В Мордовии с 25 мая общественный транспорт будет работать весь день

12 лет неволи за расстрел на пруду
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
В Указ Главы РМ внесены изменения, восстанавливающие с 25 мая полноценную работу общественного транспорта.
Отменен пункт Указа, ограничивающий режим работы общественного транспорта. Таким образом, восстанавливаются обычные графики работы общественного транспорта и действие льготных проездных билетов.
На всех рынках восстанавливается торговля продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Закрытыми остаются точки, которые торгуют товарами непродовольственной группы и не входящими в список первой необходимости.
В общественном транспорте, на рынках, равно как на всех работающих предприятиях и организациях должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Контроль за выполнением действующих норм будет осуществлять Роспотребназор.
Режим самоизоляции на территории республики сохраняется.
В истории с расстрелом на пруду близ села Кочемасово, в результате которого был смертельно ранен 25-летний сотрудник УФСИН по РМ Артем Колабкин,...
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