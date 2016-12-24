В Мордовии умер врач Станции скорой медицинской помощи Владимир Поелуев

В Мордовии подтверждены два случая смерти медицинских работников. 58-летняя Надежда Николаевна Минеева работала медсестрой в Онкологическом диспансере, она скончалась 3 июня. Врач Станции скорой медицинской помощи 48-летний Владимир Владимирович Поелуев умер сегодня ночью.

У обоих медработников развилась двусторонняя полисегментарная пневмония на фоне сопутствующих заболеваний. Диагноз «коронавирусная инфекция» предварительно был поставлен, но окончательно пока не подтвержден. В общероссийской статистике эти случаи на сегодняшний день не отражены.

Все необходимые лечебные процедуры были проведены, но болезнь развивалась тяжело и стремительно, и спасти медработников, к сожалению, не удалось.

Глава Мордовии Владимир Волков выразил соболезнования родным, близким и коллегам.

«Примите мои самые глубокие соболезнования. Они работали не жалея себя, до конца выполнили свой долг Врача и Человека. По отзывам коллег Надежда Николаевна и Владимир Владимирович отличались высокими профессиональными и личностными качествами, это тяжелая утрата для всей медицинской общественности республики. Их родным и близким будет оказана вся необходимая помощь и поддержка».