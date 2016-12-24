На «Мордовцементе» активизируют противоэпидемическую работу

«Это тревожные сигналы, на которые мы должны реагировать»
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В Доме республики рассмотрены итоги работы и планы развития цементной отрасли Мордовии. В ходе рабочей встречи Главы РМ Владимира Волкова, председателя регионального Правительства Владимира Сушкова и вице-премьеров с новым Президентом «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» Ашотом Хачатурянцем, главным исполнительным вице-президентом холдинга Михаилом Скороходом и гендиректором «Мордовцемента» Сергеем Марачковым были проанализированы перспективы объединения усилий с целью эффективного решения вопросов дальнейшего функционирования предприятия.
«В нынешнее непростое время необходимо принять все меры для сохранения и увеличения объемов производства продукции, обеспечения высоких стандартов ее качества и занятости персонала», - так сформулировал стоящие задачи руководитель Мордовии.
Большое внимание, в частности, было уделено противоэпидемической работе. По итогам обсуждения принято решение усилить ее, организовав тестирование работников на COVID-19. Кроме того, к осенней волне инфекционных заболеваний предполагается провести вакцинацию от гриппа.
«Мы стараемся заботиться о здоровье сотрудников такого большого завода как «Мордовцемент», - подчеркнул Ашот Хачатурянц. - Предприятие является одним из ключевых для холдинга. Оно должно развиваться, увеличивать объемы выпуска продукции».
Глава республики обратился к жителям Мордовии с новыми мерами противодействия эпидемии коронавируса
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