020 год принесет нам такую историю? Мы все рассчитывали на него, все ждали и верили, что все будет круто, у всех были планы, поездки, бизнес - и все это рухнуло… Бывает, что сегодня твой мужчина зарабатывает немного, а через полгода он уже приносит домой огромные деньги… Тут главное - чтобы он обладал потенциалом, чтобы он хотел заработать деньги, чтобы у него были для этого мозги. Если мужчина ленивый и только лежит на диване и смотрит телевизор, если ему достаточно питаться одними вареными сосисками - то такой мужчина, у которого нет никаких амбиций, ни к чему стремиться не будет. А тот, который хочет иметь хорошую машину, недвижимость, найдет способ заработать. В наше время возможностей для этого немало...

О карантине

- Анна, изменилось ли в этом году ваше отношение к жизни? Может, в связи с пандемией, самоизоляцией какие-то жизненные принципы пересмотрели?

- Изменилось, да. Я раньше жила все время в страхе, что чего-то не успею. И очень часто жертвовала личной жизнью, общением с друзьями и подругами, с семьей, родителями - ради карьеры. А во время карантина я поняла, что ничего страшного нет в том, что ты можешь просто не работать четыре месяца, что кайф жизни существует не только тогда, когда ты запаханная, но еще и когда ты на отдыхе... У меня всегда в жизни было так, что отпуск был - две недели в январе и столько же в августе, а остальное время ты работаешь в каком-то нереально бешеном графике… Еще я поняла, что получаю удовольствие от бытовых дел - научилась пользоваться различной сложной домашней техникой, прекрасно глажу вещи, придумываю новые блюда и готовлю их... Я научилась вести быт и получала от этого колоссальное удовольствие! И поняла: чтобы быть счастливой, не обязательно быть успешной в карьере женщиной: у тебя не все может сложиться удачно в твоей работе, но при этом ты все равно будешь счастлива в семье!

- Анна, насколько я знаю, вы даже день рождения не отметили так, как хотели изначально…

- Я его не отмечала вообще - так получилось. Хотела отпраздновать в Барселоне, но мы туда не поехали. И хорошо, потому что там был тогда фактически эпицентр эпидемии. И с марта сидела на самоизоляции - как и все мои коллеги сидели на ней все четыре месяца и только сейчас начали оживать: снимать клипы, выпускать песни… Артисты, конечно, очень пострадали от пандемии. Мы остались без работы, а ведь у нас - коллективы, всем нужно было платить зарплату, а заработка же не было никакого...

- Кстати, не все понимают, что за артистом стоит большое количество людей, которых надо обеспечивать…

- Конечно! Это большой коллектив: директора, музыканты, танцоры, пиар-служба и так далее... Ты же не можешь взять и просто не платить зарплату людям, которые с тобой давно работают, - им же всем надо на что-то жить... Поэтому сложно было: ты сидишь и не понимаешь, откуда брать деньги, они же с неба не падают! Артисты зарабатывают деньги - и тут же вкладывают в дело: снимают клипы, покупают какие-то костюмы, записывают песни, и так далее… Это же не бесплатно нам все приносят на блюдечке с голубой каемочкой! Но люди этого не видят, и им кажется, что артисты живут комфортно и безбедно - такая красивая сказка… А за всем этим - колоссальные финансовые вложения, большой труд и испытания, и не каждый способен эти испытания вынести…

«Мои года - мое богатство»

- Многие женщины-артистки скрывают свой возраст. Кто-то даже меняет свою дату рождения на более позднюю или вообще не называет ее. Как вы считаете, нужно это делать или нет?

- Вы знаете, у каждого свое мнение на этот счет... Да, мне 40 лет, это все знают. И я, например, сейчас - в самом великолепном состоянии, в самом соку, в самом расцвете! Я так себя не ощущала ни в 20 лет, ни в 30, ни в 35. У меня были какие-то метания, поиски себя, увлечения эзотерикой и психологией... А сейчас я понимаю, что могу многое, я прекрасно выгляжу, и на многое у меня есть силы. Поэтому я считаю, что это - шикарный возраст, его не надо скрывать.

- Какое бы вы себе сами пожелание отправили в будущее, например?

- Главное - всегда оставайся такой же доброй, веселой и позитивной! И не обозлись на эту жизнь, что бы ни случилось! Жизнь прекрасна, и все, что происходит в ней, - во благо! Вот такое, наверное, я бы отправила себе послание в бутылочке времени...

Карта ее желаний

- Вас часто злят или выводят из себя какие-то люди, обстоятельства?

- Я недавно прочла книгу Колин Типпинг «Радикальное Прощение» - и всем ее, кстати, рекомендую. Как я уже сказала: все в этой жизни - во благо. Душа выбирает определённый путь, а все беды и счастливые моменты - это испытания. И испытания деньгами, славой и богатством - самые сложные из тех, которые проходит человек. Конечно, меня что-то может расстраивать, мне бывает и больно, я могу о чем-то переживать, но я говорю: «Да, для меня так лучше, и эта ситуация меня выведет куда-то на более высокий духовный уровень и что-то мне даст!»

- Про психологию спрошу: почему вы решили ею заняться?

- Меня всегда тянуло к этой науке. Я в 20 лет уже читала Вадима Зеланда «Трансерфинг реальности», потом в 23 - «Беседы с Богом» Нила Дональда Уолша, и так далее. Потом был перерыв: наступил не очень счастливый период, так как была неудача в личной жизни. Я думаю, что у всех такое бывает, когда посыпалось просто всё: и личная жизнь, и профессия, и здоровье, и просто наступил год неудач… Но в какой-то момент я поняла, что меня к чему-то ведут: что нужно остановиться и внимательно посмотреть на свою жизнь. Я обратилась к книгам, к психологии. И теперь я понимаю, для чего мне были даны все эти непростые испытания: только для того, чтобы я стала тем, кем я стала сейчас. Но я и дальше продолжаю развиваться, учиться чему-то в этой жизни - это здорово, и мне это очень нравится! Действительно были такие проблемы, которые привели меня к тем знаниям, которыми я сейчас владею. Больше того: я хочу сейчас для девочек устроить марафон по созданию «карты желаний», которая действительно работает. Это помогает поставить перед собой четкие цели и прийти к ним, структурировать свое восприятие жизни. Теперь я что-то могу дать людям, чему-то их научить, и меня это очень радует и воодушевляет.

- А у вас у самой «карта желаний» есть?

- Да, у меня есть «карта желаний», но я не буду сейчас рассказывать, что у меня там. А вообще я их делала несколько раз. На одной из первых, например, было отмечено, что я очень хочу попасть на «Новую волну» - как певица, а уж мечтать о том, что я ее буду вести, я даже и не могла. Но вдруг взяла и подумала: «Дай-ка я приклею себя ведущей «Новой волны». И через полгода мне позвонили и предложили стать ведущей этого конкурса! И я несколько лет вела его и пела на нем. Так что наши желания имеют свойство сбываться!

Валерия Хващевская, фото из личного архива Анны Семенович