Гений из «Табакерки»

Исполнилось 85 лет со дня рождения великого артиста Олега Табакова

Великие артисты и в малом велики: Евгений Леонов сразу вспоминается по роли Винни Пуха, а Олег Табаков - кота Матроскина. А потом уже начинаешь перебирать в памяти: Николай Ростов из «Войны и мира», чекист Макар из «Достояния республики», Шелленберг, Людовик XIII, Илья Ильич Обломов, владелец салуна Гарри из «Человека с бульвара Капуцинов» - и еще много-много ярких, запоминающихся и таких непохожих одна на другую ролей…

Олег Павлович совсем немного не дожил до этого своего юбилея. Но прожил большую и красивую жизнь, сыграл сотни ролей в кино и театре, воспитал целую плеяду талантливых учеников. Его имя навсегда вписано в нашу историю, в историю нашей культуры - как Мастера с большой буквы…

В день 85-летия Олега Табакова в Москве на Чистопрудном бульваре открылась выставка архивных фотографий с самыми известными образами великого артиста из фильмов и спектаклей. На уникальные кадры пришли посмотреть не только поклонники творчества Олега Павловича, но и те, кто был рядом с ним многие годы: его ученики и близкие…

Сердце артиста

Заменить Олега Табакова невозможно никем. Ни на экране, ни в театре, ни на сцене, ни дома. Несколько раз он был на волосок от смерти: в детстве едва не сорвался под колёса с подножки набравшего скорость трамвая; был пассажиром самолёта, у которого в полёте загорелся двигатель; пережил два инфаркта. Каждую роль он пропускал через свое сердце. А оно не всегда выдерживало. Первый инфаркт у Олега Табакова случился в 29 лет. До премьеры спектакля «Обыкновенная история» оставался месяц. Табаков играл главную роль - романтичного, витающего в облаках юноши Александра Адуева. Шла репетиция, что-то получалось, что-то - нет… Вдруг Табаков побледнел… Врачи, которые доставили актера в больницу на «скорой», поставили диагноз: инфаркт. Медики запретили Табакову работать, сказали напрямую: ваше сердце не выдержало перегрузок. По их мнению, именно перенапряженный рабочий график, в котором совмещались и съемки в кино, и театр, и работа на радио, стал причиной сердечного сбоя. Табаков не стал с ними спорить. Просто вспомнил слова Белинского: «Ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете!» И как только ему стало чуть лучше - пришел в театр. И продолжил репетиции.

Он написал потом в воспоминаниях: «Главное, что я понял, выйдя из больницы: впредь я буду заниматься только тем, что сочту интересным и нужным. С тех пор так и живу».

Потом, через 12 лет, у Табакова был еще один инфаркт… и еще множество других ролей, которые он проживал сердцем.

Олег Табаков продолжал выходить на сцену, даже когда чувствовал себя неважно. Последний спектакль он сыграл 17 ноября 2017 года - «Дракон» Константина Богомолова по пьесе Евгения Шварца. А в конце ноября Олега Павловича увезли в реанимацию. Больше ста дней он находился между жизнью и смертью и из больницы уже не вышел. 12 марта 2018 года Табакова не стало...

«Родился артист»

Олег Табаков любил всех своих учеников, к актерам своего театра относился с уважением и всегда был за них горой. Каждый из артистов, чья жизнь была связана с Олегом Павловичем, рассказывал о своем учителе и художественном руководителе с восторгом и уважением.

Его собственный театр, который все называли «Табакеркой», сейчас выглядит немного иначе, его художественным руководителем стал ученик Табакова - Владимир Машков.

