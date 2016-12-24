В Мордовии выявлено 33 новых случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

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Новые случаи заболевания подтверждены в г.о. Саранск (19); в Атяшевском, Зубово-Полянском и Ковылкинском районах (по 2); Лямбирском, Рузаевском, Ромодановском, Инсарском, Кадошкинском, Большеигнатовском и Чамзинском районах (по 1). Один из новых больных имеет постоянную регистрацию по месту жительства за пределами Мордовии.
Среди новых больных старше 60 лет – 15 человек, самой пожилой из них 82 года. Самому молодому 34 года.
За период пандемии в Мордовии выявлено 4457 случаев коронавируса. 3389 человек выздоровели. 34 скончались.
По данным на 29 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 641 человек на стационарном лечении
- 903 человека под наблюдением дома
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