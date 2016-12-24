Нельзя допускать полухамское, небрежное отношение медиков к пациентам

В своем недавно прозвучавшем Послании Глава республики Владимир Волков много внимания уделил социальной тематике, и в первую очередь имеющимся проблемным моментам. В этом номере «ВС» приводит примечательные фрагменты из Послания лидера Мордовии, большая часть из которых напрямую связана с вопросами социального благополучия жителей республики.

Рост доходов населения в Мордовии должен быть минимум в 2 раза выше, чем в целом по стране

На сегодня самый важный вопрос для нас - рост заработной платы. Мы фиксируем рост реальных доходов людей на 2,8%. Но мы понимаем, что этого явно недостаточно. Люди слабо его чувствуют. У многих есть кредиты на жилье, машину, обучение детей и другие. Поэтому рост доходов населения в Мордовии должен быть минимум в 2 раза выше, чем в целом по стране. Я обращаюсь к Правительству, всем работодателям: обеспечьте повышение денежных доходов через рост производительности труда. Увеличение производства должно напрямую сказываться на материальном положении работников.

К 2024 году средняя зарплата по Мордовии должна достигнуть отметки в 42 тысячи рублей - этой задачи никто не отменял! А это значит, что темпы роста заработной платы должны быть в 2 раза выше, чем в прошлом году. То есть по итогам этого года средняя зарплата в Мордовии должна вырасти на 2,5-3 тысячи рублей!

Задача Правительства - обеспечить такой же рост зарплаты в бюджетной сфере в соответствии с майским указом Президента России от 2012 года.

Ставка по льготной ипотеке для работников АПК - от 3% до 1%

В этом году заработала новая масштабная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Мордовия получит из федерального бюджета более 840 млн рублей. Нам необходимо построить Центр культуры в селе Старое Шайгово, реконструировать районный ДК в Лямбире, реализовать более 50 проектов по благоустройству сельских территорий. И, конечно, надо завершить все объекты, которые мы начали строить по предыдущей программе развития села.

На Минсельхозпрод, Минстрой, администрации районов ложится особая ответственность по реализации программы строительства жилья на селе, которая претерпела значительные изменения. Так, ставка по льготной ипотеке для работников АПК устанавливается в размере всего от 3 до 1%. Запускается новый инструмент строительства арендного жилья на селе - через 10 лет человек сможет выкупить это жилье всего за 1% от первоначальной стоимости. Администрации районов и поселений должны знать, как работает эта программа. А главное - довести ее условия до каждой семьи, каждого жителя! Нам необходимо развернуть массовое сельское строительство!

В этом году по новой госпрограмме под строительство домов нужно обустроить более тысячи земельных участков, завершить подготовку инженерной инфраструктуры трех площадок под компактную жилищную застройку в Лямбирском, Атяшевском и Краснослободском районах. А в следующем году в Ромоданове и Чамзинке. Задача глав администраций - сделать так, чтобы такие площадки были в каждом районе, а возможность строить дома - в каждом селе! Только так мы сможем добиться, чтобы участие в этой программе носило массовый характер и было наиболее выгодно людям. Под программу подпадают населенные пункты до 30 тысяч человек, но участвовать в ней могут и жители Саранска, Рузаевки, если будут строить жилье на селе. То есть в этой программе может участвовать вся республика.

Благоустроено

500 дворовых территорий и 20 общественных пространств

Три года республика активно работает по программе «Формирование комфортной городской среды». За это время благоустроено 500 дворовых территорий и 20 общественных пространств в 57 муниципальных образованиях. Причем все проекты благоустройства отбираются по результатам общественных обсуждений. Именно с учетом пожелания жителей в Краснослободске благоустройство пешеходной зоны синхронизировано со строительством школы, ремонтом участков дорог и линий электропередач. Аналогичные примеры можно привести по Рузаевке, Ельникам и Кемле.

Но есть и другие факты. Отсутствие должного контроля за ходом работ со стороны администрации Саранска и срыв сроков их исполнения привели к тому, что в октябре пришлось снимать асфальтовое покрытие на бульваре братьев Веденяпиных и укладывать его заново. Несвоевременное завершение работ в парке Победы привело к возврату части средств в федеральный бюджет. Чтобы исключить претензии жителей, весной по всем работам прошлого года должна быть организована контрольная проверка, а все недостатки устранены за счет подрядчиков! Это задача глав районов.

