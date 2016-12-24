Роман Курцын: «Я не знаю, что такое алкогольное опьянение»

Для роли в сериале «Желтый глаз тигра» актеру пришлось изучать пьянство и алкоголизм по учебникам

Романа Курцына на актерскую профессию благословил Михаил Боярский, когда приезжал с гастролями в его родную Кострому (Роман тогда учился в седьмом классе). А на данный момент артист снялся уже более чем в 70 кинокартинах, среди которых - фильмы «Крым», «Жажда», сериалы «Желтый глаз тигра», «Отель Элеон» и многие другие. В интервью актер рассказал о съемках, сопряженных с риском, и о том, за что он благодарен судьбе.

Сыграть алкоголика

- На Первом канале только что снова с успехом прошел сериал «Желтый глаз тигра». Помните те съемки?

- Режиссером сериала был Марк Горобец, мой друг. Когда он получил сценарий и предложение снять этот фильм - позвонил мне и сказал: «Рома, у меня новый проект, и я хочу тебе дать посмотреть сценарий». Я прочитал, и мне понравился там главный герой Сергей Звягинцев. «О! Я хочу сыграть его!» - говорю Марку. А он мне в ответ: «Ты уже сто раз это делал. У тебя - огромный багаж вот этих положительных персонажей и супергероев. А у меня мечта - дать тебе такую роль, чтобы после этого проекта ни у кого не возникало вопросов: можешь ли ты быть острохарактерным персонажем». И он мне предложил сыграть Михаила Бойко. А этот герой в фильме 90 процентов времени пьяный. Это персонаж, у которого белая горячка, который «варит» людей в кислоте, который пытается убить собственную дочь, который ходит в янтарном ожерелье голый по дому и кричит: «Я - король янтаря!» Как это сыграть? На что мне режиссер ответил: «Это твоя проверка на вшивость!» - в том смысле: справляюсь я или нет? И для меня это была действительно серьезная проверка…

- Почему?

- Потому что я вообще человек непьющий. Я не знаю, что такое алкогольное опьянение, похмельный синдром. И мне приходилось изучать это состояние со стороны.

- То есть вы пьяным никогда не были?

- Никогда не напивался. Я могу выпить бокал красного вина - и это максимум, на что я способен. Для меня это не свойственно, и я не понимал: откуда это брать? Мне приходилось разбирать это состояние алкогольного опьянения как упражнение, как задачку - причем не просто опьянения, а как образ жизни человека, затянутого в болото алкоголизма: с зависимостью, с белой горячкой... Как меняются глаза, что происходит с телом, с пластикой, речью? Наблюдал за алкоголиками, смотрел ролики, читал про то, что такое похмельный синдром, что такое белая горячка и как она реально выглядит - что человек может сделать в этот момент... Для меня это было очень сложно - но в то же время очень интересно и познавательно.

«Легенда» для блондина

- Вы сейчас блондин. Для какой роли изменили внешность?

- Меня покрасили для проекта «Легенда». Это история про бои без правил. Я играю главного героя, и снимаем для телеканала ТНТ. Там будет много экшена. Таких историй у нас в России еще не снимали. Но этот проект - моя мечта. Я покажу все, что умею в плане экшена. Но более подробно я не могу сейчас рассказывать по условиям контракта…

- Да, я посмотрела ваши профессиональные навыки, и там такое впечатляющее перечисление: вы и каскадер, и у вас черный пояс карате, а еще вы занимаетесь конным спортом, акробатикой, владеете оружием и так далее. То есть все это будет в фильме?

- Да. Все трюки в проекте я делаю сам. У меня много травм получилось - но так бывает всегда, когда я «горю» на площадке. Видимо, чувство самосохранения немного теряется, и я там и ребра ломал, и мышцы отрывал, и пальцы были сломаны… Но будет круто!

- Вы как профессиональный каскадер во всех фильмах обходитесь без дублера - или все-таки иногда продюсеры просят себя немного поберечь?

- Продюсеры всегда волнуются. Поэтому я всегда беру ответственность на себя - полностью понимаю, что этот трюк я могу сделать. Меня дублируют только тогда, когда я не могу - но именно в плане времени. Например, снимали недавно выпадение из окна, и пришлось дублировать каскадерам. Там несложный трюк, всего третий этаж, но я должен был ехать на другую площадку, и оторванная мышца еще до конца не восстановилась… Пришлось прибегнуть к дублеру, чтобы окончательно не оторвать при падении…

Параллельная реальность

- Я посмотрела: у вас в данный момент около десяти кинолент в производстве. Как на все времени хватает?

