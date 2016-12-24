Марк Богатырев: «Медные трубы, наверное, самое сложное испытание»

Известный актер откровенно рассказал о том, как тяжело преодолевать соблазны и как важно не терять себя

Марка Богатырева нет нужды представлять телезрителям: он стал популярен после выхода в эфир сериала «Кухня», который с успехом шел несколько лет на телеканале СТС. После этого был целый ряд других интересных проектов. Кроме того, Марк два года ведет на телеканале «Россия 1» передачу о путешествиях «По секрету всему свету».

А поводом для разговора с Марком стал новый сериал «Корни» на СТС, где Богатырев снова играет главную роль.

Медные трубы и корни

- Марк, расскажите немного о новом сериале «Корни». По-вашему, он про что?

- Это очень жизненная история, которая по сюжету происходит в наше время. В ней много сентиментальных и также каких-то жизненных, настоящих моментов и ситуаций, когда главный герой вынужден переосмыслить свою жизнь, многие свои поступки и в результате начинает по-другому существовать и думать. Ну и название проекта говорит само за себя: важно помнить, откуда ты пришёл, о своих корнях, о том, кто ты есть на самом деле, в погоне за успехом не забывать о том, что действительно ценно и важно в этой жизни.

- Кстати, многие из артистов, которые приехали из провинции покорять Москву и которым это в итоге удалось, говорят, что одно из самых серьезных испытаний - это так называемые медные трубы. Вам приходилось с этим сталкиваться в личной жизни?

- Да, скорее всего, сталкивался. Медные трубы - это и правда, наверное, самое сложное испытание, которые тебе приходится проходить. Тебя испытывают славой, деньгами. У меня тоже было это испытание в жизни - после «Кухни». И я очень благодарен судьбе, что этот опыт у меня был; без него я бы не стал, наверное, вполне взрослым человеком. Мне кажется, что только сложности оформляют и как-то организуют человека во взрослую личность. А когда у тебя все хорошо и все «конфетно», то сложно адекватно воспринять реальность - тебя просто уводит в другую сторону… Мне кажется, важно всегда оставаться верным себе, стараться быть настоящим человеком во всех проявлениях. И не заноситься - понимать, что ты - такой же человек, как и все остальные. Ты ничем не отличаешься от других людей, которых никто не знает, но при этом они могут быть гораздо лучше тебя в каких-то качествах, и этому можно у них поучиться. Я стараюсь всегда учиться у людей, которые в чем-то превосходят меня…

«По секрету…»

- Вы уже два года ведете телепередачу «По секрету всему свету». Обычно артисты просто участвуют в качестве ведущего в каких-то ток-шоу, а тут - серьезный проект о путешествиях. Чем он вас привлек?

- Тут все произошло самым прекрасным образом, потому что я как раз мечтал о такой работе. Я мечтал иметь какую-то авторскую программу либо про кино, либо про места, в которых я бываю. Я вообще заядлый путешественник. Если у меня есть возможность куда-то уехать, есть время и деньги - я обязательно это сделаю. Считаю, что путешествие - одна из немногих вещей, которая наполняет человека разными смыслами, разными новыми идеями, и вообще люди очень вдохновляются в поездках. И вот моя мечта сбылась! Поначалу было непросто, потому что я вел передачу один и все свое свободное время был на чемоданах, в самолете. В итоге я понял, что совершенно не успеваю ничего другого делать: у меня только работа, никаких личных планов. И я попросил руководство, чтобы мне нашли второго ведущего. Ко мне прислушались, нашли второго ведущего (им стала актриса Ольга Кузьмина - прим. авт.), и теперь я счастлив вполне!

Самая прекрасная профессия

- Вы сказали в одном интервью, что не любите публичность. Но это же часть актерской профессии. Смогли найти приемлемое для себя решение этого вопроса?

- Я действительно не очень публичный человек по своей натуре, я не очень люблю куда-то выходить, что-то говорить. Мне кажется, что это не всегда необходимо, а зачастую и вовсе не нужно. Но я не исключаю совсем публичность из своей жизни и профессии. Тем более если есть повод поговорить о чем-нибудь новом - например, про сериал «Корни» - я считаю, что это надо сделать. Или если у тебя что-то случилось интересное в жизни, и ты хочешь этим поделиться. То есть должен быть какой-то значимый повод. А когда ты просто так ходишь из программы в программу или говоришь одно и то же - я не уверен, что людям это интересно. Во всяком случае, я это так для себя определил.

- Про актерскую профессию вы все для себя поняли?

- Я думаю, что никто до конца не понял и не постиг эту профессию, ни один признанный гений. Актерство - это всегда новая история, новые вопросы, всегда новый опыт, которого у тебя не было. Почему эта профессия так прекрасна? Потому что она постоянно несет новизну. Это не так, что ты год от года день за днем приходишь на завод и делаешь одно и то же дело. Тут ты все время испытываешь стресс, потому что каждый раз получаешь новую роль, новый материал, новую цель. И тебе нужно найти новые способы достижения этой цели. И в этом отношении это прекрасная профессия.

- К примеру, к вам кто-то придет и скажет: «Я тоже хочу сниматься в кино и быть знаменитым!» Что вы ему ответите?

- Я думаю, что не буду никого отговаривать. Но перед тем, как признать все прелести этой профессии, надо признать все ее горести. Потому что тех людей, которых мы видим на экране, знаем их имя и фамилию, - всего два-три процента, ну, может быть, пять из общей массы. Из всех выпускников театральных вузов очень маленькая часть - те люди, которые в итоге становятся востребованными.



