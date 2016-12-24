Республиканские аграрии произвели продукции на 20,8 миллиарда рублей

Каким образом можно поменять права и паспорт?
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
Обнародованы результаты работы регионального АПК в первом полугодии 2020 года.
Всего за это время хозяйства всех категорий выпустили продукции на 20,8 миллиарда рублей. Индекс производства составил 105,2 процента (в РФ - 103%).
Мяса скота и птицы на убой произведено 169,1 тыс. тонн (что на 10,34 тысячи, или на 6,5% больше, чем за аналогичный период 2019-го), молока - 240,3 тыс. тонн (прирост 9516 т, или на 4,1%). Объемы производства яйца выросли на 27 048 тыс. штук (на 3,6 процента) - до 780,9 миллиона.
В МВД по РМ в онлайн-формате прошел брифинг по вопросам оказания ведомством государственных услуг.
С 27 июля в России вводится уголовная ответственность за фальшивый техосмотр.
« Я и сам был инфицирован», - признался на брифинге для СМИ военный комиссар РМ Игорь Тихомиров
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