- Мы, ученики Олега Павловича, знаем, что он любил, - рассказывал нам артист. - Он очень любил гордиться своим театром, своими учениками, своими родными и близкими. И когда мы чувствовали эту гордость - это было для нас высшим достижением! Чуть больше 30 лет назад Олег Павлович доверил мне роль в спектакле по пьесе Александра Галича «Матросская тишина». Роль пожилого человека, который безумного любил своего сына. И вы знаете, ужас ситуации еще был в том, что эту роль до меня в этом спектакле играл великий русский актер Евгений Александрович Евстигнеев. И Олег Павлович рассказывал, насколько это было потрясающе. Это меня окончательно раздавило. Я не понимал, что мне делать, был в отчаянии, с полной потерей веры в себя. Но Олег Павлович работал со мной усиленно и упорно шел к своей цели. А я понимал, что все равно не смогу соответствовать. И когда прошла премьера, я не понимал, что произошло. А он прошел мимо меня и сказал: «Ну вот, Вовка, возможно, родился артист!» В тот момент - а я это буду помнить до последнего своего вздоха - он спас меня от провала моей жизни, от провала моей судьбы. В этом спектакле есть потрясающие строки, которые я бы хотел посвятить Олегу Табакову: «Это мой папа сделал из меня то, что я есть. Мой папа. Он хотел, чтобы сын его, кровь его - узнал, с чем кушают счастье». Олег Павлович, я перед вами в неоплатном долгу за свою судьбу!

Старший сын

Его продолжение - и в его потомках: четверых детях и пятерых внуках. Старшему сыну Антону в этом году исполнилось 60 лет, а младшей дочери Марии - 14.

Дети продолжили дело отца. Старшая дочь Александра - актриса и радиоведущая, фильмы с участием Павла Табакова мы тоже постоянно видим на экранах.

Антон Табаков долгое время был успешным ресторатором, но несколько лет назад он продал свой ресторанный бизнес, а в 2015 году снялся в роли своего отца: сыграл актера Олега Табакова в сериале Первого канала «Таинственная страсть». А в 2018-м Антон еще и озвучил кота Матроскина в новых сериях мультфильма о Простоквашино.

На презентации книги «Все о моем отце» Антон Табаков с удовольствием зачитал свое воспоминание о папе и о том, какое у него было воспитание.

- Мой товарищ Денис Евстигнеев подбил меня поехать в аэропорт встречать какую-то его пассию, - вспоминал Антон. - Но одно дело - дворами и переулками передвигаться по окрестностям, и совсем другое - выехать на автомагистраль, причем на нашей «Волге», которую - по крайней мере когда мы ездили с отцом - многие постовые узнавали издалека. Однако Денис в категоричной форме заявил, что если мы не встретим эту девушку в аэропорту, то жизнь его закончена. И я пошел у него на поводу. Мы действительно ее встретили, отвезли домой, необходимое впечатление было произведено, меня никто не остановил, но… На обратном пути я помял крыло. Ситуация была совершенно катастрофическая: исправить, починить ничего было нельзя, и я находился в абсолютной панике! Я знал, что отец меня не накажет - он вообще меня никогда не наказывал, и уж тем более не бил, и даже подзатыльником не награждал. Но видеть боль на его лице - когда он всякий раз пытался до меня докричаться, а я все делал в точности наоборот - было просто невыносимо. Я готов был провалиться сквозь землю - так мне было неловко и стыдно за себя. Оказавшись в таком тупике, я не придумал ничего лучшего, как на заднем пыльном стекле написать: «Табаков - дурак!» - и оставить около помятого крыла некий тяжелый предмет, какую-то трубу. Как ни странно, это сработало!

Тайная любовь

Марина Зудина была второй супругой Олега Табакова. В официальном браке они были больше двадцати лет. Историю их знакомства и любви знают многие. Зудина училась на курсе у Олега Павловича в ГИТИСе. Табакову на тот момент было 46 лет. Очень быстро Олег Павлович стал для Марины больше чем педагогом. Разницу в 30 лет оба не ощущали. Табаков и тогда, и потом, благодаря своему сумасшедшему обаянию и харизме, мог дать фору любому молодому мужчине. Проблема была в другом: он был женат. Тайный роман Зудиной с Табаковым продолжался больше десяти лет. Когда жена Табакова Людмила Крылова обо всем узнала, то очень сильно переживала. Но Табаков ничего не мог с собой поделать - с Мариной у него оказалось всё слишком серьезно.

Сегодня Марина Зудина учится жить без Олега Павловича. Она дала себе установку: не раскисать! Ведь муж хотел, чтобы она всегда светилась от счастья!

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и Екатерины Цветковой