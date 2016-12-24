Тимур Еремеев: «Камера требует быть настоящим»

В шоу «На самом деле» на Первом канале Тимур Еремеев пришел, чтобы заменить Дмитрия Шепелева. И органично вписался в, казалось бы, непривычный для себя формат. Актер успевает совмещать работу на телевидении с театром и кино: зрители хорошо его знают по сериалам «Кухня», «Отель», «Звоните ДиКаприо» и другим.

Мы пообщались с Тимуром и обсудили с ним не только его шоу, но и проблемы, которые неизбежно возникли в связи с пандемией коронавируса.

Телеведущий

- Тимур, долго ли пришлось привыкать к шоу «На самом деле»?

- Нет, быстро освоился. Со стороны, конечно, виднее, но мне было комфортно буквально с первой минуты - ну если не с первой, то со второй точно. Поначалу я чуть-чуть поволновался. Есть какие-то технические моменты - я наблюдаю за собой и знаю, что поправить, что убрать, что добавить. Я, безусловно, это отсматриваю. Но в целом очень органично интегрировался в этот проект. Во всяком случае, с моей стороны именно такое ощущение.

- Шоу вместе со всей страной ушло на самоизоляцию. Но какое-то количество выпусков было снято, и в зале при этом не было зрителей...

- Мы действительно отсняли несколько выпусков без зрителей до того, как уйти на самоизоляцию. Это непривычно - хочется видеть реакцию людей. Хочется, чтобы зал дышал.

- Это важно - быть искренним перед телевизионной публикой?

- Очень важно - на 200, на 400 процентов - максимально! Потому что камера не даст обмануть. Она увеличивает: люди в кадре кажутся толще, чем на самом деле, видеокамеры добавляют вес. Кроме того, камера замечает все самые мелкие эмоции, она укрупняет глаза. Даже самые лучше актеры не соврут глазами - все же видно! И потом, и в театре, и в кино, и на телевидении интересны настоящие эмоции. Как только человек начинается изображать то, чего не чувствует, - это сразу видно. Камера требует быть настоящим.

- Насколько вам сложно привыкнуть к новому режиму, который сейчас сложился? Нет спектаклей, съемки проходят в другом формате, и так далее…

- В этом есть, конечно, минусы, но есть и свои плюсы. Из плюсов - появилось больше свободного времени, которое я могу провести с семьей. У людей моей профессии - и актеров, и тех, кто работает на телевидении, - всегда большой дефицит с этим. На нас теперь избыток времени свалился, и мы каждый по-разному его используем. Конечно, непривычно, что такой активный график прервался или преобразовался. Что касается неудобств - мечтаю ограничить общение с холодильником, поменьше есть и побольше двигаться. Купил беговую дорожку. Пока не вижу никаких вариантов, кроме как наматывать километры дома. Но привычных силовых тренировок не хватает. По возможности созваниваюсь с друзьями, участвую в онлайн-тренировках...

Детские таланты

- Увидела в Инстаграм, что у вашей трехлетней дочери Ники был первый съемочный день. Что это за проект?

- Это были съемки специального ролика для одной из передач на Первом канале.

- Она интересуется актерской профессией?

- Детям все интересно, это их отличительная особенность. Но есть огромное число примеров, когда дети, снимавшиеся в юности в кино и сериалах, потом, разочаровавшись, уходят из профессии. И я настаиваю на том, что главное, что необходимо воспитывать в детях, - способность выбирать. Запретительные меры не работают. Мы не можем запретить детям определенные сайты в интернете, определенные книги, информацию, еду - они все равно это найдут, и чем больше мы запрещаем, тем больше они этого желают. Мы можем только научить их правильно выбирать. Мне кажется, если ребенок научится это делать, то ему не будут страшны никакие искушения, он будет правильно ориентироваться в жизни.

Оправдание позитива

- На ваш взгляд, вы - оптимист?

- Если трезво на себя посмотреть - то я оптимист. И я стараюсь найти позитивный подход ко всему. И мне очень не нравилось, когда какое-то время назад появилась мода ругать это хорошее слово «позитив». Кому-то оно казалось ненастоящим, глупым. Ничего подобного! Это хороший, правильный подход к жизни.

- Сейчас многие боятся мечтать, что-то серьезное планировать. Что вы им можете сказать?

- Традиционную фразу: «Все проходит - и это пройдет!» (Смеется.) Были в истории неприятности, подобные этой эпидемии, а может, и помасштабнее. Понятно, что в 21 веке мы почему-то оказались не слишком готовы - морально и ментально - к этой истории. Но это - опыт, и как-то надо хоть какие-то плюсы в этом находить. В конце концов, многие люди - особенно те, кто живет в мегаполисе, - жаловались на отсутствие свободного времени. Вот, пожалуйста: вас услышали! Бойтесь своих желаний. Теперь осталось распорядиться этим свободным временем. Я всем советую и призываю делать все то, чего они так долго не делали: разбирать шкафы и балконы, читать книги, слушать музыку, общаться по интернету… Надо искать нестандартные решения и находить плюсы даже в этой ситуации.



