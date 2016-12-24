Свыше 20 тысяч жителей Мордовии получат бесплатные продуктовые наборы

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В рамках Всероссийской акции #МыВместе в 76 субъектах РФ запущен проект «Продуктовая помощь», направленный на поддержку граждан в возрасте от 65 лет.
Организаторы акции - всероссийское движение «Волонтеры-медики», Ассоциация волонтерских центров и Общероссийский народный фронт. Речь идет о безвозмездной передаче пожилым людям, чьи суммарные доходы не достигают 14 тысяч рублей в месяц, продуктов питания и непродовольственных товаров первой необходимости. Адресная помощь, как уточняется, будет оказана однократно - на основании имеющихся документов либо по заявке, зарегистрированной в системе «ОНФ.Помощь».
Собственно, продуктовые наборы будут формировать региональные некоммерческие организации, рекомендованные властями в качестве операторов средств. Уже известно, что каждый НКО-оператор получит на эти цели от 7 до 20 миллионов рублей. Деньги же выделят благотворители. Так, помощь консорциума «Альфа-групп» оценивается в 1 млрд рублей, что эквивалентно 1,5 миллиона наборов.
В Мордовии проект реализуется волонтерским движением республиканского молодежного центра совместно с региональным отделением «Волонтеры-медики». Молодые люди прошли соответствующее обучение, имеют сертификаты, соблюдают все меры санитарной безопасности (маски, перчатки) и в квартиру к пожилым людям не заходят, передавая продуктовые наборы у порога.
Известно также, что в рамках адресной помощи региональное отделение Общероссийского народного фронта поздравит нуждающихся с днем рождения. «Режима самоизоляции вынуждены придерживаться люди разных возрастов. Однако особые сложности возникают у пожилых граждан, поскольку им бывает непросто освоиться в новых условиях. Самое главное сейчас - проявлять солидарность, уделить внимание старшему поколению», - полагает директор ГБУ «Мордовский республиканский молодежный центр» Алена Куликова.
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