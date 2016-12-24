Иван Охлобыстин: «Я достиг самого главного, что есть в моей жизни»

Иван Охлобыстин всегда неповторим. Он постоянно меняется, у него нет двух похожих ролей и двух похожих мыслей. Он текуч, как время, и всегда в этом времени органичен, как рыба в воде. Сказано, что во многой мудрости много печали, но к Охлобыстину, кажется, это не относится: гораздо чаще он радостен, энергичен и оптимистичен. И всегда интересен. Для одних - как оригинальный доктор Быков из сериала «Интерны», для других - как консультант Фрейдин из «Метода Фрейда», для третьих… Впрочем, перечислять можно бесконечно. Не зря же он и актер, и сценарист, и режиссер, и писатель, и даже священник, как говорится, «в одном флаконе». Но поскольку на сей раз поводом для общения стала новая книга Ивана Ивановича «Дом Солнца», то с нее мы и начнем…

Начало романа

- Расскажите, пожалуйста, про вашу новую книгу. Как я понимаю, в нее входит повесть, по которой был написан сценарий к фильму «Дом Солнца», снятому Гариком Сукачевым десять лет назад. Почему только сейчас решили ее опубликовать?

- Инициатива исходила от моего друга: опубликовать те произведения, которые раньше не издавались. Я всегда, честно говоря, стесняюсь подавать голос в таком вопросе, поскольку это немного неэтично по отношению к самому себе. Но тут я воспользовался его предложением и согласился. Книга состоит из двух частей. Первая, «Дом Солнца» - как раз то, про что вы говорите. Был такой фильм, и это целая эпоха: Игорь Иванович Сукачев как режиссер, Даша Мороз на съемках фильма... А вторая часть - повесть, точнее - начало романа, эпической саги о союзе советских эльфийских республик. Вот такая интрига. Эта повесть не закончена, она должна быть несколько масштабнее. Это может быть бесконечная история - целый мир…

- «Дом Солнца» - повесть о хиппи в СССР. Почему вам так интересна эта тема и были ли вы хиппи?

- Я не был хиппи, так как гораздо позднее родился. А вот Игорь Иванович Сукачев застал хиппи - он тогда уже был подростком, осознающим звеном. А я - нет, я только из рассказов, из встреч уже со взрослыми хиппи знаю о них. Петр Мамонов, например, был хиппи, но по-своему. Он, скорее, не был в системе, потому что Мамонов - это особое культурное явление. А в целом с хиппи - отдельная история, довольно трагическая: к 80 году их закрыли. Они существовали лет пять или шесть, и это была дружная коммуна, которая фантастическим образом впитала в себя все: от интеллектуальных соображений, вынесенных из высших учебных советских заведений, до каторжной романтики, плюс очень идеализированное представление о западной культуре.

- У главного героя - как в фильме, так и в книге - лозунг: «Занимайтесь любовью, а не войной». Вам это близко?

- Да, разумеется. Это должно быть близко любому здравомыслящему человеку. Это такой тезис априорный.

«Я достиг самого главного»

- Есть что-то, о чем вы жалеете в своей жизни?

- О многих вещах. Но я бы не стал сейчас что-то переделывать, потому что я боюсь «эффекта бабочки» (Охлобыстин имел в виду, что незначительное влияние на что-либо в жизни может иметь большие и непредсказуемые последствия в будущем, - прим. авт.). А сейчас у меня все идеально. Не из скромности, а будучи ближе к объективности: я достиг самого главного, что есть в моей жизни, - это моя семья. Главное - что есть кто-то, кто меня любит, что есть кто-то, кто похож на меня. Это чудо Божье! Все остальное не так важно.

- Чем вас радуют ваши дети?

- Тем, что каждый из них - личность, и я это понимаю.

- Про вас один из ваших издателей сказал, что вы бесконечно любите людей и способны прощать даже врагов. Действительно прощаете?

- Это был бы идеал… Это христианский идеал. Мне же пока не удалось достичь успеха на этом фронте, но я продолжаю бороться. Я бываю нетерпим, к сожалению... Но думаю, что это исправляемо временем и окружением.

