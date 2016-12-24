Супершоу «Маска» завоевало сердца телезрителей

Шоу «Маска» телеканала НТВ уже седьмую неделю подряд - в топе эфирных событий. И хотя для российского телевидения это новый формат, его высокие рейтинги говорят о том, что и россияне уже попали под обаяние этого проекта. Ведь главная интрига проекта не может оставить никого равнодушным: таинственные участники, о которых объявлено, что их знает вся страна, выступают перед жюри и зрителями инкогнито в необычных костюмах (яйцо, попугай, панда, робот, слон, волк и так далее). Информация о выступающих строго засекречена. А зрители вместе с жюри, в которое вошли Валерия, Филипп Киркоров, Тимур Родригез, Регина Тодоренко и Гарик Мартиросян, пытаются разгадать, кто же скрывается под той или иной маской.

Все участники проекта на начальном этапе могли выбрать своего «героя», в которого им предстояло «перевоплотиться», а если сказать точнее - в чью «шкуру» влезть.

- Было определенное количество образов, которые мы изначально отобрали, - рассказывает генеральный продюсер компании «ВайТ Медиа» и проекта «Маска» Юлия Сумачёва. - Их было больше, чем нам нужно, так что у артистов был выбор. Например, с Леной Катиной обсуждалось два варианта: костюмы бабочки и паука. Мне хотелось, чтобы она была пауком. Бабочка для нее более естественна, а вот паук - это необычно. И ей понравился предложенный вариант.

- Если честно, я впервые принимаю участие в подобном шоу - потому что я человек, который в принципе не жалует всякие конкурсы, - рассказала Лена. - Но мне интересно было попробовать себя в разных музыкальных жанрах, исполнить песни любимых артистов. И вдвойне интересно было - смогут ли зрители и жюри, не видя моего лица, узнать меня по голосу. И, конечно, у меня был просто шикарный костюм - я считаю, это лучший костюм на шоу!

Процесс создания каждого костюма длится почти полгода! Сначала продумывались образы, рисовались эскизы. Какие-то детали, которые можно было делать без участников, выполняли заранее, а когда появлялся артист, снимали с него мерки и дальше продолжали работать над костюмом для этого конкретного участника.

- Скажу честно: артистам было непросто выступать в этих костюмах, - рассказывает Юлия Сумачёва. - Представьте себе: в студии находится огромное количество приборов, которые нагреваются, да плюс горят софиты, а двери закрыты для хорошей записи звука. Ну то есть в помещении жарко и душно, а костюмы сделаны так, чтобы участника было не узнать, - то есть максимально закрыты! Да и сами по себе весят порядка десяти килограммов. Плюс ко всему во многих обзор не такой хороший: из-за огромных голов можно видеть только то, что впереди тебя. А один из сложнейших костюмов у нас, наверное, был панда. В нем было настолько жарко, что наши костюмеры в голову этого зверя вмонтировали два вентилятора, чтобы участник смог как-то пережить свое выступление.

Впрочем, Влад Топалов, которому и выпало быть этой самой пандой, видимо, настолько был впечатлен шоу, что не обращал внимания на эти трудности. Кстати, изначально ему был предложен другой вариант, но артист остановил свой выбор на панде.

- Я в принципе очень жизнерадостный человек, но надо признаться, что костюм придавал мне какого-то озорства, - поделился Влад Топалов. - Если честно, я не думал, что буду так раскованно вести себя в костюме, - для меня самого это стало открытием. Я сначала воспринимал всё это скептически: в костюме жарко, неудобно… Но когда я вышел в нем на сцену - всё волшебным образом поменялось. Это как в фильме «Маска», когда герой Джима Керри надевал маску - и тут же превращался в совершенно другого человека. Вот со мной произошло то же самое! Я же в жизни отнюдь не лицедей, но костюм мне придал этой творческой энергии.

- Конфиденциальность - одна из главных сложностей проекта, - говорит Юлия Сумачёва. - Мы все понимаем, что в эпоху социальных сетей и огромного количества людей на площадке очень сложно что-то скрыть. Что может остановить людей, которые работают на проекте, от разглашения секретов? Штрафные санкции. Хотя наша команда и ранее никогда не разглашала конфиденциальную информацию, но в данном случае этот пункт был прописан в контрактах. Естественно, самим участникам тоже было невыгодно, чтобы кто-то заранее знал об их участии.

В этом шоу все было продумано самым тщательным образом, даже появление участника на площадке. Прибытие артистов было расписано поминутно. Они приезжают на специальном транспорте, не разговаривают с водителем. Они должны быть одеты в определенную форму - это черная толстовка, брюки и отражающая маска на все лицо. Звезды приезжают без своего сопровождения: без директоров, администраторов, без кого бы то ни было. По прибытии на съемочную площадку артиста встречает специально прикрепленный человек, с которым он тоже не разговаривает. Все гримерные комнаты разбиты так, что участники друг с другом не пересекаются. Расписание составлено так, что звезды друг друга не могут случайно увидеть. Число людей, знавших, кто находится в костюмах, предельно ограничено. Многие сотрудники проекта, точно так же, как и зрители, пытались угадать, кто же скрывается под той или иной маской.

- У меня была крайне сложная задача: запутать жюри, - рассказал Алексей Глызин, который выступал под маской слона. - И, по-моему, я справился. У них было огромное количество версий, кто я, и ни одна из них не была правильной. Я рад, что смог так запутать жюри, что они были просто в шоке, когда я снял маску.

Все старания создателей проекта был вознаграждены высокими зрительскими рейтингами.

- Изначально успех был заложен в формате шоу, - поясняет Юлия Сумачёва. - «Маска» уже идет в разных странах с огромным успехом. Россия, к счастью, не стала исключением. В проекте есть интрига. Даже несмотря на то, что зритель может предполагать, кто скрывается под маской, он до конца не знает: так это или нет это на самом деле, и досмотрит до конца. Второму сезону однозначно быть! Цифры говорят сами за себя: на данный момент это самое лучшее развлекательное шоу страны!