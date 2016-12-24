Стас Пьеха: «Меня никто не продвигал»

Стас Пьеха предельно откровенен с публикой и с журналистами. О нем как о музыканте большинство людей узнало после того, как он принял участие в телевизионном шоу «Фабрика звезд». После этого было множество съемок, хитов, альбомов, ТВ-проектов. Он только что отметил 15-летие творческой деятельности, а впереди «засветила» и другая дата - собственное 40-летие.

Откровения

- Стас, вы - один из немногих артистов, кто довольно откровенно рассказывает о своей жизни. У нас в шоу-бизнесе ведь не принято говорить о своих болезнях, а тем более - о пагубных привычках, зависимостях. Почему вы заняли именно такую позицию?

- Да, многие артисты создают некий глянцевый образ - и сами же начинают в него верить. Я же, напротив, от всех образов избавляюсь и стараюсь ничего о себе не придумывать - так мне самому легче. Люблю честных людей и сам стараюсь быть таким же. Поэтому мне не стыдно делиться даже тем негативным, через что я прошел, и если ко мне обращаются за советом, опытом, помощью - я с удовольствием ее оказываю. Особенно когда это напрямую связано с тем, чем я занимаюсь сейчас, - с лечением наркозависимых. У меня уже на протяжении пяти лет функционирует медицинский наркологический центр.

- А вам самому что помогло избавиться от зависимости?

- Для начала надо сказать, что я употреблял наркотики 22 года - с 12 и вплоть до 34 лет. До того момента, когда у меня случился инфаркт. Обычно в этой ситуации человек или гибнет - или возвращается к жизни, отталкиваясь от определенного дна - для каждого оно разное. Для меня отправной точкой стало сердце. Я до сих пор помню тот страшный день, когда я думал, что умру. Я был на гастролях, врачи диагностировали инфаркт, невероятно высокое давление. Мне постоянно что-то капали, суетились, созванивались с другими врачами - было чувство, что висишь на волоске... С этого момента я понял, что, наверное, дальше шансов в эти игры играть нет - потому что если уже был инфаркт, то второй раз все может кончиться печально. Я позвонил своей знакомой и попросил ее приехать в мою квартиру - и выкинуть все, что у меня осталось, вылить весь алкоголь и отвезти меня куда-нибудь подальше от дома. С этого момента началась моя тотальная трезвость...

Дела «фабричные»

- Вы - внук одной из самых известных и популярных советских артисток Эдиты Пьехи, ваша мама Илона Броневицкая - тоже известная певица. Вы всегда были окружены музыкой. При таком раскладе был шанс выбрать другую профессию?

- Разумеется, он был. Но я пошел путем наименьшего сопротивления, потому что для меня органичнее всего было заниматься тем, что окружало меня с детства, - музыкой. Потому что, кроме бабушки, у меня были музыкантами дедушка и бабушка по отцовской линии, мама и папа, отчим, прабабушка. То есть дело тут не в Эдите, а в том, что абсолютно все мои родственники так или иначе связаны с музыкой: сочиняли, слушали, играли музыку - и я всегда при этом присутствовал. Поэтому для меня заниматься музыкой было очень органично. Когда я в каком-то возрасте начал думать о том, что буду заниматься психологией или чем-то там еще, через несколько лет в итоге все равно победила музыка.

- «Фабрика звезд» была отличным шансом и стартом. Откройте сейчас тайну: не по блату туда попали? Кастинг проходили вместе со всеми?

- Я прошел кастинг и честно попал в «Фабрику» наравне с остальными участниками. Я пошел туда от безысходности. Мне «Фабрика звезд» как шоу была не особенно близка. Но в тот момент, когда я туда пошел, я находился в тупике. У меня была одна альтернативная группа, мы играли рок, также я работал в ансамбле «Пелагея» с юной Пелагеей - ей было тогда лет 16. И еще я подрабатывал в ресторане, пел. Пробовал себя во всех жанрах. Но, естественно, мечтал быть сольным артистом - а у меня все никак не выходило. Я хотел рвануть с этой своей альтернативной группой - не получилось. С Пелагеей где-то через полтора года мы расстались, потому что у них изменилась программа и концепция. А в ресторане я, разумеется, петь не хотел. Все мои проекты застопорились - и тогда я впервые в жизни согласился на какую-либо публичность, на которую у меня с детства была аллергия…

- Семья вам как-то помогала? Материально, по крайней мере?

- В моем случае финансовых бонусов от бабушки или от мамы никаких не было, и мне смешно, что люди до сих пор мне это инкриминируют. У меня был бонус доверия определенного поколения к моей фамилии - и при этом был хейт молодого поколения. Многие говорили, что мне все досталось благодаря Эдите: «бабушка продвинула», «бабушка вложила», «бабушка позвонила». Но никто никогда никуда не звонил, не продвигал, ничего такого не было. В какой-то период моей жизни я был, кажется, готов поубивать всех, кто меня доставал подобными заявлениями. Но с годами ты смиряешься и понимаешь, что у каждого - своя данность. И минусы артистической семьи - определенно в том, что к тебе относятся предвзято и приходится постоянно разрушать стереотипы.

Наполеон на час

- Это байки - или действительно вас сначала назвали Наполеоном?

- Наполеоном я пробыл всего несколько часов своей жизни. А потом меня все-таки переназвали более привычным для наших реалий именем Станислав. Имя Наполеон мне хотели дать, потому что в роду моего отца-литовца многие мужчины носили это имя, и вот меня хотели так назвать, чтобы отдать дань традиции. А вот Эдита всегда мечтала, что, если родит сына, назовет его Станиславом - в честь отца, которого она очень любила. Но так как она родила дочь, это имя дали мне, внуку. Даже не знаю, как бы на моей судьбе отразилось наличие имени Наполеон… За фамилию Пьеха я и так часто испытывал моральное давление от сверстников… А за имя Наполеон, наверное, испытывал бы еще и физическое! (Смеется.) А еще до семи лет я носил отцовскую фамилию Герулис. Вполне допускаю, что с такой фамилией я мог бы и не стать артистом… Но в семь лет мне было решено дать фамилию Пьеха - просто потому, что в этом роду больше не осталось продолжателей.

- Чего ждать от вас поклонникам в ближайшее время?

- У нас будет два клипа. Один из них - на песню Михаила Гуцериева «В самый первый раз». Это наша четвертая совместная работа. В данном случае мы остались верны себе: получилось некое кино, которое мы снимали в Лос-Анджелесе. Для этого мы выбрали такую локацию, как дом Пикассо - дом, который реально строился по его проекту, в котором он вроде как даже сам жил. В клипе у нас снялась красивая девушка - актриса, певица и музыкант американских кровей. Получилась очень яркая и чувственная любовная история. Что-то большее рассказывать я не буду, иначе весь клип уже расскажу, можно будет не смотреть даже. А второй клип - на песню «Глубина». Мы планируем его выпустить ко Дню святого Валентина. Он уже отснят, монтируется, и скоро тоже планируется его релиз. Думаю, что в ближайшее время будет еще ряд новых клипов, песен, дуэтов - обо всем вы узнаете в ближайшем будущем!