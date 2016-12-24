«Мини-рюмочные» попали под запрет

Репортер

Небольшим «забегаловкам», находящимся в многоквартирных домах, запретили продавать «крепкий» алкоголь. Отныне делать это могут только предприятия общепита, располагающие довольно вместительными (не менее 35 квадратных метров) торговыми залами.

Нововведение, как пояснил председатель комитета Госсобрания по экономической политике Владимир Грибанов, призвано сократить количество правонарушений, совершаемых на территориях МКД, в особенности - во дворах и на детских площадках. Именно такие просьбы содержались в обращениях граждан, поступающих в мордовский парламент. Предполагается, что «ушлым» предпринимателям теперь будет экономически невыгодно арендовать большие площади в многоквартирных домах, что приведет к перепрофилированию «забегаловок» в магазины шаговой доступности либо кафе - разумеется, без права реализации алкоголя в ночное время.

Всего под запрет, как ожидается, попадет около 400 предприятий общественного питания, имеющих лицензии на розничную продажу «крепкой» продукции.

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