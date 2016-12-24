Афиша онлайн-мероприятий

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Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Онлайн проекты ведущих музеев России
10 крупнейших театров и музеев мира, в т. ч. Третьяковка, Русский музей, СПб филармония, Пушкинский музей
Лекторий-онлайн Государственного исторического музея
Культурная афиша страны с возможностью выборки по регионам
Театры Мордовии
Государственный русский драматический театр
2 апреля, 18:30
Видеоархив
«Посиделки на театре с народным артистом Республики Мордовия С. Адушкиным»
7 апреля, 18:30
Видеоархив
«Творческий вечер заслуженного артиста Республики Мордовия И. Дьячкова»
8 апреля, 18:30
Видеоархив
«Творческий вечер заслуженного артиста Республики Мордовия В. Третьяка. Ироническая комедия «Диоген»
10 апреля, 17:00
Видеоархив
«Творческий вечер заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Мордовия З. Павловой «Памяти Анны Ахматовой»
Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева Республики Мордовия
31 марта, 19:00
Видеоархив
«Творческий вечер заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Мордовия С. Эскина»
2 апреля, 19:00
Видеоархив «Музыкально-литературный вечер «Метель»
7 апреля, 19:00
Видеоархив «Творческий вечер заслуженной артистки Республики Мордовия И. Филаткиной»
9 апреля, 19:00
Видеоархив «Гала-концерт «Да здравствует любовь!»
Музеи Мордовии
Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи
28 марта, 14:00
Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Федоткины гуси» читает автор – Н. С. Осянина на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.
29 марта, 14:00
Видеоархив «Параллельный мир Андрея Алешкина»
30 марта, 14:00
Авторская экскурсия Л. Г. Бертяевой по экспозиции выставки «Ф. В. Сычков – певец радости»
31 марта, 14:00
Видеоархив «Анатолий Баргов»
1 апреля, 14:00
Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Ледянка» читает автор – Н.С. Осянина на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.
2 апреля, 14:00
Авторская экскурсия Л. Г Бертяевой по экспозиции выставки «Ф. В. Сычков - певец радости». Часть 3.
3 апреля, 14:00
Видеоархив «Николай Филатов»
4 апреля, 14:00
Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Милостыня» читает автор – Н. С. Осянина на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.
5 апреля, 14:00
Видеоархив «Волшебная нить». Графика и эскизы Ф.В. Сычкова
6 апреля, 14:00
Видеоархив «Анатолий Кияйкин»
7 апреля, 14:00
Видеоархив «Женское счастье Иненармунь. Людмила Колчанова»
8 апреля, 14:00
Видеоархив «Солнечный художник. С. Ф. Коротков»
9 апреля, 14:00
Видеоархив «Берестяная сказка. Александр Занкин»
10 апреля, 14:00
Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Аз, буки, веди…» читает издатель – К. И. Шапкарин на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина
30 марта, 12:00
Виртуальная презентация коллекции «Иконы из собрания музея»
31 марта, 12:00
Лекция «Ведающий медом»
1 апреля, 12:00
Мастер-класс «Амулет «Медведь»
3 апреля, 12:00
Лекция «Великие вымирания в геологической истории Земли»
4 апреля, 12:00
Презентация коллекции «Секреты документов XVII века», часть 1
5 апреля, 12:00
Презентация коллекции «Секреты документов XVII века», часть 2
Библиотеки Мордовии
Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия
28 марта, 11:00
Видеоинформация о народном поэте РМ И. М. Девине «Певец страны Сенемас»
28-29 марта, 10:00
Библиосалон онлайн: методический материал по хештегу #ino_карантин (полезные, бесплатные сайты для изучения языков, приобретения навыков)
29 марта, 12:00
Трансляция мастер-класса по мордовскому костюму. Проводит Т. Мокшанова
30 марта —10 апреля, 9:00 Исторический турнир «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (к 800-летию А. Невского)
30 марта — 5 апреля, 10:00
БиблиоАНТИстреСС: короткие рассказы вслух
30 марта — 5апреля, 11:00
Читаем В. Пескова вслух
30 марта — 5 апреля, 14:00
Проект «Война. Победа. Память». Видеообзоры.
