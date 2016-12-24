Сергей Жуков: «Да, мы на сцене почти 25 лет!»

Команда: «Руки вверх!» - она вообще-то неприятная, кто играл в детстве в войну, те знают. Но вот почти четверть века назад появилась группа «Руки Вверх!» - и сразу обрела тысячи поклонников по всей стране. И до сих пор эта армия не сдается. Да и сами они, эти «Руки Вверх!», похоже, тоже сдаваться не собираются - ни времени с его новыми музыкальными веяниями, ни даже коронавирусу, перед которым содрогается сейчас, кажется, весь мир.

Сдавайся кто может!

- Сергей, идут разговоры о предстоящем юбилее группы «Руки Вверх!». У вас отсчет идет с 1996 года?

- Да, с 1996 года. Так что в следующем году у группы «Руки Вверх!» юбилей - 25 лет! Это действительно очень значимая для нас дата. Не каждый артист может похвастаться таким продолжительным успехом на сцене. Раскрывать планы пока рано, но празднование 25-летия будет таким, как и следует: масштабным, зрелищным и запоминающимся.

- Чем объясняете свой успех и популярность? Ведь не так много групп из тех, что возникли в те годы, до сих пор остаются популярными.

- Конечно, важное место здесь занимает безумная ностальгия людей, которые выросли на творчестве «Руки Вверх!». Сейчас они приходят на концерты, чтобы вспомнить юность, отдохнуть, потанцевать, повеселиться. Но для меня удивительно то, что наша аудитория продолжает активно расти, и среди зрителей - все больше молодых людей. Особенно приятно понимать, что на концерты приходят сразу три поколения: дочка, мама и бабушка. Да, мы на сцене почти 25 лет! Люди прекрасно знают, что ожидать от «Руки Вверх!», и без всякого сомнения приходят на наши шоу! Но для поддержания такого успеха нужно идти в ногу со временем. Поэтому мы продолжаем выпускать новые песни. В 2020 году планируем радовать ими чаще. Мы снимаем клипы, делаем крутые коллаборации с другими артистами. Стараемся постоянно повышать уровень своих шоу. В этом году - если ситуация в мире, дай Бог, нормализуется - одним из специальных гостей «Руки Вверх!» в «Лужниках» станет группа, на концерте которой я сам мечтал бы побывать и которую я буду счастлив привезти в Москву и выступить вместе с ней на одной сцене. Мы готовим невероятное шоу - ничего подобного мы никогда еще не делали!

- Наверное, и у вас есть самая любимая песни из тех первых, что звучали в вашем исполнении в те годы почти в каждой квартире?

- У каждой песни - своя история. Поэтому выбрать одну, которую я люблю больше всего, я не могу. Да и мне кажется, ни один артист не сможет ответить, что из собственного творчества ему нравится больше всего.

Карантин не повод для пессимизма

- Как вам пришлось корректировать свою деятельность в связи с теми обстоятельствами, которые сложились во всем мире?

- Как и многим другим артистам в нашей стране, пришлось приостановить свой гастрольный тур. Мартовские и апрельские концерты отменились, будущие - под большим вопросом. Безусловно, это печальная новость. Но сейчас важнее всего позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких, чем недооценить опасность. Я верю, что мы лишь ненадолго перенесем наши встречи с поклонниками. Поэтому уже сейчас ведутся переговоры с концертными площадками о новых датах проведения концертов. Будем надеяться, что этот страшный вирус удастся одолеть в скором времени. А пока у меня появилось больше времени на другие свои проекты. Я занимаюсь подготовкой собственного реалити-шоу и интернет-сериала, пишу новые песни, готовлю альбом к юбилею группы. Кроме того, я работаю над своими продюсерскими проектами «Денди» и «Пиджаков», помогаю ребятам записывать и выпускать хиты, делюсь с ними своим опытом. Самоизоляция - самоизоляцией, но скучать мне не приходится.

- У вас есть еще и проекты, которые не связаны с музыкой. Как успеваете всему уделять время? Притом это же совершенно разные сферы деятельности!

