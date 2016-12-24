Чудо с доставкой на дом

Закулисные секреты передачи Первого канала «Модный приговор»

Уже 12 лет эта передача делает женщин модными, стильными и красивыми - и как следствие, уверенными в себе, сильными и счастливыми. И уже скоро - в августе - шоу Первого канала «Модный приговор» отметит свое 13-летие. И в этом случае 13 - счастливое число. Потому что за эти годы несколько тысяч участников получили свой шанс изменить судьбу к лучшему. Ведь даже одна улыбка делает мир светлее, а у каждого участника этой передачи меняется не только гардероб, прическа и походка, но и даже взгляд. И в первую очередь - взгляд на себя как на личность, достойную внимания и восхищения. А помогают им в этом вот уже много лет ведущие «Модного приговора» Александр Васильев, Эвелина Хромченко и Надежда Бабкина.

А судьи кто?

- Первым в кресло модного судьи сел Вячеслав Михайлович Зайцев, - рассказывает креативный продюсер шоу Татьяна Мальцева, которая занимается «Модным приговором» с самого первого выпуска. - Он долго работал с нами. Но стало сложно совмещать: Вячеслав Михайлович много ездил по стране, проводил различные показы. Ему требовалась замена. На его место пришел Александр Васильев, который внес в программу свои особые нотки.

Но иногда на место модного судьи приходят и другие ведущие. Это связано с загруженностью Александра Васильева и другими обстоятельствами. Так, Александра Александровича подменяли Валдис Пельш и Дмитрий Дибров, Андрей Бартеньев и Николай Цискаридзе.

В качестве «защитника» в первых программах выступала Арина Шарапова. Но так как она ведет и другие передачи на Первом канале - ей тоже было сложно совмещать и эту работу. И на ее место пришла Надежда Бабкина. Энергичная казачка добавила передаче колорита. Но ее тоже иногда подменяют, ведь у артистки - насыщенная гастрольная жизнь. В ее кресле время от времени появляется то Юлия Барановская, то Екатерина Скулкина, то другие персоны.

А вот главный «обвинитель» тут постоянный: Эвелина Хромченко. Строгая ведущая, кажется, знает о моде все и может рассказать про все тонкости любого гардероба и подсказать, чего в нем не хватает.

- Годы совместной работы рядом позволили мне ближе узнать этого «фарфорового сфинкса российской моды», - рассказал нам о своей соведущей Александр Васильев. - Экстравагантная, харизматичная и умная, острая на язык и внимательная, интеллигентная и образованная Эвелина Хромченко - женщина множества масок и стильных обличий. Она пришлась по сердцу российским телезрительницам, признавшим в ней гуру моды в программе «Модный приговор». Трудолюбивая и стремительная Эвелина стала культовой фигурой в модном сообществе и покидать своего постамента вовсе не собирается!

Любой, но с судьбой

Кто же может стать участником «Модного приговора»? Практически любой. Конечно, в выпусках чаще появляются женщины, но и мужчины не обходят стороной эту передачу. Главное - желание меняться, умение слышать советы и готовность следовать им. Конечно, если вы хотите просто обновить свой гардероб и попасть на телеэкраны ради славы - тут такой номер не пройдет. Редакторам программы важна ваша история, за 13 лет существования передачи они научились тонко чувствовать нужных им героев.

- Это должны быть харизматичные люди с интересной судьбой, - поясняет Татьяна Мальцева. - И с гардеробной проблемой. Участник может быть заложником одного образа или стиля.

- Мы сначала пишем первую часть, так называемую судебную, когда мы раскрываем историю героинь, узнаем их жизни: как так получилось, что она потеряла интерес к себе как к женщине, интерес к приобретению гардероба, и так далее, - продолжает Мальцева. - Историй очень много, и они все разные. Сначала «истец» пытается подобрать новый образ для близкого человека. И только после этого участница отправляется к профессионалам. Вы сами понимаете, что изменения в образе у стилистов происходят не за рекламу в три с половиной минуты. Это «видимая часть айсберга», а за кадром все происходит иначе: героиню красят, подбирают стрижку, переодевают, на это уходит не один час. В тот момент, когда первой героиней занимаются стилисты, мы начинаем снимать вторую участницу по точно такой же схеме. Когда она уходит к стилистам, мы уже занимаемся третьей, а после - четвертой. На каждую героиню - свой стилист…

Не подглядывать!

Участницы не видят свой образ до финального выхода на подиум. Как только к работе приступают профессионалы, всем героиням на глаза надевают специальную маску. Подсмотреть, какой на тебе наряд, какого цвета стали твои волосы - невозможно.

- Сейчас всю одежду заказываем только онлайн, магазины не работают, - говорит Татьяна Мальцева. - Стилисты заранее созваниваются с героиней, узнают точные ее размеры и параметры. Когда мы имели возможность ходить в магазин, то участницы отправлялись туда вместе со стилистами. В примерочной закрывали ей глаза и подбирали различные варианты одежды…

В штате программы есть и свои швеи, которые при необходимости могут провести мелкий ремонт или, например, укоротить длину брюк или юбки.

Обыкновенное чудо

Большинству участниц нравятся их изменения, но были и те, которые не сразу могли принять себя в обновленном варианте.

- Я не могу сказать, что было много героинь, которые категорически не восприняли свой новый образ, но они были, - вспоминает креативный продюсер. - Не каждый человек готов себя увидеть со стороны. Многие говорят, что наша программа - только о моде, но все же в первую очередь она - о человеке, хоть и через призму кофточек. Мы людей не судим.

«Защитники» просто пытаются поддержать героиню, помогают ей разобраться в себе, исходя из своего опыта. Всегда интересно послушать, как ты выглядишь со стороны со своей историей. Таких людей, которые бы просто ушли, не сказав благодарности нашей программе, - единицы. Бывает так, что кардинальное изменения прически вызывает шок, а потом героини нам звонят и говорят: «Я рыдала всю ночь, думала, что утром пойду и перекрашусь. А потом мне на работе сказали, как я шикарно выгляжу, что я помолодела, стала другой... И это так прекрасно! Спасибо вам!»