В Саранске подведены итоги голосования жителей по выбору общественной территории, которая будет благоустроена в следующем году. Победу с небольшим перевесом одержал парк по улице Тани Бибиной. Это важный проект для жителей нового микрорайона.

Однако и второй проект - благоустройство набережной реки Саранки - набрал много голосов. Поэтому его также обязательно нужно реализовать. Поручаю Правительству включить в программу по реализации нацпроекта «Экология» в 2021 году мероприятия по расчистке русла реки Саранки. А затем городу (Тултаев П.Н.) нужно решить вопрос о благоустройстве набережной Саранки. Причем при подготовке окончательного проекта необходимо учесть замечания и предложения, которые были высказаны общественностью, в частности молодыми архитекторами. Многие из них продуктивные. Нужно уходить от стандартных решений! Давайте организуем общественное пространство вокруг Саранки так, чтобы это место стало новой точкой притяжения Саранска, одним из любимых мест отдыха горожан.

Современные технологии развития городов

Нашим муниципалитетам, прежде всего Саранску, нужно внедрять самые современные технологии развития городов, цифровизации городских пространств, программу «Умный город». В администрации Саранска, в муниципальных предприятиях у нас огромная армия работников. Я уже говорил, нужно менять структуру управления городским хозяйством, делать ее более современной. Администрации Саранска стоит рассмотреть вопрос создания единого учреждения в сфере обслуживания городского хозяйства, благоустройства территорий, управления жилищным фондом, содержания дорог, уличного освещения, которое бы объединило имеющиеся муниципальные предприятия. Это позволит повысить управляемость данными процессами, сократит бюджетные расходы на содержание управленческого персонала.

Важно использовать интеллектуальные системы сбережения ресурсов. Например, ту же АСКУПЭ, которая у нас уже создана и начала работать. Но вместо того, чтобы охватить данной системой весь жилой фонд, в Саранске за последние 2 года от нее отключено 280 домов. В чем дело?! Нужно срочно навести порядок (Тултаев П.Н.). Люди должны платить только за те ресурсы, которые реально получают. Именно такой принцип заложен в системе АСКУПЭ.

Мордовия несколько лет активно работает над внедрением новой системы обращения с отходами. Мы заметно продвинулись в этом. Прекращено размещение отходов на несанкционированных свалках в 11 районах республики. Внедрена система раздельного сбора и обработки ТБО. Запланировано строительство 6 мусороперегрузочных станций. В этом году надо приступить к поэтапному выведению из эксплуатации 13 действующих полигонов ТКО, запустить мусороперегрузочную станцию в Краснослободском районе, выполнить запланированный объем работ на строительстве сортировочного комплекса и нового полигона. Чтобы на саранском полигоне не было пожаров, городу надо навести порядок в системе его эксплуатации, решить вопрос с подъездной дорогой.

Ремонт мостов на Северо-Восточном шоссе закончится не позднее 7 мая

В прошлом году более 4 млрд рублей направлено на развитие сети автодорог. В Саранске отремонтировано 13 самых проблемных участков, но этого мало! Самой ожидаемой для людей была улица Фурманова. Однако из-за коммунальной аварии работы пришлось перенести. Обращаю внимание руководства Саранска - дорога по улице Фурманова должна быть обязательно отремонтирована, и работы надо начать в этом году! Естественно, перед этим решив все проблемы с заменой канализационного коллектора.

Скоро будет год, как произошла эта авария, а у города до сих пор нет готового проекта. Тот проект, который вы готовите, потребует больших ресурсов, и его реализация может затянуться. Поэтому необходимо разбить его на этапы и быстрее приступать к ремонту на улице Фурманова. Сейчас ездить по этой дороге невозможно. Во время ремонта нужно закрывать улицу Фурманова и уже сейчас объяснять это людям. Но для этого нужно обеспечить для граждан комфортный подъезд к их домам, привести в порядок дороги, которые идут параллельно с улицей Фурманова. Прежде всего, нужно провести ремонт дороги по проспекту 50 лет Октября, которая сейчас тоже в плохом состоянии.

И, конечно, улица Солнечная - такое состояние дороги для Саранска просто позор! Именно с нее надо начать работы. Кроме того, в этом году нужно отремонтировать дорогу по улице 1-я Промышленная - от телевизионного завода до завода «Центролит».

