Бойцы студенческих отрядов Мордовии стали донорами крови в рамках Национального дня донора

Адвокат ответит за наркотики
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
20 апреля – Национальный день донора. Бойцы студенческих отрядов Республики Мордовия в этот деньприняли самое деятельноеучастие вакции,организованной Мордовской республиканской станцией переливания крови.
Студенты не остались равнодушными к проблеме нехватки донорской крови в это нелегкое для республики и страны время и сдали кровь и ее компоненты.Также по традиции донорами крови стали командир и комиссар Мордовского регионального отделения Российских студенческих отрядов, Алексей Нагин и Виктор Гущин.
Участие в подобных акциях, которые проводятся каждые 2-3 месяца, является традиционным для студенческих отрядов Мордовии. Бойцыпродолжают донорскую деятельностьдаже в условиях самоизоляции и живут под девизом: «В капле твоей крови – чья-то жизнь. Стань донором!»
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Этой теме была посвящена пресс-конференция начальника ГУ МЧС России по РМ Андрея Наумова. По словам главного спасателя региона, из года в год с...
С сегодняшнего дня Пенсионный фонд переходит на беззаявительный режим оформления государственных сертификатов на материнский (семейный)...
Глава Мордовии Владимир Волков осмотрел новую производственную площадку агрофирмы «Октябрьская» в селе Масловка Лямбирского района....
Глава Саранска обратился к жителям и гостям столицы Мордовии
Но интенсивного движения по ним пока ожидать не стоит
В республике введут обязательное ношение защитных масок в магазинах и на транспорте
Но только при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований
Глава Мордовии рассказал жителям республики об усилении мер борьбы с коронавирусом