В Мордовии с 25 мая общественный транспорт будет работать весь день

В Указ Главы РМ внесены изменения, восстанавливающие с 25 мая полноценную работу общественного транспорта.

Отменен пункт Указа, ограничивающий режим работы общественного транспорта. Таким образом, восстанавливаются обычные графики работы общественного транспорта и действие льготных проездных билетов.

На всех рынках восстанавливается торговля продовольственными товарами и товарами первой необходимости. Закрытыми остаются точки, которые торгуют товарами непродовольственной группы и не входящими в список первой необходимости.

В общественном транспорте, на рынках, равно как на всех работающих предприятиях и организациях должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Контроль за выполнением действующих норм будет осуществлять Роспотребназор.

Режим самоизоляции на территории республики сохраняется.