Для них звезды пели всю ночь!

В столичном парке Горького состоялся грандиозный концерт для выпускников-2020

Для многих выпускной бал в школе - воспоминание на всю жизнь. Но в нынешнем году это знаковое мероприятие повсеместно было отменено из-за пандемии коронавируса. Но как только эпидемическая обстановка пошла на поправку - власти столицы решились все-таки устроить выпускникам праздник. Причем не в школах, а в Парке культуры и отдыха имени М. Горького. Конечно же, большое внимание на мероприятии было уделено профилактическим мерам: участников и гостей концерта просили надеть маски и использовать антисептики. Но праздника это не испортило…

Все было, как в лучшие времена: несколько концертных площадок, красная дорожка для звезд, танцы до рассвета… И - праздничный салют! На масштабной сцене на Пушкинской набережной парка Горького создавали фантастическую атмосферу полсотни звёзд, которых пригласил для участия в празднике организатор мероприятия - телеканал «МУЗ-ТВ». Гулянье длилось практически всю ночь - выпускники танцевали под хиты Полины Гагариной, Zivert, Наташи Королевой, Анны Семенович, Niletto, Ирины Дубцовой, Глюкозы, групп «Дискотека Авария» и #2Маши, Юлианны Карауловой, Ханны и многих других.

Для большинства звезд это был первый после самоизоляции большой концерт со зрителями. Многие из них волновались перед выходом на сцену, как будто для них это все впервые.

Ведущими вечера стали Анна Семенович и Андрей Разыграев. Для мероприятия Анна выбрала два платья: темно-синее и черное. Никаких провокационных нарядов - все-таки выпускной вечер! За сценой артистка ходила в белых кедах, а перед выходом к публике переобувалась в туфли на высоких каблуках.

- Я очень волновалась перед выходом на сцену, - призналась Анна. - Давно уже не выступала на такую большую аудиторию - почти 20 тысяч зрителей! Я никогда не забуду, как на трясущихся ногах выходила на приветствие - сказался большой перерыв в работе. Но потом я успокоилась, расслабилась - и получила огромное удовольствие от концерта. Вспомнила свои годы учебы… Школа для меня была сложным периодом: я поменяла больше пяти разных школ, и каждый раз мне приходилось искать новых друзей и находить общий язык с учителями… А выпускного у меня вообще не было: я занималась тогда фигурным катанием и была где-то на соревнованиях. Зато сейчас я с огромным удовольствием, уже не первый год, веду выпускные - и, стоя на сцене, представляю себя в толпе ребят: в красивом платье, с горящими глазами и в диком танце…

Для Полины Гагариной появление на мероприятии стало, помимо одного из первых концертов, еще и первым выходом в свет после объявления о разводе. Артистка не избегала встречи с журналистами, но и обходила эту тему стороной. Напомним: в мае стало известно о том, что Полина и ее супруг Дмитрий Исхаков разводятся. Оба не говорят о причинах разрыва, да и вообще стараются не комментировать происходящее. А вот о школьных годах Гагарина говорила с большей охотой.

- Я не была идеальной ученицей, - призналась артистка. - Меня и мою подругу часто выгоняли с уроков за излишний темперамент. Но зато мы пронесли дружбу сквозь года - а дружим мы с десяти лет!

Наташа Королева приехала на мероприятие вместе со своим 18-летним сыном Архипом. Только в этот раз молодой человек не просто сопровождал маму: как оказалось, организаторы пригласили Архипа в качестве артиста. Еще в прошлом году он начал выстраивать свою карьеру певца: взял псевдоним (он выступает под именем Грек), стал писать песни.

- Позвонили, пригласили, - говорит Королева. - Я сначала даже уточнила: подумала, что он что-то перепутал. Но нет! Решила, что поеду, поддержу сына, так как аудитория большая. А организаторы узнали, что я тоже собираюсь, - и предложили выступить на сцене. Так что тут еще вопрос, кто кого сегодня сопровождает! (Смеется.) Скорее всего, я сына, а не он меня. Я пока не уверена, станет ли он артистом - тут как судьба сложится... Пока это увлечение, а учится он вообще-то на востоковеда - изучает японский язык.

Кстати, по признанию Наташи Королевой, у нее самой выпускного не было, так как в тот момент она была уже известной артисткой и колесила с гастролями по стране...

Архип перед выходом на сцену немного волновался, так как для него это был дебют: первое в жизни выступление перед такой большой аудиторией. Но публика отлично приняла новоиспеченного артиста!

Не было выпускного, как оказалось, и у Глюкозы: певица в тот момент отправилась в большой гастрольный тур и забрала свой школьный аттестат позже всех остальных.

Валерия Хващевская, фото Вадима Тараканова и пресс-службы «МУЗ-ТВ»