Еще один трудный проект, который мы должны обязательно завершить, - ремонт мостов на Северо-Восточном шоссе. Напомню: крайний срок запуска движения - 7 мая этого года!

Кроме того, нужно ускорить строительство новой дороги по улице Строительной. Это важнейший проект, благодаря которому мы напрямую свяжем между собой все микрорайоны города. Дорога пройдет от улицы Победы с развязкой на Лямбирском шоссе, путепровод через проспект Ленина, мост через реку Инсар и выйдет на улицу Севастопольскую на Химмаше. А оттуда можно по новой дороге выйти на улицу Невского и далее на магистраль Юго-Запад - Светотехстрой. То есть мы создадим еще одно транспортное кольцо Саранска, внутри города.

Очереди к врачам

Социальная сфера - самый чуткий камертон настроений в обществе. И здесь у нас не всё однозначно. С одной стороны, мы ни на день не останавливали строительство социальных объектов. Только за 5 лет построено и отремонтировано 22 школы и более 120 детских садов. Таких темпов в республике никогда не было!

Но, с другой стороны, в обществе по ряду направлений нарастает определенное недовольство. Наиболее остро это ощущается в здравоохранении.

Отмечу, что в процессе построения трехуровневой системы основные усилия мы прилагали к созданию третьего, высокотехнологичного уровня. И здесь есть успехи. Сегодня Республиканская больница по сложности проводимых операций, оснащению, уровню врачей становится в ряд с ведущими медицинскими центрами страны. Только в минувшем году здесь вдвое увеличились объемы высокотехнологичной помощи, внедрены 6 новых ее видов.

При этом, к сожалению, был ослаблен контроль за состоянием первичного звена. А «первичка» - это основа основ: поликлиники, ФАПы, диспансеризация, диагностика, профосмотры, реабилитация. Со всем этим люди сталкиваются ежедневно. На этом этапе выявляется большинство болезней, в том числе основных причин смертности. Но именно к организации первичного звена сегодня возникает больше всего вопросов. Абсурдная ситуация: стало проще сделать сложную операцию, чем попасть на прием к участковому врачу или узкому специалисту в поликлинике.

В прошлом году все мы периодически вовлекались в обсуждение тем, связанных с медициной. Но почти все конфликтные ситуации - в Теньгушеве, Ичалках, Большом Игнатове, Лямбире, Ардатове, Кадошкине - не были связаны с методами лечения, диагностикой или лекарственным обеспечением. Чаще всего людей просто «подогревали» те, кому хотелось сохранить «теплые» рабочие места в районных больницах. Особенно в стационарах, где поток пациентов небольшой, сложные операции не проводятся, а зарплата идёт, и не маленькая. Напомню, средняя зарплата врачей в Мордовии в прошлом году составила почти 50 тысяч рублей.

Кстати, недавняя проверка одного из районных стационаров показала - из находящихся там пациентов только один имел для этого показания. Остальные лежали по договоренности с местными докторами. С этим нужно строго разобраться!

Причем те, кто ратует за сохранение отделений в районных больницах, даже не рассматривают для себя варианты трудоустройства в первичном звене, которые мы им предлагаем. Они не хотят переучиваться, хотя возможности есть. В результате в первичном звене не хватает около 100 врачей общей практики, участковых терапевтов и педиатров, фельдшеров ФАПов. При этом в стационарах переизбыток - почти 200 специалистов.

И, конечно, нужно продолжить проект «Бережливая поликлиника». В 2019 году он реализован в 18 организациях. Результаты показали, что достаточно всего пары месяцев, чтобы в разы сократить время оказания неотложной помощи, прохождения диспансеризации. В этом году в проект должны войти оставшиеся 10 поликлиник - то есть «бережливыми» станут все поликлиники республики, в том числе детские. Сейчас надо сделать так, чтобы «сбережение» времени пациентов продвинулось дальше регистратуры - к кабинетам участковых врачей и узких специалистов, где очередей также не должно быть!

Наведите порядок в своих медучреждениях!

