Путешествуйте дома по электронному паспорту vtravelbot.ru

Электронный паспорт туриста – это сервис, который привязывается к мобильному телефону и дает возможность накапливать баллы при посещении туристско-информационных центров, музеев и достопримечательностей России и получать за это призы. Теперь с электронным паспортом туриста можно отправиться в путешествие, не выходя из дома.

Для участия в проекте достаточно зайти на сайт vtravelbot.ru со своего мобильного телефона и оформить электронный паспорт в вашем любимом мессенджере.

Копите баллы за онлайн-путешествия и ответы на вопросы викторины, а потом обменивайте их на призы!

Также в чате турист может связаться с туристско-информационными центрами России и задать им вопрос.

ВНИМАНИЕ! Все баллы, накопленные за время акции, останутся на счете электронного паспорта до конца 2021 года, вы сможете воспользоваться ими в будущих путешествиях по России.

Так, например, накопив 5500 баллов, вы сможете обменять их на экскурсию от Туристско-информационного центра РМ по центральной части г. Саранска с посещением Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, а 6500 баллов — на 1 ночь проживания в номере стандарт на двоих в гостинице 5* SARANSK CONGRESS HOTEL с завтраком.

Акция осуществляется НП НАИТО с участием региональных туристско-информационных центров при поддержке Федерального агентства по туризму. Количество подарков ограничено.