Афиша онлайн-мероприятий

Онлайн проекты ведущих музеев России

10 крупнейших театров и музеев мира, в т. ч. Третьяковка, Русский музей, СПб филармония, Пушкинский музей

Лекторий-онлайн Государственного исторического музея

Культурная афиша страны с возможностью выборки по регионам

Театры Мордовии

Государственный русский драматический театр

2 апреля, 18:30

Видеоархив

«Посиделки на театре с народным артистом Республики Мордовия С. Адушкиным»

7 апреля, 18:30

Видеоархив

«Творческий вечер заслуженного артиста Республики Мордовия И. Дьячкова»

8 апреля, 18:30

Видеоархив

«Творческий вечер заслуженного артиста Республики Мордовия В. Третьяка. Ироническая комедия «Диоген»

10 апреля, 17:00

Видеоархив

«Творческий вечер заслуженной артистки Российской Федерации, народной артистки Республики Мордовия З. Павловой «Памяти Анны Ахматовой»

Государственный музыкальный театр им. И. М. Яушева Республики Мордовия

31 марта, 19:00

Видеоархив

«Творческий вечер заслуженного артиста Российской Федерации, народного артиста Республики Мордовия С. Эскина»

2 апреля, 19:00

Видеоархив «Музыкально-литературный вечер «Метель»

7 апреля, 19:00

Видеоархив «Творческий вечер заслуженной артистки Республики Мордовия И. Филаткиной»

9 апреля, 19:00

Видеоархив «Гала-концерт «Да здравствует любовь!»

Музеи Мордовии

Мордовский республиканский музей изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи

28 марта, 14:00

Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Федоткины гуси» читает автор – Н. С. Осянина на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.

29 марта, 14:00

Видеоархив «Параллельный мир Андрея Алешкина»

30 марта, 14:00

Авторская экскурсия Л. Г. Бертяевой по экспозиции выставки «Ф. В. Сычков – певец радости»

31 марта, 14:00

Видеоархив «Анатолий Баргов»

1 апреля, 14:00

Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Ледянка» читает автор – Н.С. Осянина на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.

2 апреля, 14:00

Авторская экскурсия Л. Г Бертяевой по экспозиции выставки «Ф. В. Сычков - певец радости». Часть 3.

3 апреля, 14:00

Видеоархив «Николай Филатов»

4 апреля, 14:00

Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Милостыня» читает автор – Н. С. Осянина на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.

5 апреля, 14:00

Видеоархив «Волшебная нить». Графика и эскизы Ф.В. Сычкова

6 апреля, 14:00

Видеоархив «Анатолий Кияйкин»

7 апреля, 14:00

Видеоархив «Женское счастье Иненармунь. Людмила Колчанова»

8 апреля, 14:00

Видеоархив «Солнечный художник. С. Ф. Коротков»

9 апреля, 14:00

Видеоархив «Берестяная сказка. Александр Занкин»

10 апреля, 14:00

Видеоархив «Золотая коллекция. Рассказы для детей». Рассказ «Аз, буки, веди…» читает издатель – К. И. Шапкарин на экспозиции работ Ф. В. Сычкова.

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей им. И. Д. Воронина

30 марта, 12:00

Виртуальная презентация коллекции «Иконы из собрания музея»

31 марта, 12:00

Лекция «Ведающий медом»

1 апреля, 12:00

Мастер-класс «Амулет «Медведь»

3 апреля, 12:00

Лекция «Великие вымирания в геологической истории Земли»

4 апреля, 12:00

Презентация коллекции «Секреты документов XVII века», часть 1

5 апреля, 12:00

Презентация коллекции «Секреты документов XVII века», часть 2

Библиотеки Мордовии

Национальная библиотека им. А.С. Пушкина Республики Мордовия

28 марта, 11:00

Видеоинформация о народном поэте РМ И. М. Девине «Певец страны Сенемас»

28-29 марта, 10:00

Библиосалон онлайн: методический материал по хештегу #ino_карантин (полезные, бесплатные сайты для изучения языков, приобретения навыков)

29 марта, 12:00

Трансляция мастер-класса по мордовскому костюму. Проводит Т. Мокшанова

30 марта —10 апреля, 9:00 Исторический турнир «Лишь тот достоин уваженья, кто чтит историю свою» (к 800-летию А. Невского)

30 марта — 5 апреля, 10:00

БиблиоАНТИстреСС: короткие рассказы вслух

30 марта — 5апреля, 11:00

Читаем В. Пескова вслух

30 марта — 5 апреля, 14:00

Проект «Война. Победа. Память». Видеообзоры.

31 марта, 12:00

Презентация книги Ирины Лакки «Красота без инъекций»

31 марта —1 апреля, 15:00

Видеоархив. «Мир, музыка и мы» (музыкальное ассорти): концерт классической музыки от артистов музыкального театра им. И. М. Яушева

2-3 апреля, 13:00,

Цикл обзоров «Редкие издания Пушкинки»

2 апреля, 14:00

Лекция «Как хранить книги дома»

3 апреля, 15:00

Трансляция лекции «Особенности перевода песен группы Rammstein и творческая эволюция коллектива» научно-познавательного лектория «Республика»

3-4 апреля, 12:00

Лекция «Пушкин в Мордовии»

4 апреля, 13:00

Видеообзор «Электронные ресурсы Пушкинки»

5 апреля, 13:00

Урок финно-угроведения «Учимся говорить по-фински». Проводит магистрант филологического факультета МГУ им. Н. П. Огарёва Е. Дригалова

5 апреля, 16:00

Услуги Электронной доставки документов (ЭДД)

Мордовская республиканская детская библиотека

30 марта, 12:00

Выпуск из цикла детских передач «В гостях у Басика»

30 марта, 12:00

Виртуальная выставка «Ура! Новые книги!»

31 марта, 12:00

Литературная игра «Путешествие в Книголандию»

1 апреля, 12:00

Выпуск из цикла детских передач «Тетушка Арина в гости пришла и сказку

с присказкой принесла»

2 апреля, 12:00

Интерактивная книжно-журнальная выставка «Таинственная паутина»

3 апреля, 12:00

Виртуальный обзор «История в 3D формате»

4 апреля, 12:00

Онлайн-чтения «Помним. Гордимся. Читаем.»

5 апреля, 12:00

Выпуск из цикла детских передач «Тетушка Арина в гости пришла и сказку

с присказкой принесла»

Филармония — РДК

7 апреля, 19:00

Онлайн-концерт Камерного хора Республики Мордовия.

9 апреля, 12:00

Онлайн мастер-класс «Основы импровизации в мордовских народных песнях». Фольклорный ансамбль «Келу» им. Г. И. Сураева-Королева

Республиканский дом народного творчества

30 марта, 12:00

Видеоархив. Од вий — 2016

31 марта, 14:00

Видеоархив. «Играй, гармонь!» — 2016 (часть 1)

1 апреля, 13:00

Видеоархив. «Играй, гармонь!» — 2016 (часть 2)

2 апреля, 13:00

Видеоархив. «Шумбрат, Мордовия!» — 2017 (часть 1)

3 апреля, 13:00 Видеоархив. «Шумбрат, Мордовия!» — 2017 (часть 2)