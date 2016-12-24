За последние сутки в Мордовии выявлено 34 случая коронавируса, 41 человек выписан с выздоровлением

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Новые случаи подтверждены в г.о. Саранск (11); в Рузаевском районе (5); Ромодановском районе (3); Темниковском, Зубово-Полянском, Краснослободском, Большеберезниковском районах (по 2); Дубенском, Ичалковском, Инсарском, Атяшевском, Ковылкинском, Большеигнатовском и Лямбирском районах (по 1).
Среди новых больных старше 60 лет – 19 человек (самой пожилой из них 87 лет). Моложе 30 лет – 2 человека (обоим детям около года).
За период пандемии в Мордовии выявлен 4261 случай коронавируса. 3173 человека выздоровели. 32 скончались.
По данным на 23 июля из числа лиц, имеющих подтвержденный диагноз COVID-19, а также больных, не получивших его подтверждения:
- 778 человек на стационарном лечении
- 877 человек под наблюдением дома
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