Светлана Сурганова: «Я готова к экспериментам!»

Сейчас Светлана - лидер «именной» рок-группы «Сурганова и Оркестр». А в свое время, четверть века назад, они вдвоем с Дианой Арбениной создали рок-группу «Ночные снайперы», которая быстро завоевала сердца миллионов россиян. Но потом пути двух солисток разошлись. В прошлом году Светлана Сурганова и ее музыканты дали большой тур, посвященный 15-летию коллектива. Сейчас у них - не менее насыщенная гастрольная жизнь, концерты по десяткам российских городов. У Светланы образовался небольшой перерыв, в который нам удалось поговорить с артисткой обо всем интересном, что сейчас происходит в ее жизни.

«На контрасте»

- Светлана, чего ждать от вас поклонникам в ближайшее время?

- Мы завершаем этот сезон: находимся сейчас в туре, который называется «На контрасте». Предыдущий тур был юбилейный, с оркестром - такой достаточно плотный и мощный. От грохота устала и решила попеть тихо. У нас еще осталось в гастрольном графике несколько десятков городов, потом - фестиваль в Германии. Закончим весной - и уйдем в академический отпуск. Просто где-то год не будем давать афишных концертов. Будем появляться на фестивалях, частных концертах - просто не будет этой гонки. Хочется творчества: создавать новые тексты и песни. Я соскучилась по себе как по творцу и хочу год посвятить студийной работе и творческому креативу. В условиях постоянной гонки мне делать это сложно. Я знаю артистов, которым это не мешает - они могут творить в дороге. Я так, к сожалению, не умею…

- Как любите отдыхать?

- Люблю дорогу, люблю путешествовать на машине, причем на большие расстояния. Легко могу, например, до Австрии доехать или даже до Португалии. Едем вместе с друзьями, я - за рулем...

- В Москве тоже водите машину?

- Нет. В Петербурге сама за рулем, а в Москву приезжаем на концерты. Машина в столице - не отдых, это как раз экстрим для меня. А самый любимый вид отдыха для меня - когда есть идея музыкальная или есть какой-то интересный заказ. Например, написать песню на стихи другого автора. И когда ты улавливаешь это зерно, когда одна музыкальная идея рождает другую - это невероятное счастье! И это для меня тоже отдых: я по-настоящему отдыхаю, когда творю! Особенно когда я это делаю с моими любимыми музыкантами, которые тебя понимают с полуслова!

Вне сетей

- У меня складывается впечатление, что вы - достаточно мягкий человек. Сотрудники коллектива из вас веревки не вьют?

- Когда надо быть строгой - я строгая или категоричная, могу в жесткой форме поставить конкретную задачу: что делаем так и не иначе, и в такие-то сроки. Но на этом моя жесткость и заканчивается…

- Звездная болезнь была в вашей жизни?

- У меня столько своих болячек, что мне только звездной болезни не хватает! (Смеется.) Вы видели хотя бы одного уважающего себя человека, который страдает звездной болезнью? Я - нет. Мне кажется, что это все зависит от внутреннего настроя и от воспитания. Меня воспитали так, что выпячивать себя и кричать о себе на каждом углу - это, как минимум, некрасиво. У меня перед глазами были такие примеры, которые не предполагали нескромное поведение, - люди, которые трудились в поте лица и досконально знали свое дело, при этом не выпячивали себя, а были погружены в свою любимую профессию и семью, без какого-либо намека на показуху.

- Уже из этого можно предположить, что вы не стараетесь как-то активно продвигать себя в социальных сетях. Это так?

- Да, социальные сети - это совсем не моя история. И меня, честно говоря, даже раздражает, когда мои друзья что-то пытаются снять исподтишка, чтобы потом это выложить в сеть. Я понимаю, что этого требует современный уклад жизни, но для меня это как подглядывание в замочную скважину, вторжение в мое личное пространство, в личную жизнь. Сейчас же, кажется, у человека вообще ничего личного не осталось! Для меня это чужеродно и неприемлемо, и это не мое категорически! В этом плане я совсем не современный человек. Еще не хочется время отнимать, а если все же делать это, то по каким-то стоящим поводам. Например, вышла книга - это важный повод для меня, этим я готова поделиться. Написала песню, вышел клип - да, я готова поделиться. Но вот просто каждый чих комментировать - вот это я делать не готова. Но признаю, что у кого-то это получается очень хорошо. Я, например, иногда заглядываю на страничку к Максиму Галкину - он прекрасно ведет блог, ему это дано, он все делает умно, тонко и талантливо.

«Цифрам в паспорте не стоит доверять»

- Вы выпустили свое первую автобиографическую книгу. Как решились на этот шаг?

- Мне поступило предложение от издательства, но для меня оно было удивительным… Но в целом для меня это был интересный опыт: окунуться в саму себя 30-летней давности. И поначалу психологически это было непросто. Даже были моменты, когда я была не готова к встрече с собой образца, скажем, 1986 года. Я боялась работы над книгой, иногда хотелось бросить... Но я - человек слова, значит, должна была выполнить обещанное. И когда был напечатан последний лист, я испытала огромное облегчение: я как будто отпустила большой промежуток своей жизни. И поняла, что без этого, наверное, не было бы возможно творчество в моей жизни...

- На телевидении какие проекты нравятся? Сейчас огромное количество интересных передач идет на каналах.

- Хорошая передача «Голос». Еще смотрела «Танцы» - тоже интересный проект, «Синяя птица» - прекрасный проект для юных талантов...

- Не хотели бы принять в них участие? Как наставник.

- Нет. Я бы сама у кого-нибудь проконсультировалась! (Смеется.) Мне самой еще многому надо учиться...

- Тогда поговорим о кино. Согласились бы сниматься в фильме?

- Кино?.. Наверное, нет. Но это сейчас беспочвенный разговор, и если вдруг поступит предложение - не факт, что я от него откажусь. Я готова к экспериментам!

- Как вы относитесь к цифрам в своем паспорте?

- Цифры в паспорте - это такая большая относительность. Темпоритм у каждого человека свой. А вот эти среднестатистические цифры, привязки к конкретным годам… Мы слишком в них верим. А им не стоит доверять…