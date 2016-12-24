В Мордовии умер врач Станции скорой медицинской помощи Владимир Поелуев

Второй пошел
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
Главу Дубенского района Мордовии Сергея Плешакова заподозрили в хищении из бюджета 193 тысяч рублей. Двумя месяцами ранее Теньгушевский...
В саранском стриптиз-клубе «Paradise» танцовщиц продавали в сексуальный «прокат»
Министр здравоохранения РМ высказался о целесообразности ношении перчаток
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
Президент России пообещал помочь гражданам и бизнесу справиться с последствиями ограничительного режима
На прошедшей в среду сессии Госсобрания РМ одобрен ряд поправок в бюджет текущего года
Глава Мордовии Владимир Волков провел видеоконференцию с руководителями предприятий республики
7 мая в Саранске состоялось официальное открытие двух путепроводов через железнодорожные пути и моста через реку Инсар на Северо-Восточном шоссе
Глава РМ посетил строительную площадку нового хирургического корпуса Детской республиканской больницы в Зеленой роще
Глава Мордовии Владимир Волков провел по видеоконференцсвязи совещание с членами Правительства и главами муниципальных районов