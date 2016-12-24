«Брат 2» отмечает юбилей

Увы, нет уже в живых ни режиссера Алексея Балабанова, ни Сергея Бодрова-младшего, сыгравшего главную роль - Данилы Багрова. Хотя второй части дилогии исполнилось-то всего 20 лет… Жизнь Бодрова оборвала катастрофа - горная лавина. А Алексей Балабанов, который, по некоторым сведениям, тоже должен был быть в тот трагический день вместе со съемочной группой Сергея Бодрова в Кармадонском ущелье и погибнуть вместе с ними, по воле случая остался жить. Но все оставшиеся годы тяжело переживал смерть Сергея и участников его группы, с которыми был лично знаком. Алексей Балабанов скончался в 54 года от сердечного приступа.

У настоящих фильмов есть такая привилегия: они становятся бессмертными и переживают своих создателей. Так случилось и с обеими частями этой киноленты: они стали культовыми, а Данила Багров приобрел статус «народного героя».

7 июня Первый канал планирует отметить юбилей картины, показав обе части «Брата» и несколько документальных фильмов об этой легендарной киноленте и ее создателях.

Прерванный полет

Не все знают, что Сергей Бодров был актером-самоучкой, не оканчивал театральных вузов. Он не учился правильно двигаться перед камерой, входить в роль - он играл так, как чувствовал. Возможно, в этом и был его секрет: каким он был в жизни, таким же он был и перед камерой. В фильмах «Брат» и «Брат 2» Сергей Бодров сыграл человека со своими взглядами на жизнь и смерть, на справедливость и предательство, на добро и зло, которые оказались близки миллионам людей. Сыграл так убедительно, что его персонаж стал своим для миллионов. Ему многие подражали. Но в жизни Сергей был мало похож на экранный образ: интеллигентная семья, прекрасное образование. Мама актера преподавала историю искусств в МГУ, отец - известный режиссер. А Бодров-младший после школы пошел учиться в МГУ на факультет истории искусств, окончил его с красным дипломом и даже остался в аспирантуре…

Встреча режиссера Алексея Балабанова и актера Сергея Бодрова произошла в 1996 году на «Кинотавре». Балабанов был поражён работой Бодрова в «Кавказском пленнике» (это была первая главная роль Сергея - в картине отца, посвященной Чеченской войне) и тут же предложил работать вместе. Так появилась картина «Брат», которая принесла обоим популярность и многочисленные награды.

Фильм «Сестры» стал первым режиссерским опытом Сергея Бодрова-младшего. После удачной премьеры Бодров задумал второй фильм - «Связной». Увы, он стал роковым в его жизни: привел всю съемочную группу на место гибели - в Кармадонское ущелье…

Многим не верится, что после гибели Сергея Бодрова прошло уже почти 18 лет... Родные актера, родители, жена, дети до сих пор не дают о нем интервью...

Не валяй дурака, Америка!

Изначально Алексей Балабанов планировал снимать второй фильм в Москве и отправить героев за границу уже в третьей части, однако в процессе написания сценария объединил две эти истории. Во время съёмок он придерживался концепции максимальной правдоподобности. Зарубежные сцены фильма снимались в нью-йоркском районе Брайтон Бич и в примечательной части Чикаго под названием Украинская деревня. Не всегда это было просто: кинематографисты то и дело сталкивались с какими-то ограничениями. Особенно это чувствовалось при работе за рубежом. Например, американские законы запрещают снимать в кадре настоящих полицейских. Но помочь согласились служители порядка мексиканского происхождения из Лонг-Айленда: они не только приняли участие в съёмках, но и разрешили запечатлеть обстановку в участке. Также в обход американских законов в «Брате 2» снимали в качестве денег копии настоящих купюр, которые изготовили ещё в России с помощью цветного ксерокса.

Кроме того, во время съемок фильма американские пиротехники не взялись за создание самопала. Тогда с этой работой справился оператор Сергей Астахов, который за час изготовил его из латунной трубки, куска дерева, железных скрепок и других подручных вещей.

Знаки времени

В фильме присутствуют - в кадре и за кадром - знаменитости тех времен. Так, Филипп Киркоров - как бы заочно: думаем, что многие помнят диалог между героем Виктора Сухорукова и Ириной Салтыковой.

- Не люблю я Киркорова: он какой-то весь подпудренный, подкрашенный... одно слово - румын!

- Так он же болгарин...

- Да?! А какая разница…

В фильме Ирина Салтыкова играет саму себя. Кстати, местом съемок стала ее собственная квартира. Хотя артистка долго отказывалась пустить к себе в дом съемочную группу, Алексей Балабанов о других вариантах и слышать не хотел, и ей ничего не оставалось, как согласиться.

После выхода фильма многие заговорили о романе между Сергеем Бодровым и Ириной Салтыковой. Но все эти домыслы не соответствовали действительности. Сергей был верен своей супруге Светлане, с которой они поженились в 1998 году.

Был еще один известный актер, который остался за кадром. Голос нью-йоркского таксиста, похожий на голос Владимира Жириновского, на самом деле был голосом Юрия Стоянова.

Думаем, что многие помнят яркую сцену с Иваном Демидовым. Изначально в эпизоде на телевидении герои фильма должны были прийти в программу «Взгляд», где Сергей Бодров на самом деле работал в период с 1996 по 1999 год. В роли ведущего согласился сняться Александр Любимов. Но за день до съемок из «Взгляда» позвонили Балабанову и сказали, что все отменяется. В итоге продюсер фильма решил проблему, договорившись с телеведущим Иваном Демидовым, который предоставил студию и согласился сняться сам.

Также в фильме появляются телеведущие Валдис Пельш и Леонид Якубович - они тоже сыграли самих себя.

Звуки времени

Музыка в балабановских фильмах всегда играла важнейшую роль. Саундтрек к «Брату 2» говорит о духе времени не меньше, чем сам фильм. В фильме звучат «Наутилус Помпилиус», «Крематорий», «Смысловые галлюцинации» и многие другие популярные в то время группы. Самый яркий номер обеспечила только-только перебравшаяся в Россию из Австралии белорусская группа «Би-2». Песня «Полковнику никто не пишет» до сих пор ассоциируется прежде всего именно со вторым «Братом». Их CD, вместе ещё с сотней других, Балабанову привез в чемодане радиоведущий Михаил Козырев. Почти все композиции, прозвучавшие в фильме, стали такими же популярными, как и сам «Брат 2»…

Вторая жизнь

Цитаты из фильма ушли в народ: «В чем сила, брат?», «Тормозить ногами надо, а не головой!», «Думать меньше надо, а соображать - больше!», «Мальчик, ты не понял! Водочки нам принеси - мы домой летим!», «Где они только деньги берут? Тоже покупают, наверное!» - и многие другие. Все они до сих пор не утратили своей актуальности.

Фильм получил множество престижных наград российских и мировых кинофестивалей, был приобретен для проката в более чем двадцати странах мира.

Съёмки второй части фильма изначально были колоссальным риском для его создателей.

Тем не менее «Брат 2» стал одним из самых кассовых фильмов того периода. Кроме того, в России он стал самым продаваемым видеофильмом 2000 года, обогнал кассовый «Сибирский цирюльник» и голливудский блокбастер «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза».

Недавно «Брат-2», снятый на пленку, перевели в «цифру», подарив ему новую жизнь...