Кольцо для Лолиты

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За кулисами праздничного концерта певицы были предельно откровенны
В Государственном Кремлевском дворце состоялся праздничный концерт телеканала МУЗ-ТВ с участием множества звезд. И то ли место располагало, то ли приближающаяся весна расслабляла - но так или иначе некоторые певицы были весьма откровенны с журналистами.
Появление Лолиты в артистическом фойе вызвало настоящий ажиотаж - артистка с каждым днем становится все стройнее. Певица прошла все необходимые обследования, ей была назначена корректирующая терапия - и вес пошел вниз. Лолита приехала на выступление в блестящем мини-платье, демонстрируя стройные ноги.
- Все говорят, что дело в разводе, - заявила артистка (Лолита и ее супруг Дмитрий Иванов расстались в прошлом году). - Но нет: я начала худеть еще до того, как состоялся развод. У меня дома нет весов, и я никогда на них не смотрю. Гробить свою психику постоянными наблюдениями за количеством килограммов я не собираюсь и всем рекомендую поступать так же. Не надо взвешиваться. Если во что-то поместился - уже классно! Еще хочу сказать, что не надо ставить похудение целью. Главное - здоровье. Когда ты в полном порядке - организм сам худеет. Да и место самой худой красивой женщины на нашей эстраде уже занято Валерией…
Лолита показала красивое кольцо из белого золота с бриллиантами, которое она накануне получила в подарок от своего поклонника.
- Если мужчина любит женщину, то он любит ее независимо от праздника или дня недели, - считает артистка. - А что касается ценности подарка - то это, знаете, как возраст: чем старше, тем дороже подарок. Это показатель уважения к женщине. Правда, немного с размером не угадал - но ничего, я смогла его надеть.
А вот имени нового возлюбленного Лолита не спешит открывать.
Ведущей концерта была Анна Семенович. Кроме того, она вместе с Митей Фоминым представила на суд зрителей их новый совместный дуэт «Дети Земли».
На концерте Анна была в прекрасном расположении духа и много шутила с Митей. Правда, буквально на следующий день ее огорчили журналисты, опубликовав в интернете фотографии с неудачного ракурса, на которых Семенович кажется толстушкой.
- Написали, что у меня тройной подбородок и огромное пузо, - пожаловалась Анна. - Я все понимаю: да, я не модель. Но я нормальная, здоровая и красивая женщина! Хочется сказать этим людям: давайте будем добрее, чем мы есть, - и тогда жизнь станет другой. Мы сами творим неприятности даже такими мелкими «новостями» и заголовками. Я смеюсь - и одновременно мне больно: мы же люди, и мы должны друг другу помогать, а не топить! Я всегда - за правду и добро!
Впрочем, расстраивается артистка несильно - в ближайшее время ее ждет гастрольный тур с Митей Фоминым и видео на их новую композицию.
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