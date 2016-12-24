ОНФ Мордовии добились укладки тротуара к общеобразовательной школе №9 в городе Рузаевке

Активисты Общероссийского народного фронта в Республике Мордовия добились обустройства тротуара на дороге, ведущей к общеобразовательной школе №9 имени А.И. Полежаева, которая расположена на улице Зои Космодемьянской в городе Рузаевке. На отсутствие тротуара вдоль подъездной дороги общественникам в конце декабря 2018 г. пожаловались родители школьников.

По словам горожан, решить данную проблему они просили прежние районные власти в письменной и устной форме. Стройку даже начинали: завозили песок и щебень, но потом рузаевцам сообщили, что финансовых средств нет, и работы были приостановлены.

С целью изучения ситуации общественники несколько раз выезжали в Рузаевку и убеждались в обоснованности опасений граждан. Они становились свидетелями того, как дети после окончания уроков идут в опасной близости от проезжающего автотранспорта. В свою очередь жители рассказали о случаях, когда их дети лишь по счастливой случайности избегали трагедии. Опасаясь за жизнь детей, многие родители провожали учеников до школы.

Устав ждать изменений, горожане обратились активистам регионального отделения ОНФ. Представители Народного фронта отправили обращения в республиканское управление ГИБДД и администрацию Рузаевского района.

«Тротуар к школе №9 в Рузаевке был необходим. Вопрос его строительства общественники все это время держали на контроле. И, наконец, долгожданное событие произошло. Кроме того, летом текущего года на улице Зои Космодемьянской была отремонтирована и дорога», – прокомментировал модератор тематической площадки ОНФ «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Республике Мордовия Игорь Еремкин.

Мордовские эксперты ОНФ постоянно занимаются вопросами безопасности детей вблизи образовательных учреждений. Каждый раз они обращаются к взрослым, чтобы те чаще напоминали школьникам о правилах поведения на дороге и пришивали на их одежду светоотражающие элементы.