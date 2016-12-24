В Мордовии с 25 мая общественный транспорт будет работать весь день

Репортер

В Указ Главы РМ внесены изменения, восстанавливающие с 25 мая полноценную работу общественного транспорта. 

Отменен пункт Указа, ограничивающий режим работы общественного транспорта. Таким образом, восстанавливаются обычные графики работы общественного транспорта и действие льготных проездных билетов.

На всех рынках восстанавливается торговля продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Закрытыми остаются точки, которые торгуют товарами непродовольственной группы и не входящими в список первой необходимости.

В общественном транспорте, на рынках, равно как на всех работающих предприятиях и организациях должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Контроль за выполнением действующих норм будет осуществлять Роспотребназор.

Режим самоизоляции на территории республики сохраняется.

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