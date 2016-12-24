Анна Плетнева: «Я по жизни человек азартный»

Анна Плетнева на сцене с раннего детства, кто-то еще помнит ее как участницу группы «Лицей». Вместе с Алексеем Романоф она организовала группу «Винтаж», ставшую известной и популярной по всей стране. А недавно Анна удивила и сама себя, приняв участие в одном из самых рейтинговых проектов телеканала НТВ - шоу «Маска». Представ перед публикой и жюри в образе Попугая, Плетнева дошла до самого финала. А в промежутках между репетициями и выступлениями умудрилась договориться с другим участником шоу Владом Топаловым (он выступал под маской Панды) о совместном дуэте.

Под маской Попугая

- Анна, вы с успехом принимали участие в шоу «Маска». Сразу согласились на участие в этом проекте? Были ли какие-то сомнения?

- Я очень сильно сомневалась, поскольку никогда не участвовала раньше в подобных шоу. Люблю заниматься тем, что по-настоящему умею делать: концерты, записи на студиях. Но сама идея показалась интересной: что это некая ролевая игра, и я буду невидима. Это, наверное, меня и привлекло.

- К костюму привыкали долго?

- Когда мы в первый раз встретились с руководством телеканала НТВ, мне показали эскизы, нарисованные от руки. Но вы же понимаете: когда вы видите рисунок и когда весь этот поролон уже на тебе - это абсолютно разные вещи. Поэтому, конечно, я представляла костюм по-другому. Единственная моя просьба была к организаторам шоу, что если я уж и играю в это, то только чтоб меня не узнали. Я хотела быть скорее похожа на мужчину. Основная задача была - скрыть мой рост, так как я маленькая, и сделать объёмной. Поэтому и получился вот такой Попугай.

- За какую маску вы больше всего переживали и желали ей победы?

- Конечно, за Панду! Во-первых, Влад Топалов - единственный, кто не боялся со мной разговаривать, когда мы пересекались за кулисами. И конечно, мне очень нравился и сам образ, близкий мне по духу. Не случайно Тимур Родригез еще на первой программе сказал, что Панда и Попугай - из одного «зоопарка». К тому же Влад Топалов очень талантливый музыкант. Именно на «Маске» мы подружились и записали уже потом на студии вместе новую композицию «Мир обнять». Ее для нас написали Алексей Романоф и Антон Кох.

- Волнение было из-за коронавируса? Конечно, меры на съемках были приняты, но все же…

- Не было абсолютно никакого волнения из-за этого. Во-первых, мы все были в масках - я имею в виду наши костюмы. Во-вторых, все было организовано так, чтобы мы ни с кем не пересекались: нас привозили и увозили друг за другом, чтобы свести контакты к минимуму.

По критерию любви

- Чего ждать поклонникам от вас в ближайшее время, каких музыкальных сюрпризов?

- Сейчас я готовлюсь к съемкам клипов к альбому «Навсегда», который мы недавно выпустили с Алексеем Романоф и который попал уже в европейские чарты. Так что ждите много сюрпризов в ближайшее время.

- Вы работаете фактически с детства, и все это время - на сцене. Какое важное правило вы для себя вывели?

- Любовь! Любовь - это главное в жизни, это критерий, который все расставляет по своим местам. Через любовь можно найти ответы на любые вопросы. Все, что ты делаешь с любовью, принесет успех. Эта формула известна уже не одно столетие. Как сказал великий Конфуций, просто надо найти дело по душе, и вам никогда не придется работать. Мне повезло: я занимаюсь тем, что люблю, с самого детства - и я абсолютно счастлива!

- У вас даже в Инстаграм написано: «Я верю в любовь». Любовь для вас - основной двигатель в жизни, как я понимаю?

- Я верю только в вечную любовь - миллионы человек слышали от меня эту фразу! Любовь - чувство многогранное. Я испытываю его постоянно - например, на концертах! Я искренне люблю каждого, кто пришёл. Даже если это 20 тысяч человек на площади, я всех искренне люблю. Более того: чувствую каждого по отдельности! Не могу до конца объяснить, как это работает... А вот с мужчинами я не так расточительна! Я очень верный человек и уж если люблю - в том смысле, в котором вы спрашиваете, - то это навсегда!

Откровенно о личном

- Как удается сохранить идеальную фигуру? Диета, спорт, гены?

- Сейчас открою вам страшную правду: я не тренируюсь вообще! Спорт сам по себе мне не интересен. Люблю только те виды, где есть элемент соревнования - например, настольный теннис. Я ведь по жизни человек азартный, мне это просто необходимо. Помните, Фандорин у Акунина никогда не проигрывал в азартных играх? А я никогда не проигрываю в настольный теннис. Правда, у меня ведь еще есть концерты! За одно выступление я стабильно сбрасываю пару килограммов, поэтому совершенно не боюсь накануне позволить себе лишние калории. А за мой плоский живот спасибо пению. Дело в том, что при правильном вокальном дыхании мы напрягаем брюшные мышцы - это помогает извлечь нужные звуки. Поэтому у меня и кубики на животе!

- Сложно поверить, глядя на вас, что вы - мама троих детей. Есть главный совет от Анны Плетневой, как воспитать ребенка?

- Мне очень повезло в жизни: мои родители предоставили мне полную свободу выбора. Оглядываюсь на свое детство - и мне кажется, что мои родители вообще меня не воспитывали, а позволили мне развиваться естественным образом. Даже за проступки, которые сейчас мне кажутся очень серьезными, меня никогда не ругали и не наказывали… Конечно, я не могу дать детям такую свободу. Во-первых, сейчас уже другое время, и к тому же их трое, а я была одна. Единственное, что я точно знаю, - что никогда не буду давить на них и заставлять заниматься тем, чего они не хотят. Хочу, чтобы они нашли себе дело по душе и были так же счастливы, как их мама.



