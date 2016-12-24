В ДТП погибли три человека

Жизни трех человек унесла авария в Лямбирском районе. Смертельное ДТП произошло 16 февраля в 7:20 на трассе М-5 «Урал». По предварительным данным, 35-летний водитель отечественной «десятки» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Шевроле Лачетти».

Судя по повреждениям, можно предположить, что «десятку» занесло и она вылетела на «встречку» левым боком. Увернуться от столкновения водитель иномарки не смог. Основной удар пришелся ВАЗу в левую заднюю дверь, отчего отечественное авто отлетело и перевернулось. У иномарки передняя часть машины смялась в гармошку.

В результате ДТП трое пассажиров российской легковушки погибли, четверо других пострадавших в аварии получили травмы различной степени тяжести. Известно, что «десятка» ехала из Москвы, в салоне находились пятеро мужчин, они возвращались домой с работы в столице. Все они жители Ульяновской области в возрасте от 32 до 47 лет. Водители «Шевроле» и «десятки», а также два пассажира с травмами были госпитализированы в больницу.

«По факту гибели трех человек возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». В настоящее время по факту аварии назначен ряд экспертиз, в том числе автотехническая и судебно-медицинская», - cообщили в МВД по РМ.