В следующие 5 лет в Мордовии свыше 5 млрд рублей будет направлено на борьбу с онкологией. Мы немало сделали для создания системы онкологической помощи. Только в Республиканский онкодиспансер поставлено более 70 единиц самого современного оборудования. В этом году на закупку оборудования будет направлено в 2 раза больше средств, а в следующем - откроется новая поликлиника онкодиспансера. Это будет лечебное учреждение высочайшего уровня.

Нужно понимать, что в Мордовии сохраняются высокие показатели распространенности онкологических заболеваний. Справедливости ради хочу отметить, что у нас улучшилась выявляемость, потому что мы оснастили «первичку» хорошим оборудованием. Но мы понимаем, что для комплексного решения проблемы строительства только поликлиники недостаточно. Ее площадей не хватит для пациентов, которым требуется высокотехнологичная стационарная помощь. Поэтому Правительство должно найти механизмы привлечения федеральных средств и как можно быстрее приступить к реконструкции имеющихся корпусов онкологического диспансера, их оснащению и увеличению мощностей.

Отмечу также, что у нас создан первый центр амбулаторной онкологической помощи в Краснослободской больнице. Это позволило приблизить специализированную помощь для жителей близлежащих районов, сократить сроки диагностики, обеспечить современные методы лечения на койках дневного стационара. В этом году центры амбулаторной онкопомощи должны быть открыты в новой поликлинике на проспекте Российской Армии и медсанчасти «Орбита» в Саранске, на работу которой в настоящее время очень много нареканий. Маркин Олег Валентинович, срочно разберитесь!

Мне также регулярно приходят письма с жалобами на работу онкодиспансера, на огромные очереди и грубость медперсонала. Люди с онкологией - это же особые больные, к которым нужен особый, бережный подход. Морозов М.Ю., мы направили вас в онкодиспансер, чтобы укрепить службу онкологической помощи в целом. Но пока мы этого не видим!

В связи с этим отмечу еще один важнейший момент - это нормальное, человеческое отношение врачей и медперсонала к пациентам, их бескорыстное служение своему призванию. Именно в этом корень многих проблем в здравоохранении. У нас часто получается, что человек сначала неделями пробивается к нужному специалисту, а в ответ на свои мытарства получает полухамское, небрежное отношение. А потом ему могут назначить еще и некомпетентное лечение. Такие случаи тоже есть. Послушайте, у нас же в медицинском институте изучается врачебная этика. Может, стоит тогда ввести дополнительные часы по этой дисциплине?!

Обращаюсь к министру здравоохранения Маркину О.В., всем главным врачам: наведите порядок в своих медучреждениях! Потому что лечит не койка, не стены, а врач - высокообразованный, опытный, ответственный. И главное - человечный.

Изучение в школах китайского и испанского языков

Крайне чувствительными для общества являются вопросы образования. Соответственно, все процессы и изменения в этой сфере должны быть максимально открытыми и понятными для людей. Обращаю на это внимание руководства Министерства образования и всех наших учебных заведений.

«Современная школа» - это не только новая инфраструктура. Прежде всего, это обновление содержания образования, развитие успеха каждого ребенка. Подчеркиваю, каждого! Одаренные дети у нас учатся не только в лицее, они есть во всех школах, в том числе сельских. Наша задача в том, чтобы каждая школа работала по принципу «Школы равных возможностей».

Я не раз говорил о распространении опыта лицея для одаренных детей в школах Мордовии. Но на деле пока мало результатов. Если посмотреть на итоги всероссийской олимпиады школьников, то у Мордовии 40 призовых мест. По количеству дипломов на тысячу выпускников 9 и 11 классов республика занимает второе место в России. Однако из всех наших школьников, вышедших в финал, лишь каждый третий показал призовой результат. И это только 37-й показатель среди регионов. Причем среди призеров в основном воспитанники Лицея для одаренных детей. Безусловно, нас радуют эти победы. Но мы ждем достижений и от других школ. Для этого нужно поднимать уровень образования в целом, комплексно.

Мы должны пересмотреть подходы к развитию олимпиадного движения в целом. Это площадка для выявления талантливых учеников, а не для достижения результата любой ценой. Да, мы доплачиваем учителям за подготовку призеров олимпиад, но это не должно иметь обратного эффекта. Два примера. Первый, когда на городской олимпиаде по истории почти все призовые места занимают ученики из одной школы. Второй, когда воспитанники членов конкурсной комиссии показывают почти стопроцентный результат. Согласитесь, трудно поверить в объективность и прозрачность таких результатов. А именно эти принципы должны лежать в основе олимпиадного движения. При этом на олимпиаде по математике победителями становятся ученики, которые смогли решить менее половины заданий. Вот над чем надо работать.