- Как вы думаете - кто герой нашего времени?

- Все по-разному бывает. Лично для меня в 80-е годы героем нашего времени были Олег Даль, Владимир Высоцкий и так далее… Чуть позже - Юрий Бутусов и Федор Чистяков в музыке, Михаил Елизаров - в писательстве. Если говорить именно о героях именно нашего времени, то сейчас все нормальные люди - герои нашего времени для меня…

Семейная экспедиция

- В прошлом году вы сказали, что у вас есть мечта - пойти с супругой в горы. Вы приблизились к ней?

- В горы мы пойдем, когда поймем, что пора уже ласты клеить! (Смеется.) Это будет какая-нибудь геологическая экспедиция, если будут деньги, чтобы наверняка нас донесли до пика. Но перед этим нам хотелось бы съездить и в Португалию тоже. Оксана посмотрела тут недавно публицистический фильм украинского производства про Азорские острова (автономный регион Португалии - прим. авт.). Так там красиво! Там скалы есть, а мы любим по ним лазать. Так что хочется чего-то такого тоже. И это тоже одно из наших желаний.

Веселое время карантина

- Вы учились во ВГИКе на режиссерском факультете. Что он вам дал, что вы вынесли из этой учебы для себя?

- Он дал мне представление о работе и основные принципы, как достичь успеха. Я поступил в этот институт, потому что первое, что он делает, - дистанцирует тебя человеческого от тебя профессионального. Для меня всегда странен вопрос: «Как вы вживаетесь в образ?» Я не знаю. Читаю сценарий - и понимаю, каким примерно должен быть этот герой, дальше я выполняю предписание, как это передается через эмоции. В институте есть техника речи и так далее... Все это учит тебя изображать героя, это просто механика. В литературе, кстати, несколько иная ситуация. Потому что там ты сам - как автор и творец. И там ты можешь моделировать любую историю. Это бесконечно интересный мир. Я на самом деле до сих пор изумлен тем, что мои произведения кому-то кроме меня могут быть интересны. Но если мне представилась такая возможность - то почему нет? Вдруг понравится людям, вдруг люди думают так же, как и я? Я такое допускаю - я верю в массовое бессознательное. Я верю даже в те мысли, даже самые дикие, которые транслирую я, - что сейчас вместе со мной верят в это же тысячи людей одновременно. Я не могу это придумать, я мог только извлечь из чего-то - а значит, это сделали и все остальные, а значит, есть что-то общее...

- Кстати, в связи с карантином пересмотрели ли вы какие-то свои взгляды на жизнь?

- Вы знаете, нет. Дело в том, что, в отличие от нормальных людей, которые имели возможность два месяца сидеть дома и в стену смотреть, у меня все съехались на одну территорию. У меня большая семья, и это внешне напоминало цыганский табор. Я ходил дома в строительных наушниках - то есть я не был одинок, точнее - я занимался поиском публичного одиночества. У меня очень харизматичная семья, каждый - шумный. В общем, весело я провел это время…

- В каких проектах мы вас можем увидеть в ближайшее время?

- Начну рассказывать с самого главного: я снялся в рекламе «Мирамистина». Там я сломал ребра, потому что я там упал! (Смеется.) Если быть точнее, то по сценарию я садился в кресло и промахнулся - и боком ударился о ручку кресла. И это, кажется, войдет в рекламный ролик. Менее по значимости - это художественный фильм Миши Расходникова «Недетский дом», где я играю директора детского дома. Он пытается изменить что-то в жизни этого учреждения и его обитателей, потому что это ему очень близко, он чувствует глубокую ответственность за все. Сейчас вот как раз и идет работа над ним. Снимаем красиво, коллеги прекрасные, группа отличная, адекватные дети-актеры. Потом следующим будет проект уже не в Москве… Все не могу рассказать, а только чуть-чуть. Я уеду в Геленджик. Это будет что-то типа «Форта Боярд». Мне уже сшили пурпурный, из парчи, пиджак, штаны такие же, обвязали золотыми цепями. Все это весит как бронежилет, и я думаю, что на улице при этом будет градусов 35. Это 16 игровых площадок, это полтора месяца работы…

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова