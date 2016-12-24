Бойцы студенческих отрядов Мордовии стали донорами крови в рамках Национального дня донора

20 апреля – Национальный день донора. Бойцы студенческих отрядов Республики Мордовия в этот деньприняли самое деятельноеучастие вакции,организованной Мордовской республиканской станцией переливания крови.

Студенты не остались равнодушными к проблеме нехватки донорской крови в это нелегкое для республики и страны время и сдали кровь и ее компоненты.Также по традиции донорами крови стали командир и комиссар Мордовского регионального отделения Российских студенческих отрядов, Алексей Нагин и Виктор Гущин.

Участие в подобных акциях, которые проводятся каждые 2-3 месяца, является традиционным для студенческих отрядов Мордовии. Бойцыпродолжают донорскую деятельностьдаже в условиях самоизоляции и живут под девизом: «В капле твоей крови – чья-то жизнь. Стань донором!»