В Мордовии выявлено 33 новых случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); в Атяшевском, Зубово-Полянском и Ковылкинском районах (по 2); Лямбирском, Рузаевском, Ромодановском, Инсарском, Кадошкинском, Большеигнатовском и Чамзинском районах (по 1). Один из новых больных имеет постоянную регистрацию по месту жительства за пределами Мордовии.

Среди новых больных старше 60 лет – 15 человек, самой пожилой из них 82 года. Самому молодому 34 года.

За период пандемии в Мордовии выявлено 4457 случаев коронавируса. 3389 человек выздоровели. 34 скончались.

По данным на 29 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:

- 641 человек на стационарном лечении

- 903 человека под наблюдением дома