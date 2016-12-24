Мордовия вошла в число самых культурных регионов страны

Почти 3 миллиона рублей из воздуха
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
Министерство культуры России обнародовало результаты рейтинга информационной активности культурной жизни регионов за 2019 г. Мордовия, как следует из представленных материалов, поднялась за год на одну позицию, заняв пятое место в группе территорий с населением менее одного миллиона человек.
Базовой основой рейтинга служит система подсчета показателей работы учреждений культуры на цифровой платформе «PRO.Культура.РФ». По сути, это - единая карта культурных событий, где учитываются количество учреждений, информирующих о своей деятельности в сети Интернет, масштаб охвата аудитории, активность освещения мероприятий на информационных ресурсах, в особенности - в социальных сетях. Самое большое влияние при этом оказывает количество подтвержденных событий.
Результаты рассчитываются и представляются в трех группах, в зависимости от количества жителей. В группе регионов с численностью населения более 2 миллионов человек (22 субъекта) в 2019 году в ТОР-5 вошли Воронежская область, Москва, Самарская, Московская и Кемеровская области. Культурная столица страны - Санкт-Петербург - находится, к слову, только на седьмом месте, после Ставропольского края.
Во второй группе - с населением от 1 до 2 млн человек - победу одержала Чечня. За ней следуют Белгородская и Ярославская области, Республика Крым, Владимирская область и еще 26 субъектов.
Наконец, среди регионов с количеством жителей до 1 миллиона человек лидируют Ямало-Ненецкий АО, Камчатский край, Костромская и Мурманская области, а также Мордовия.
Добавим, что в проводимом с 2016 года исследовании учитываются показатели каждого месяца (в январе и феврале 2020-го наша республика находится на 6-й позиции). Итоги рейтинга подводятся за первое полугодие и за весь год. Регионы, занимающие стабильно высокие места, награждаются специальными дипломами от федерального минкульта.
«нарисовал» себе известный саранский предприниматель на подряде от Министерства культуры и национальной политики
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