- Конечно, заниматься всем бизнесом самостоятельно я физически не имею возможности. В основном контролирую все дистанционно. В «Руки Вверх! Барах» есть управляющие, с которыми я постоянно на связи. И я доволен тем, как идут дела. Наша сеть баров развивается и покоряет все больше городов. Что касается кондитерской «Любовь и сладости», то здесь нужно отдать должное Регине и ее команде. Моя жена занимается абсолютно всеми вопросами относительно этого бизнеса, и она прекрасный управленец. Это подтверждает то, что сейчас в Москве полноценно работает уже восемь заведений сети «Любовь и сладости».

- Если бы Сергей Жуков не стал музыкантом, то…?

- В детстве я занимался хоккеем и футболом. Поэтому, думаю, если бы я не стал музыкантом, то вполне мог бы посвятить себя спорту и стать хорошим хоккеистом.

Цветы жизни

- Как воспитываете детей?

- Мы самая обычная семья. Ситуации у нас тоже бывают разные. С тремя детьми вообще сложно быть идеальными. Конечно, они иногда капризничают. Причиной этому могут быть и гаджеты, и сладкое, и масса других вещей. Но любые недопонимания мы сразу же стараемся разрешать. При этом у нас не принято повышать голос, мы разговариваем с детьми как со взрослыми: сдержанно, но открыто. Учим их взаимоуважению.

- Уроки часто с детьми делаете? Бывает такое, что, например, не можете решить задачу?

- Конечно, когда я в разъездах, большинство семейных забот ложится на Регину. Делами по учебе в основном занимается она. Безусловно, без помощи с уроками не обходится, но, тем не менее, мы стараемся воспитывать детей самостоятельными. Так, например, в школе от них требуют очень высокий уровень английского языка, и мы с Региной не всегда уже можем помочь. Поэтому мы договорились с детьми о том, что если они что-то не понимают, то обращаются за помощью к учителям. Нам важно, чтобы дети стремились к выполнению домашних заданий сами.

- Не хочет ли супруга вернуться в музыкальную сферу? Может, записать с вами какой-нибудь хит?

- Регина - замечательная мама и настоящая бизнесвумен, на плечах которой лежит наша кондитерская «Любовь и сладости». Она полностью погружена во все аспекты этого бизнеса: будь это рецепты сладостей или вопрос подбора персонала, у нее все под контролем. Речи о серьезном возвращении в музыкальную сферу нет - ей нравится заниматься тем, чем она занимается сейчас.

- Как проводите свободное время, отдыхаете?

- В обычное время, если погода позволяет, мы любим всей семьей выбраться куда-нибудь на природу, отключиться от внешнего мира. Два раза в год мы всей семьей уезжаем в отпуск поближе к солнышку. Традицией стали совместные поездки на Самуи. Этот остров для нас уже практически родной. По возможности, чтобы провести больше времени вместе, мы и на гастроли отправляемся всей семьей. Во время перерывов между концертами успеваем посмотреть достопримечательности, погулять, посетить местные музеи и узнать что-то новое. Так, мы вместе ездили в американский и европейский тур.

Сегодня, в режиме самоизоляции, мы, конечно, сидим дома. Дети учатся онлайн, я работаю, пишу песни. Когда все уроки и домашние дела сделаны, мы можем посмотреть какой-нибудь семейный фильм, поиграть во что-нибудь вместе. А можем весь вечер провести на кухне и приготовить что-нибудь вкусное - например, испечь «шарлотку». А можем просто посидеть поболтать за чаем и вкусняшками.

Сейчас, когда вся страна сидит на самоизоляции, у нас появилась еще одна добрая традиция, которая, как мне кажется, поможет детям и родителям стать еще ближе друг к другу в это непростое время: это аудиокниги «Сказки от Жуковых». Среди расписанного по часам дня, состоящего из онлайн-уроков и тренировок, мы собираемся каждый день, чтобы сыграть по ролям сказки, которые сами любим, читаем и слушаем. Каждую неделю мы будем публиковать три новые сказки, в записи которых принимает участие вся наша семья. Вот такое доброе семейное дело появилось у нас во время самоизоляции...