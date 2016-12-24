В Рузаевке продолжается модернизация завода по производству яичной продукции

Модернизация предприятия по глубокой переработке яиц в моногороде Рузаевка завершится в IV квартале нынешнего года. По итогам реализации данного проекта производственные мощности компании «Рузово» вырастут почти на треть, а объемы выпуска жидких яичных продуктов - не менее, чем на 20 процентов.

На практике это означает, что предприятие сможет ежегодно выпускать 2,4 тысячи тонн замороженного яичного меланжа и около тысячи тонн яичной скорлупы. Помимо того, будет организована реализация фасованной скорлупы в качестве кормов для животных и натуральных удобрений для почвы. До 250 тонн вырастут и объемы экспорта. Уже известно, что около половины объема яичного меланжа – точнее, 120 тонн – пойдет в Белоруссию, Киргизию и на Украину.

Строительство производственного корпуса завершится по плану в сентябре. После чего начнется монтаж оборудования. К настоящему времени, к слову, уже закуплен комплекс измельчения и фасовки скорлупы, а также система предварительного охлаждения и заморозки яичных продуктов. Общий объем инвестиций оценивается в 145 миллионов рублей.

Стоит отметить, что указанный проект реализуется при поддержке Фонда развития моногородов. В декабре прошлого года предприятию был выдан беспроцентный займ в размере 110 миллионов рублей. Деньги эти направлены на возведение производственного здания, закупку необходимого оборудования и спецтехники. Отчасти благодаря и «Рузово», республика в 2019-ом – впервые в своей истории! - смогла произвести 1 млрд. 520 млн. штук яйца. Теперь же Главой РМ Мордовии Владимир Волков поставлена задача увеличить темпы выпуска продукции, задействовать все возможности для роста экспортного потенциала местных сельхозпроизводителей.