- Это же мое призвание, моя работа. Как иначе? Я же ничем другим не занимаюсь. Когда открыли съемки после карантина, то у меня сразу же был первый съемочный день, и параллельно я работал в четырех проектах, а ближайший выходной у меня стоит теперь только 17 октября - у меня не было еще ни дня отдыха… Это вот такая история из плюсов или минусов профессии. Сейчас заканчиваю работу в «Легенде» - и сразу после буду принимать участие в съемках продолжения сериала про спасателей «Пять минут тишины» для НТВ…

- Близкие не обижаются, что вы все время на работе?

- Они везде со мной! (Улыбается.) Они часто приезжают ко мне на съемочную площадку. Это - условие сосуществования со мной, и они это понимают. Думаю, что через несколько лет я смогу брать только один проект, а не четыре в параллели. А в прошлом году у меня их было восемь! Да, где-то были досъемки, но это было восемь проектов, в которых я принимал участие и съемки которых шли параллельно…

Волшебная шляпа Д’Артаньяна

- Вы когда-то рассказывали, что вас к актерству подтолкнул фильм «Д’Артаньян и три мушкетера» - вы его посмотрели в детстве и решили, что будете артистом. Кстати, удалось ли познакомиться с Михаилом Боярским и сказать ему лично «спасибо»?

- Когда я учился в седьмом классе, то в мой родной город Кострому приехал с гастролями Михаил Боярский. Я разузнал, в каком ресторане он будет ужинать, и поджидал его там у входа. При встрече, когда получал автограф, я ему сказал, что хочу стать актером, и я обязательно стану самым известным в этой стране. Он посмотрел на меня, надел свою шляпу мне на голову и сказал: «Парень, у тебя все получится - я вижу по твоим глазам!» И вот пару лет назад я ехал в Санкт-Петербург в «Сапсане», в бизнес-классе. Заходит Михаил Боярский, садится недалеко меня. Я думаю: «Вот он, шанс! Надо про всё ему рассказать, и про встречу в Костроме тоже!» Но, видимо, он был такой уставший, что я успел сказать только: «Здравствуйте, я бы хотел…» - и тут он попросил его не беспокоить. Я понимаю, что человек устал и не хочет ни с кем общаться. И мы все четыре часа ехали молча, и я больше не подходил. На этом закончилось мое знакомство с Боярским! (Смеется.)

Фёдору на зависть

- На одной из кинопремьер Фёдор Бондарчук в шутку сказал, что вам стоит обратить внимание на роли, где больше показана душа героя, а не его красивое тело…

- Да, потом Фёдору написали, что не надо завидовать молодому поколению! (Смеется.) У меня много драматических и разноплановых ролей и немалое количество наград на кинофестивалях за совсем не спортивных героев. Но зрителям запоминается как раз иное, и они отмечают те роли, где показано больше мое тело, а не переживания героя… Сейчас вот на ТНТ идет сериал «Фитнес», где я играю тренера в фитнес-клубе и должен выглядеть определенным образом. Мой Олег - накаченный и глуповатый, но очень добрый парень. При этом не так давно вышел фильм «Успех», где я играю «а-ля Курта Кобейна». Я там для роли похудел на 15 килограммов и научился играть на барабанах… Или фильм «Все или ничего», где мой герой - толстый «ботаник» Дима Суворов. И люди, которые монтировали этот фильм, не узнали меня! Если мне надо будет похудеть для проекта на 20 килограммов и сбросить всю мышечную массу - или, наоборот, поправиться - я сделаю это с удовольствием и даже не буду задумываться!

- Сколько времени уделяете тренировкам?

- Сейчас каждый день тренируюсь, у меня проект - про чемпиона по боям без правил.

- Во время пандемии и карантина, когда были закрыты спортивные залы, тоже занимались?

- У меня дома есть тренажерный зал, полностью оснащенный: груша, мешок, гимнастические маты, и так далее. Так что во время карантина спорту я уделял гораздо больше времени - это была подготовка к проекту «Легенда». Все, что ни делается, - все к лучшему: не было бы карантина - я бы не смог так подготовиться!

- Действительно, многие актеры сейчас признаются, что во время карантина смогли сделать то, на что раньше не находили времени и возможностей, и тоже находили в этом плюс…

- Это правда. Человек всегда и во всем может найти и положительные, и отрицательные стороны. Я - сторонник того, чтобы искать плюсы даже во всех минусах и постоянно благодарить судьбу за все, что происходит в моей жизни...

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова, Максима Ли, пресс-службы Первого канала и из архива съемочных групп фильмов