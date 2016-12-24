Путешествуйте дома по электронному паспорту vtravelbot.ru

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Электронный паспорт туриста – это сервис, который привязывается к мобильному телефону и дает возможность накапливать баллы при посещении туристско-информационных центров, музеев и достопримечательностей России и получать за это призы. Теперь с электронным паспортом туриста можно отправиться в путешествие, не выходя из дома.
Для участия в проекте достаточно зайти на сайт vtravelbot.ru со своего мобильного телефона и оформить электронный паспорт в вашем любимом мессенджере.
Копите баллы за онлайн-путешествия и ответы на вопросы викторины, а потом обменивайте их на призы!
Также в чате турист может связаться с туристско-информационными центрами России и задать им вопрос.
ВНИМАНИЕ! Все баллы, накопленные за время акции, останутся на счете электронного паспорта до конца 2021 года, вы сможете воспользоваться ими в будущих путешествиях по России.
Так, например, накопив 5500 баллов, вы сможете обменять их на экскурсию от Туристско-информационного центра РМ по центральной части г. Саранска с посещением Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С.Д. Эрьзи, а 6500 баллов — на 1 ночь проживания в номере стандарт на двоих в гостинице 5* SARANSK CONGRESS HOTEL с завтраком.
Акция осуществляется НП НАИТО с участием региональных туристско-информационных центров при поддержке Федерального агентства по туризму. Количество подарков ограничено.
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