Ключевой фактор конкурентоспособности - знание иностранных языков. Поэтому предлагаю с 1 сентября 2021 года в качестве второго иностранного языка ввести в учебные планы ряда школ изучение китайского и испанского языков. Мы ощутили нехватку специалистов во время мундиаля. Сейчас многие наши предприятия укрепляют сотрудничество со странами Азии и Латинской Америки. Задача Минобразования с учетом мнения родителей определить не менее трех пилотных школ, а вузы должны подготовить для них педагогов. Но при этом, особо подчеркну, лучше остальных наши дети должны знать и уважать свой родной язык!

Новые меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми

Особо подчеркну, все социальные инвестиции, вся наша работа будет иметь смысл только при стабильной демографической ситуации. Для нас сегодня нет и не может быть более важной задачи, чем преодолеть последствия демографических провалов 90-х годов, сохранить, а в перспективе добиться роста численности населения Мордовии!

Президент России В.В. Путин в Послании предложил ряд новых мер социальной поддержки семей с детьми. Например, программа ежемесячных выплат на детей в возрасте от 3 до 7 лет в Мордовии затронет пять с половиной тысяч семей. Причем сейчас различные выплаты на детей уже получают более 5 тысяч семей. В результате мы отмечаем положительную динамику рождаемости вторых детей, а количество многодетных семей за 6 лет увеличилось в полтора раза!

Самой эффективной мерой поддержки стала программа материнского капитала. С 2007 года в Мордовии выдано 44 тысячи сертификатов. Решение Президента увеличить сумму материнского капитала и выплачивать его на первого ребенка продиктовано самой жизнью. К сожалению, за последние годы средний возраст рождения детей заметно вырос. В прошлом году в Мордовии большинству женщин, родивших первого ребёнка, было больше 25 лет.

Поэтому решение Президента задаст позитивные демографические тренды, повысит доступность жилья для семей с детьми. В республике 9 из 10 сертификатов материнского капитала направляются именно на улучшение жилищных условий.

Президент в Послании подробно говорил о низком коэффициенте рождаемости. К сожалению, у нас этот показатель ниже, чем в России, он снижается уже третий год подряд. Поэтому помимо федеральных программ, на уровне республики необходимы дополнительные меры для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми. Что я предлагаю:

Первое. Ввести в республике новую меру поддержки - единовременную денежную выплату на первоначальный взнос по ипотеке в размере 100 тысяч рублей женщинам, родившим первого ребенка в возрасте до 25 лет. При условии, что среднедушевой доход семьи будет ниже двух прожиточных минимумов в республике.

Второе. Поручаю Правительству с 2021 года увеличить нашу ежегодную выплату семьям на подготовку детей к школе в 2 раза. А также произвести в следующем году индексацию республиканского материнского капитала, который выплачивается за рождение третьего и последующих детей.

Третье. Считаю необходимым сделать бесплатным для многодетных семей посещение всех государственных учреждений спорта и культуры. У нас такие льготы с определенными ограничениями действуют для детей. Нужно распространить меру поддержки на всю многодетную семью, то есть и на родителей.

Четвертое. Предлагаю для женщин, воспитывающих одного или двух детей в возрасте до 12 лет, сократить продолжительность рабочего дня на 30 минут, для многодетных матерей с детьми до 12 лет - на 1 час! С сохранением зарплаты в полном объеме. Если дети находятся под опекой отца, то эта норма должна распространяться на мужчин. Это будет способствовать более здоровой атмосфере в семье.

Отмечу, Правительство может ввести эту норму только в бюджетных и подведомственных учреждениях. Поэтому я призываю наши предприятия, бизнес, территориальные органы федеральных структур, всех работодателей Мордовии последовать этому примеру. Так мы поймем, кто из руководителей действительно поддерживает семейные ценности.

И пятое. Поручаю Минсоцзащиты совместно с НКО запустить в республике проект «Социальная няня», который предполагает помощь волонтеров многодетным семьям в бытовых вопросах. Например, забрать ребенка из школы или детского сада, отвести в секцию, помочь с покупками и так далее.