31 марта, 12:00
Презентация книги Ирины Лакки «Красота без инъекций»
31 марта —1 апреля, 15:00
Видеоархив. «Мир, музыка и мы» (музыкальное ассорти): концерт классической музыки от артистов музыкального театра им. И. М. Яушева
2-3 апреля, 13:00,
Цикл обзоров «Редкие издания Пушкинки»
2 апреля, 14:00
Лекция «Как хранить книги дома»
3 апреля, 15:00
Трансляция лекции «Особенности перевода песен группы Rammstein и творческая эволюция коллектива» научно-познавательного лектория «Республика»
3-4 апреля, 12:00
Лекция «Пушкин в Мордовии»
4 апреля, 13:00
Видеообзор «Электронные ресурсы Пушкинки»
5 апреля, 13:00
Урок финно-угроведения «Учимся говорить по-фински». Проводит магистрант филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва Е. Дригалова
5 апреля, 16:00
Услуги Электронной доставки документов (ЭДД)
Мордовская республиканская детская библиотека
30 марта, 12:00
Выпуск из цикла детских передач «В гостях у Басика»
30 марта, 12:00
Виртуальная выставка «Ура! Новые книги!»
31 марта, 12:00
Литературная игра «Путешествие в Книголандию»
1 апреля, 12:00
Выпуск из цикла детских передач «Тетушка Арина в гости пришла и сказку
с присказкой принесла»
2 апреля, 12:00
Интерактивная книжно-журнальная выставка «Таинственная паутина»
3 апреля, 12:00
Виртуальный обзор «История в 3D формате»
4 апреля, 12:00
Онлайн-чтения «Помним. Гордимся. Читаем.»
5 апреля, 12:00
Выпуск из цикла детских передач «Тетушка Арина в гости пришла и сказку
с присказкой принесла»
7 апреля, 19:00
Онлайн-концерт Камерного хора Республики Мордовия.
9 апреля, 12:00
Онлайн мастер-класс «Основы импровизации в мордовских народных песнях». Фольклорный ансамбль «Келу» им. Г. И. Сураева-Королева
Республиканский дом народного творчества
30 марта, 12:00
Видеоархив. Од вий — 2016
31 марта, 14:00
Видеоархив. «Играй, гармонь!» — 2016 (часть 1)
1 апреля, 13:00
Видеоархив. «Играй, гармонь!» — 2016 (часть 2)
2 апреля, 13:00
Видеоархив. «Шумбрат, Мордовия!» — 2017 (часть 1)
3 апреля, 13:00 Видеоархив. «Шумбрат, Мордовия!» — 2017 (часть 2)
Глава РМ Владимир Волков обратился со своим ежегодным Посланием к Государственному Собранию и всем жителям республики. Прошедший 2019 год был...
Первоочередные планы ремонта саранских дорог определены на выездном совещании с участием Главы Мордовии Владимира Волкова, Председателя...
А в голосовании по выбору территории для благоустройства победил парк по улице Татьяны Бибиной.
Тот день он будет вспоминать 13 лет. Все долгие 13 лет, что отделяют сегодняшнего краснослободского пенсионера Юрия Белякова от заместителя...
Экс-банкир отправится на зону за особо крупную растрату
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в мордовской колонии № 5 наказание за коррупцию с миллиардным размахом, получил новую порцию...
Саранская адвокатесса, 36-летняя Екатерина Илькаева ответит в суде за незаконный оборот наркотиков. Выбравшая адвокатскую стезю женщина...
В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся...
Он пьяный бьет, а трезвый любит! По такому принципу сегодня живет больше половины не только российских, но и мордовских семей. Опрошенные мною...
Доморощенные «химики» устроили в Чамзинском районе подпольную нарколабораторию