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Начаты «слепые» прослушивания и отбор участников в третий сезон шоу
В третьем сезоне популярного шоу Первого канала «Голос 60+» появятся сразу три новых наставника: Тамара Гвердцители, Елена Ваенга и Гарик Сукачев. И только Лещенко, а также бессменный Дмитрий Нагиев остались на своих местах.
К участию в первом съемочном этапе - «слепых» прослушиваниях - допущены вокалисты старшего поколения, успешно прошедшие отборочные кастинги. Самому молодому - 60 лет, самой возрастной участнице - 91 год. В третьем сезоне проекта будут соревноваться исполнители из многих российских городов. Кроме того, на прослушивание приехали участники из США и Туркменистана.
Хотя все правила остались как бы прежними - только вот пандемия все же внесла свои корректировки. Съемки происходят на одной из столичных киностудий, посещение возможно только в маске и перчатках. Это правило соблюдают все беспрекословно - но не из-за боязни быть оштрафованными, а ради безопасности всех участников действа. Всем, кто заходит на территорию комплекса, обязательно бесконтактным градусником измеряют температуру. Да, в кадре все наставники и участники находятся без средств индивидуальной защиты, но вот за кадром все обязаны соблюдать новые правила.
Съемки проходят с участием зрителей. Но в зале их стало намного меньше - всех рассаживают на безопасной дистанции друг от друга. А во время перерывов всем рекомендовано прогуляться на свежем воздухе (благо позволяют погода и наличие мест отдыха на улице).
Наставники, как и всегда, относятся к своей работе с большой ответственностью. И при этом искренне переживают за каждого участника и радуются, когда кто-то проходит в следующий этап. С кем-то спели хором знаменитую песню «Давай пожмем друг другу руки», кому-то аплодируют стоя.
Больше всех за участников, как показалось, переживает Елена Ваенга. Так как количество человек, которых можно набрать к себе в команду, строго ограничено правилами проекта, перед наставниками каждый раз стоит сложная задача выбора.
- Мне неловко, где-то даже стыдно перед человеком, который хорошо спел, а я не нажала кнопку, - призналась во время перерыва Елена. - Если бы можно было выбрать больше пяти человек - я бы гораздо чаще нажимала эту красную кнопку! Я бы каждого второго с удовольствием взяла к себе в команду. Но увы - я ограничена в выборе. Для наставников сделать правильный выбор - тяжелая задача, а для участников это как рулетка: кому больше повезет…
Тамара Гвердцители была более сдержанна в эмоциях. И призналась, что рада после нескольких месяцев карантина вернуться к обычной жизни.
- Большое счастье - принимать участие в главном вокальном проекте, - сказала артистка. - А особенно приятно, что жизнь и телевидение возвращаются к своему привычному ритму.
- Не знаю еще, как почувствовать, что вот этот человек - мой, что должно повлиять на то, чтобы я нажал красную кнопку, - признается Гарик Сукачев. - Пока это делается спонтанно, по какому-то внутреннему побуждению. Играют роль, конечно, и голос, и тембр... Но пока еще четких критериев нет. Посмотрим, что будет дальше, - мы ведь только в начале пути... Быть наставником этого грандиозного проекта, который смотрят миллионы, - это очень большая ответственность. По крайней мере, для меня... У наставников действительно непростая задача - выбрать будущую звезду... Мне бы хотелось собрать интересную разнообразную команду. Откровенно говоря, я не знаю даже, какие песни участники будут петь дальше. Сначала я хочу прислушаться. Но могу заранее сказать, что это будет не только рок. Также обещаю, что зрители услышат удивительные голоса участников - и мужские, и женские…
Лев Лещенко уже в третий раз становится наставником в этом музыкальном шоу. И на правах уже опытного члена жюри помогает и что-то подсказывает своим коллегам.
- Мы получаем огромное удовольствие от встречи с этими исполнителями, - говорит нам Лев Валерьянович. - Каждый участник - это состоявшаяся судьба, это личность, это огромная биография за плечами. Это и есть самое ценное сейчас. Эта программа и рассчитана на то, чтобы показать разных людей нашего возраста, которые состоялись, которые многое сделали для себя, для нашего Отечества, - и это похвально, что они занимаются в свободное время творчеством, искусством, пением. Многие участники с прошлых сезонов, кто был у меня в команде, - у меня на виду, мы поддерживаем с ними связь. Например, Юра Шифрин очень много поет сейчас, активно выступает. Или Евгений Стругальский - ему 83 года, и он очень востребован, сейчас постоянно вижу его выступления на концертах.
Валерия Хващевская, фото Максима Ли
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